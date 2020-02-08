Tác dụng của bã cà phê khiến chị em ngã ngửa vì bất ngờ!

Cà phê không chỉ thơm ngon mà còn hữu ích nữa. Bã cà phê được biết đến rất hiệu quả trong tẩy tế bào chết cho da, đắp mặt nạ, dưỡng da và ủ tóc bóng mượt nhờ vào chất chống oxy hóa sẵn có trong thành phần của nó. Nếu bạn bỏ lỡ thì thật đáng tiếc, tận dụng các nguyên liệu sẵn có tại nhà sẽ tiết kiệm được rất nhiều chi phí cho mỹ phẩm, vừa an toàn mà các bước thực hiện lại vô cùng đơn giản nữa, cùng thử nhé!

Cà phê không những có công dụng giúp người dùng tỉnh táo và là chất gây nghiện vào mỗi buổi sáng của mỗi chúng ta mà tác dụng của bã cà phê trong làm đẹp sẽ khiến bạn khá bất ngờ đấy! Thật tuyệt vời phải không nào? Sử dụng bã cà phê sẽ tiết kiệm được không ít chi phí trong làm đẹp.

Nguyên liệu:

- 45g bã cà phê

- 15ml tinh dầu tự nhiên (dầu dừa, ô liu, hạnh nhân)

- 15g đường nâu

Thực hiện:

- Trộn tất cả bã cà phê vào cùng với tinh dầu, thêm ít đường nâu tùy theo độ đặc mịn của cà phê.

- Masage nhẹ nhàng hỗn hợp trên da mặt theo chuyển động tròn và rửa sạch lại bằng nước ấm.

Công thức 2:

Nguyên liệu:

- 68g bã cà phê

- 68g đường dừa hữu cơ

- 60ml dầu dừa

- 15g bột quế

Thực hiện:

Pha các hỗn hợp cà phê, đường dừa hữu cơ, dầu dừa và bột quế vào với nhau để tẩy tế bào chết cho toàn thân. Thoa và massage đều hỗn hợp trên lên da trong vòng 20 phút rồi rửa sạch bằng nước ấm. Nếu bạn tự nấu dầu dừa thì nên để nguội hẳn trước khi pha trộn các nguyên liệu với nhau.

Công thức 3:

Nguyên liệu:

- 115–230mg đường mía nguyên chất

- 68g bã cà phê khô

- 5ml tinh chất cà phê tự nhiên

- 5ml tinh chất hạt phỉ

- 118ml dầu hạnh nhân

- 5ml tinh chất chocolate (nếu có)

Thực hiện:

- Cho đường, cà phê vào một bát và khuấy đều với nhau, sau đó thêm tinh chất hạt phỉ và tinh chất cà phê vào, nhẹ nhàng khuấy cho hỗn hợp trộn đều với nhau.

- Từ từ đổ dầu hạnh nhân vào và khuấy liên tục cho đến khi đạt được một hỗn hợp sánh đặc như mong muốn.

- Dùng tay xoa hỗn hợp theo chuyển động tròn lên chân tay, massage nhẹ nhàng va rửa lại với nước ấm, lau khô người.

Thải độc, trẻ hóa làn da bằng bã cà phê



Thải độc da, trẻ hóa làn da bằng cà phê sẽ hiệu quả nhanh hơn

khi kết hợp cùng các nguyên liệu khác

Ngoài công dụng tẩy tế bào chết, khi biết cách sử dụng bã cà phê còn mang lại cho bạn làn da trẻ hóa và giúp da bạn thải độc vào mỗi buổi sáng nữa đấy!

Nguyên liệu:

- 30g bã cà phê mới

- 30g bột ca cao

- 45ml sữa tươi nguyên chất, kem sữa béo hoặc sữa chua

- 15ml mật ong

Thực hiện:

- Pha hỗn hợp cà phê cà ca cao cùng sữa tươi hoặc sữa chua, trộn đều rồi đắp lên mặt một lớp mỏng.

- Khoảng 15 phút sau, rửa sạch mặt bằng nước ấm.

Bã cà phê ủ tóc bóng mượt



Bã cà phê cũng có tác dụng trong ủ tóc bóng mượt, củng cố

nang tóc chắc khỏe như dầu dừa và dầu ô liu

Cũng như dầu dừa và dầu ô liu, công dụng của bã cà phê trong làm đẹp cũng giúp mái tóc chị em phụ nữ trở nên chắc khỏe và bóng mượt hơn nhờ vào chất chống oxy hóa.

Nguyên liệu:

Cà phê, nước

Thực hiện:

- Dùng bã cà phê pha lần nữa, để đến khi còn âm ấm thì đổ hỗn hợp này lên da đầu, dùng mũ chùm đầu để ủ trong vòng 20 phút, sau đó gội sạch lại tóc bằng nước ấm.

