Slender Spa giảm giá 50% cho nhiều dịch vụ làm đẹp nhân dịp khai trương

Làm đẹp 17/03/2017 22:37

Trong tháng 3 này, Slender Spa triển khai chương trình ưu đãi giảm giá đặc biệt khi khách hàng sử dụng các dịch vụ làm đẹp, thư giãn, trị liệu tại Spa, đặc biệt là dịch vụ chuyên sâu về giảm béo áp dụng công nghệ làm đẹp hiện nay của Nhật Bản.

Bất kỳ người phụ nữ nào cũng mong muốn được sở hữu làn da mịn màng và vóc dáng thon thả. Do đó, nhu cầu làm trắng da và giảm béo chưa bao giờ dừng lại. Thấu hiểu được mong muốn này, Slender Spa mang đến cho phái đẹp các dịch vụ làm đẹp cao cấp, giúp chị em luôn tự tin với diện mạo và vóc dáng của mình.

Slender Spa giảm giá 50% cho nhiều dịch vụ làm đẹp nhân dịp khai trương - Ảnh 1

Trong dịp khai trương spa tại địa chỉ  75 Trần Quang Diệu, Quận 3, Slender Spa tổ chức chương trình giảm giá đến 50% cho các dịch vụ làm đẹp. Đây là cơ hội hấp dẫn để phái đẹp được sử dụng dịch vụ làm đẹp cao cấp mà không phải quá lo lắng về chi phí. Các dịch vụ làm đẹp nổi bật hiện có tại Slender Spa gồm: Giảm béo chuyên sâu bằng phương pháp dưỡng sinh Nhật Bản; Giảm béo chuyên sâu tạo form chữ S; Thắp sáng làn da bằng thảo dược; Trẻ hóa da công nghệt? vi kim tảo sống; Xóa tan mụn, nám, mụn viêm sưng; Làm trắng da với công nghệ siêu vitamin Nhật Bản; Thư giãn và massage và trị liệu toàn thân.

Slender Spa giảm giá 50% cho nhiều dịch vụ làm đẹp nhân dịp khai trương - Ảnh 2

Những phương pháp làm đẹp tại Slender Spa đều được ứng dụng theo công nghệ làm đẹp mới và hiện đại nhất. Các liệu trình giảm béo, tắm trắng được chuyển giao từ công nghệ Nhật Bản, không những mang lại hiệu quả lâu dài mà còn an toàn với sức khỏe. Khách hàng sẽ hoàn toàn bất ngờ với hiệu quả giảm béo từ phương pháp giảm béo của Nhật Bản.

Slender Spa giảm giá 50% cho nhiều dịch vụ làm đẹp nhân dịp khai trương - Ảnh 3

Tại Slender Spa, bạn hoàn toàn yên tâm với tất cả các dịch vụ vì sự chuyên nghiệp đến từng chi tiết nhỏ dưới sự giám sát của Chuyên viên Trương Huyền - người có hơn 10 năm kinh nghiệm chuyên môn về lĩnh vực làm đẹp này tại các trung tâm Spa lớn ở Tp.HCM. Với những kiến thức và kinh nghiệm vốn có trong suốt thời gian qua đã giúp chị cùng trung tâm hoàn toàn tự tin trong việc làm hài lòng tất cả Khách hàng đến làm đẹp tại đây.

Do đó, khi lựa chọn Slender Spa, khách hàng sẽ được đội ngũ nhân viên chuyên nghiệp sẵn sàng tư vấn tỉ mỉ, tận tình để lựa chọn dịch vụ làm đẹp phù hợp nhất, kèm theo việc giám sát chặt chẽ của chuyên viên trong từng dịch vụ để mang lại hiệu quả tối ưu nhất. Đặc biệt, Slender Spa tự tin khi cam kết hiệu quả của dịch vụ với khách hàng, nếu ko đúng như cam kết khách hàng sẽ được hoàn 100% phí dịch vụ.

Slender Spa giảm giá 50% cho nhiều dịch vụ làm đẹp nhân dịp khai trương - Ảnh 4

Chương trình khuyến mãi 50% tại Slender Spa được áp dụng đến 31/03/2017. Khách hàng nhanh tay đăng ký theo số điện thoại hoặc qua Fanpage của trung tâm để được tư vấn cụ thể.

Slender Spa giảm giá 50% cho nhiều dịch vụ làm đẹp nhân dịp khai trương - Ảnh 5

Lựa chọn Slender Spa để tự tin mỗi ngày với làn da và vóc dáng quyến rũ.

Slender Spa

D/c: 75 Trần Quang Diệu, P.13, Quận 3

Tel: 08 6272 2288 Hotline: 0938 33 68 11

Fanpage: https://www.facebook.com/theslenderspa

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