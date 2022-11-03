Son lem vào răng mất 7 phần khí chất, hoa hậu Thùy Tiên và loạt sao khiến fan ngớ người vì rơi vào thảm cảnh

Làm đẹp 03/11/2022 10:53

Hoa hậu Thùy Tiên đăng quang Miss Grand International 2021 được rất nhiều người yêu thích. Việc giữ hình ảnh của các ngôi sao đôi khi cũng xảy ra những sơ suất.

Trở về sau khi kết thúc hành trình một năm đương nhiệm đầy ý nghĩa tại Miss Grand International, Thùy Tiên được đông đảo người hâm mộ dõi theo. Đông đảo loạt fan ‘ra sân’ hào hứng chào đón cô nàng trở về.

Trước sự ủng hộ cuồng nhiệt của các fan có mặt tại sân bay, Thuỳ Tiên tỏ ra khá thích thú và bất ngờ. Những khoảnh khắc đáng yêu của nàng Hậu và fan đã được ghi lại và chia sẻ rầm rộ.

Son lem vào răng mất 7 phần khí chất, hoa hậu Thùy Tiên và loạt sao khiến fan ngớ người vì rơi vào thảm cảnh - Ảnh 1
Son lem vào răng mất 7 phần khí chất, hoa hậu Thùy Tiên và loạt sao khiến fan ngớ người vì rơi vào thảm cảnh - Ảnh 2
Hoa hậu Thùy Tiên được đông đảo fan chào đón. 

Thùy Tiên không chỉ được yêu thích bởi nhan sắc, trí tuệ và tài năng. Cô cũng được nhiều người thần tượng bởi cá tính đáng yêu có đôi phần hài hước, thân thiện. Dĩ nhiên, Thùy Tiên cũng không tránh khỏi sai sót về một số lỗi trong trang phục hay khi trang điểm

Son lem vào răng mất 7 phần khí chất, hoa hậu Thùy Tiên và loạt sao khiến fan ngớ người vì rơi vào thảm cảnh - Ảnh 3
Son lem vào răng mất 7 phần khí chất, hoa hậu Thùy Tiên và loạt sao khiến fan ngớ người vì rơi vào thảm cảnh - Ảnh 4
Hoa hậu Thùy Tiên vô tình để lộ lỗi lem son. 

Cư dân mạng vô tình phát hiện nàng hậu có phần son lem vào răng. Điều này khiến Thùy Tiên trở nên kém tinh tế đôi chút. Tuy nhiên, phần son lem này vẫn không khiến nàng hậu lu mờ nhan sắc.

Thùy Tiên chọn hình ảnh hết sức giản dị khi trở về, trong vòng tay yêu thương của công chúng, cô nàng còn nhận được rất nhiều hoa và quà tặng từ người hâm mộ.

Lỗi make up kể trên với Thùy Tiên chưa là gì khi hàng loạt sao bỗng dưng kém thần thái biết bao nhiêu vì son lem vào răng! 

Son lem vào răng mất 7 phần khí chất, hoa hậu Thùy Tiên và loạt sao khiến fan ngớ người vì rơi vào thảm cảnh - Ảnh 5 
Son lem vào răng mất 7 phần khí chất, hoa hậu Thùy Tiên và loạt sao khiến fan ngớ người vì rơi vào thảm cảnh - Ảnh 6
Diễn viên Chi Pu, người đẹp Hà Anh từng mắc lỗi trang điểm này.

Diễn viên Chi Pu, Á hậu Hà Anh, người đẹp Linh Nga cũng từng chung cảnh ngộ khi son lem vào răng quá đà. Cộng thêm ánh sáng sân khấu vô tình khiến những người đẹp trở thành thảm họa.

Son lem vào răng mất 7 phần khí chất, hoa hậu Thùy Tiên và loạt sao khiến fan ngớ người vì rơi vào thảm cảnh - Ảnh 7 
Son lem vào răng mất 7 phần khí chất, hoa hậu Thùy Tiên và loạt sao khiến fan ngớ người vì rơi vào thảm cảnh - Ảnh 8
Loạt sao hoa ngữ bỗng dưng thành 'thảm họa' vì loạt son đỏ. 