Một công thức khác là dùng 30 ml dầu ô liu cùng với 15g bột cà phê trộn đều với nhau, thoa đều lên tóc và da đầu. Ủ trong 20 phút rồi gội sạch lại với nước ấm.

Dưỡng da bằng bã cà phê



Bạn đã biết cách dưỡng da bằng bã cà phê chưa?

Để dưỡng da bằng bã cà phê đạt hiệu quả tối đa thì bạn nên kết hợp cùng một vài nguyên liệu khác như dầu dừa, sẽ giúp duy trì làn da căng mọng, tươi sáng. Tác dụng của bã cà phê trong làm đẹp là vô số kể.

Nguyên liệu:

- 128g bã cà phê

- 64g đường trắng hoặc nâu

- 240ml dầu dừa

Thực hiện:

Trộn đều 3 thành phần gồm bã cà phê, đường nâu, dầu dừa lại với nhau, thoa hỗn hợp đều lên da và massage trong 1 phút, tập trung ở những nơi cần dưỡng nhiều hơn và tắm lại với nước ấm.

Cách bảo quản bã cà phê

Bạn đã biết cách bảo quản bã cà phê chưa? Mỗi ngày chúng ta đều sử dụng bã cà phê để uống, phần bã còn lại có thể có màu nâu đen, nâu vàng hoặc nâu sữa những bạn không thể dùng hết một lượng lớn cà phê đó trong một ngày? Nội dung dưới đây sẽ hướng dẫn bạn làm thế nào để trữ bã cà phê trong vài ngày để dùng nhé!

Sau khi sử dụng phần nước cà phê, bạn không nên rửa lại phần bã bằng nước lạnh vì chúng sẽ làm các hoạt chất có lợi trong cà phê sẽ trôi đi mất. Đầu tiên hãy giữ nguyên hiện trạng bã ban đầu, sau đó dùng một túi zip hoặc túi nilon sạch hoặc chu đáo hơn là một hũ thủy tinh có nắp đậy để chứa phần bã này. Nhớ là chỉ cho bã vào trong túi hoặc hũ khi cà phê đã nguội hẳn.

Đối với nhiệt độ bình thường, bạn chỉ cần để cà phê ở một vị trí phù hợp trong nhà nhưng nếu thời tiết quá nóng thì hãy cho bã cà phê vào ngăn mát tủ lạnh. Cách dùng như thế nào?

Chắc hẳn là bạn không dùng hết trong 1 đến 2 lần mà có khi phải chia nhỏ làm nhiều lần khi pha một lượng cà phê lớn cho cả gia đình, vậy thì ngoài cách tích trữ bã cà phê để làm đẹp mà không dùng hết, bạn có thể gôm lại thành một phần lớn để bón cho cây, đảm bảo cây sẽ tươi tốt và cho nhiều hoa thơm quả ngọt.

Qủa thật, bã cà phê không những có tác dụng trong trẻ hóa làn da, dưỡng da, tẩy tế bào chết, mượt tóc mà còn có nhiều công dụng khác, chúng ta có thể từ từ khám phá điều kỳ diệu của bã cà phê nhé. Bạn có thể dùng các công thức trên để khử mùi cơ thể bằng cách trộn bã cà phê và 2 thìa nước cốt chanh và thoa lên vùng nách, cách trên còn áp dụng để trị thâm mông, thâm khu vực bikini, các vết thâm sạm sẽ bay mất, để lại một làn da đều màu và mịn màng hơn.

Ngoài ra, lượng lớn caffeine có trong bã cà phê còn phát huy hiệu quả trong trị thâm quầng và sưng mí mắt, hỗ trợ kích thích tuần hoàn máu và chống viêm cho khu vực này. Bã cà phê còn là cứu tinh của các mẹ bỉm sau sinh trong điều trị các vết rạn da do mang thai hoặc tăng cân giảm cân quá đà. Các thành phần trong bã cà phê còn giúp tăng sức đề kháng cho da khỏe mạnh hơn, kích thích sản sinh collagen, tăng độ đàn hồi, trả lại làn da săn chắc, mịn màng cho chị em phụ nữ.

Biết cách bảo quản bã cà phê để dùng dần vào những lần sau

Tác dụng của bã cà phê trong làm đẹp quá tuyệt phải không nào? Vậy thì còn chần chờ gì mà không áp dụng cho bản thân và giới thiệu cho bạn bè cùng đẹp ngay lúc này nhỉ! Hi vọng rằng bài viết này sẽ là cẩm nang hữu ích cho chị em phụ nữ thông thái tận dụng những nguyên liệu sẵn có vừa không tốn chi phí lại mang đến hiệu quả cao.