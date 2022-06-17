Sự hình thành của mụn đầu đen ngày càng nhiều, hóa ra liên quan đến 4 phương pháp sai lầm của chị em nhưng nhiều người không hay biết

Làm đẹp 17/06/2022 07:23

Không ít các chị em mắc phải sai lầm trong cách làm đẹp khiến mụn đầu đen ngày càng nhiều.

Nhiều bạn gái bị mụn đầu đen trên mặt. Nguyên nhân là do mắc sai lầm trong cách làm đẹp hàng ngày.

1. Dùng tay nặn mụn đầu đen

Nặn mụn đầu đen bằng tay sẽ khiến bạn dễ nhiễm vi khuẩn và làm lỗ chân lông ngày càng to hơn. Nếu kỹ thuật không tốt hoặc quá mạnh rất dễ để lại “vết hằn, vết rỗ” khó mất.

Sự hình thành của mụn đầu đen ngày càng nhiều, hóa ra liên quan đến 4 phương pháp sai lầm của chị em nhưng nhiều người không hay biết - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

2. Sử dụng các dụng cụ như kim và nhíp gắp mụn

Việc sử dụng các dụng cụ như kim và nhíp gắp mụn đầu đen thực sự không hề có tác dụng lấy được từ sâu bên trong mà chỉ làm tổn thương da mà thôi.

Sự hình thành của mụn đầu đen ngày càng nhiều, hóa ra liên quan đến 4 phương pháp sai lầm của chị em nhưng nhiều người không hay biết - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

3. Tẩy mụn đầu đen bằng muối và lòng trắng trứng gà

Chà xát muối lên mặt sẽ làm vỡ các phần của lớp biểu bì, nhưng không đủ sâu để làm sạch mụn đầu đen, gây tắc lỗ chân lông. Hơn nữa, các hạt muối có cạnh sắc nhọn có thể gây ra các vết thương vô hình trên da làm ảnh hưởng đến sức khỏe làn da.

Sự hình thành của mụn đầu đen ngày càng nhiều, hóa ra liên quan đến 4 phương pháp sai lầm của chị em nhưng nhiều người không hay biết - Ảnh 3
Ảnh minh họa: Internet

Phương pháp lột mụn đầu đen bằng lòng trắng trứng tuy có thể hút ra một số mụn đầu đen nhưng về bản chất thì nó không triệt để. Các bác sĩ chỉ ra rằng trứng có thể chứa vi khuẩn, nếu không xử lý đúng cách có thể làm rách da ở đầu mũi, dễ dẫn đến nhiễm trùng. Mũi nằm trong tam giác nguy hiểm của khuôn mặt, dễ gây ra hậu quả nghiêm trọng.

4. Rửa sạch mụn đầu đen bằng baking soda

Dung dịch baking soda là một dung dịch kiềm yếu, không những không loại bỏ được mụn đầu đen mà còn khiến da ngày càng sần sùi, kém tươi trẻ.

Sự hình thành của mụn đầu đen ngày càng nhiều, hóa ra liên quan đến 4 phương pháp sai lầm của chị em nhưng nhiều người không hay biết - Ảnh 4
Ảnh minh họa: Internet

Cách ngăn ngừa mụn đầu đen:

1. Cẩn thận mỗi khi tẩy trang và rửa mặt

Đừng bất cẩn khi tẩy trang và rửa mặt. Nên rửa mặt và tẩy trang mặt sạch sẽ, đúng cách để giữ cho làn da luôn trong trạng thái ổn định.

Sự hình thành của mụn đầu đen ngày càng nhiều, hóa ra liên quan đến 4 phương pháp sai lầm của chị em nhưng nhiều người không hay biết - Ảnh 5
Ảnh minh họa: Internet

2. Kem chống nắng

Rất nhiều vấn đề về da là do bạn không sử dụng kem chống nắng. Một khi da tiếp xúc nhiều với ánh nắng mặt trời sẽ khiến da ngày càng kém đàn hồi, lỗ chân lông ngày càng to, tiết dầu. Vì vậy, hãy ngoài việc sử dụng kem chống nắng, bạn nên sử dụng mũ, kính râm... che nắng cũng rất tốt cho da.

Sự hình thành của mụn đầu đen ngày càng nhiều, hóa ra liên quan đến 4 phương pháp sai lầm của chị em nhưng nhiều người không hay biết - Ảnh 6
Ảnh minh họa: Internet

3. Chọn mỹ phẩm phù hợp

Khi lựa chọn mỹ phẩm, đừng chạy theo xu hướng mà tùy thuộc vào loại da của mình mà chọn loại phù hợp. Nên hướng tới những sản phẩm chiết xuất từ tự nhiên nhé. Nhìn chung hãy thận trọng vì nếu sản phẩm không phù hợp dễ gây bít tắc lỗ chân lông và hình thành mụn đầu đen.

Sự hình thành của mụn đầu đen ngày càng nhiều, hóa ra liên quan đến 4 phương pháp sai lầm của chị em nhưng nhiều người không hay biết - Ảnh 7
Ảnh minh họa: Internet
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Từ khóa:   Nhíp Gắp Mụn Lòng Trắng Trứng Gà Baking Soda

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