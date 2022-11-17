Tăng cân quá nhanh trong 1, 2 ngày: Điều gì đang xảy ra với cơ thể bạn?

1. Cơ bắp của bạn bị đau do tập luyện gần đây

Có những thứ khác nhau có thể ảnh hưởng đến trọng lượng cơ thể của bạn. Hy vọng rằng nó sẽ giúp bạn hiểu rõ hơn về cơ thể mình.

Nếu bạn tích cực tham gia thể thao, thì cơ thể bạn bắt đầu tích trữ glycogen. Glycogen ở trong nước và liên kết với nó trong một quá trình giải phóng năng lượng cho cơ bắp của bạn hoạt động. Nước bổ sung trong cơ bắp cũng có thể tăng thêm vài cân trên cân.

2. Thời điểm của "mùa dâu"

Nếu trong thời kỳ kinh của bạn, bạn tăng vài cân, đừng lo lắng vì điều này là hoàn toàn bình thường. Số cân thừa sẽ biến mất sau vài ngày ra kinh. Trong thời kỳ kinh nguyệt, nhiều quá trình xảy ra trong cơ thể, chẳng hạn như thay đổi nội tiết tố, đầy hơi và giảm magiê chỉ là một vài cái tên tiêu biểu.

3. Bạn ăn nhiều hơn bình thường

Sau khi bạn ăn, phải mất từ ​​6 đến 8 giờ để thức ăn đi qua dạ dày và ruột non của bạn. Sau đó, trong 36 giờ, thức ăn di chuyển qua ruột già. Nói chung, toàn bộ quá trình, từ khi bạn nuốt thức ăn đến khi nó rời khỏi cơ thể bạn dưới dạng phân mất khoảng 2 đến 5 ngày. Nếu bạn ăn nhiều trước đó vài ngày, kết quả cân nặng của bạn sẽ có biến động.

4. Bạn đã ăn nhiều muối hơn vào ngày hôm trước

Nếu bạn thấy cân nặng tăng thêm vào buổi sáng, thì có thể gần đây bạn đã ăn quá nhiều đồ mặn. Kết quả là, cơ thể bạn giữ thêm nước. Đó là bởi vì thận, cơ quan lọc chất thải ra khỏi máu, duy trì một tỷ lệ đặc biệt của các chất điện giải, chẳng hạn như natri với kali và natri với nước.

5. Bạn đã tự cân vào những thời điểm khác nhau trong ngày

Thông thường, chúng ta cân nặng ít hơn vào buổi sáng so với buổi tối. Nó có thể xảy ra vì suốt đêm dài, một loạt các nguyên tử carbon rời khỏi cơ thể bạn qua hơi thở. Mỗi nguyên tử carbon đó hầu như không nặng chút nào, nhưng mỗi hơi thở thải ra khoảng 10.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000, hay 10 tỷ nghìn tỷ nguyên tử.

Ngoài ra, vào ban đêm, cơ thể đổ mồ hôi và mất nhiều nước cũng khiến cân nặng giảm đi.

Theo Brightside