Loạt sao Hoa ngữ như Chương Tử Di, Phạm Băng Băng, Diệp Tử My cũng khiến hình ảnh kém duyên khi xuất hiện với hàm răng lem son đỏ.

Đa phần vì màu son đánh đậm, phủ kín môi dễ khiến phụ nữ mắc những lỗi trang điểm này. Thay vì vậy, bạn có thể tham khảo những tips tô son sau, bảo đảm môi lúc nào cũng mềm mịn, căng mọng và không bao giờ lo son lem!

Son lem vào răng mất 7 phần khí chất, hoa hậu Thùy Tiên và loạt sao khiến fan ngớ người vì rơi vào thảm cảnh - Ảnh 9

Tips đánh son hiệu quả, son lên màu đẹp không sợ lem. 

1/ Bạn bôi vaseline hay loại kem dưỡng ẩm cho môi, tips này đặc biệt quan trọng. Nếu đang trong công cuộc make up, bạn có cứ đánh phấn nền, phấn phủ, che khuyết điểm, làm tóc, lên đồ…xong tất cả rồi mới đánh son cũng được. Hãy giữ cho làn môi được ‘ngấm’ dinh dưỡng lâu nhất có thể.

2/ Bạn dùng phấn bột để khóa lớp trang điểm nhận tiện dặm lại với môi. Điều này có tác dụng giúp son lên màu, không bị phai và cũng không trôi son. Khi bạn dùng son kem (hoặc son lì), hãy đánh 1 lớp son màu lên trước, dùng giấy ăn thấm nhẹ, lấy một miếng giấy ăn mỏng để lên môi, dùng cọ phủ phấn bột lên đó, đánh thêm 1 lớp son nữa.

Son lem vào răng mất 7 phần khí chất, hoa hậu Thùy Tiên và loạt sao khiến fan ngớ người vì rơi vào thảm cảnh - Ảnh 10
Mẹo tô son không lem. Ảnh: Internet

3/ Bạn nên dùng kem che khuyết điểm 2 lần. Lần 1 là phủ một lớp kem mỏng lên toàn bộ môi làm nhạt màu môi, sau đó đánh son bình thường, màu sẽ lên chuẩn hơn. Lần 2, bạn hãy dùng đầu cọ siêu nhỏ để đánh viền che khuyết điểm xung quanh môi. Động tác này sẽ giúp môi bạn có hình dáng rõ ràng hơn (đặc biệt với những lần sử dụng son đỏ).

Những nàng yêu thích phong cách đánh son lòng môi sẽ không thấy sự hữu dụng của bút chì kẻ viền. Đầu tiên, bạn hãy dùng chì kẻ viền vẽ rõ ràng quanh môi trước để lúc đánh son không bị lem ra ngoài. Sau khi đánh son xong, bạn có thể kẻ viền lại một lần nữa để đường nét rõ ràng hơn. Bạn nên chọn bút có chất liệu mềm mại, nhiều dưỡng, để nét vẽ trông tự nhiên hơn nhé.

Son lem vào răng mất 7 phần khí chất, hoa hậu Thùy Tiên và loạt sao khiến fan ngớ người vì rơi vào thảm cảnh - Ảnh 11
Dùng kem che khuyết điểm và phấn phủ giúp giữ son môi lâu hơn. Ảnh: Internet

Nếu bạn nghĩ càng đánh nhiều lớp thì màu son càng lâu trôi thì bạn đã nhầm. Quá nhiều son sẽ khiến đôi môi bạn trở nên nặng nề và dễ bị nhòe. Trong trường hợp muốn dặm lại son môi, bạn chỉ cần đánh một lớp nhẹ, không nên di qua lại nhiều lần. Hoặc dùng son dưỡng (có kết cấu lỏng) để đánh lên môi.

Để đánh son full môi đúng chuẩn, trước hết bạn cũng thoa lớp nền nhẹ để màu son được lên màu chuẩn nhất. Kế tiếp, bạn dùng cọ tán đều son trong lòng môi ra ngoài tới viền môi. Chú ý đừng dùng quá nhiều son làm lem ra ngoài viền môi gây mất thẩm mỹ.

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