Shopee Premium 3 tuổi: Tri ân Khách hàng ưu đãi mua 1 tặng 1 mỹ phẩm đình đám

Theo đó, ưu đãi mua 1 tặng 1 sản phẩm fullsize, voucher thương hiệu lên đến 500.000 đồng cùng hàng nghìn quà tặng giá trị sẽ chính thức hạ cánh tại sự kiện lần này với sự đồng hành từ 13 thương hiệu mỹ phẩm gồm: Kiehl’s, Shiseido, Sulwhasoo, Paula’s Choice… Đặc biệt, Shopee Premium còn tặng các nàng thơ thêm voucher giảm 120.000 đồng cho đơn từ 1.200.000 khi nhập mã COSLUX1010A, voucher giảm 10% tối đa 200.000 đồng cho đơn từ 1.500.000 khi nhập mã COSLUX1010B.

Đã 3 năm trôi qua, mang trong mình sứ mệnh giúp người dùng dễ dàng tiếp cận với các thương hiệu nổi tiếng trên thế giới với mức giá tốt, Shopee Premium đã từng bước trở thành người bạn thân thiết của những tín đồ đam mê mỹ phẩm và thời trang cao cấp. Tiếp tục hướng tới mục tiêu nâng tầm chất lượng và phong cách sống cho người dùng, Shopee Premium sẽ tung ra hàng loạt deal độc quyền trong sự kiện 10.10 Shopee Premium Khao Sinh Nhật - Sale chưa từng có .

Đừng quên, ưu đãi chỉ diễn ra duy nhất trong ngày 10.10 lần này! Cùng khám phá ngay các ưu đãi mua 1 tặng 1 full size từ các thương hiệu chăm sóc da đình đám toàn cầu sẽ xuất hiện trong ngày này nhé:

Tinh chất thu nhỏ lỗ chân lông Paula’s Choice 10% Niacinamide Booster

Tinh chất thu nhỏ lỗ chân lông quốc dân 10% Niacinamide Booster từ Paula’s Choice đang có deal siêu hời giá chỉ 1.790.000 trên Shopee Premium

Để chiều lòng các tín đồ đam mê dưỡng sáng và thu nhỏ lỗ chân lông, Paula’s Choice cũng tung ra ưu đãi mua 1 tặng 1 fullsize tinh chất 10% Niacinamide Booster. Đây được xem là “chiến binh” tuyệt vời trong việc cải thiện tình trạng lỗ chân lông to và không đồng đều màu, mang lại làn da mịn màng, tươi trẻ từ sâu bên trong.

Nước cân bằng Hoa Cúc Kiehl's Calendula Herbal Extract Alcohol-Free Toner

Mua 1 tặng 1 nước cân bằng Kiehl’s trị giá 1.150.000 đồng

Toner hoa cúc từ Kiehl’s ắt hẳn là một sản phẩm không còn quá xa lạ với các tín đồ làm đẹp. Nổi tiếng với thành phần hoa cúc tự nhiên, sản phẩm này giúp giảm thiểu các dấu hiệu căng thẳng trên da như mẩn đỏ, tiết dầu, làm sạch da một cách dịu nhẹ và mang lại cảm giác sảng khoái khi sử dụng.

Tinh Chất Nhân Sâm Concentrated Ginseng Renewing Serum

Một viên ngọc vàng khác trong làng chống lão hóa chính là tinh chất nhân sâm đặc trưng của Sulwhasoo: Concentrated Ginseng Renewing Serum. Serum được chiết xuất từ thành phần nhân sâm đặc trưng quý hiếm giúp cải thiện mật độ da, độ đàn hồi và nếp nhăn một cách toàn diện. Cho đến nay, hàng triệu sản phẩm đã đến tay người dùng và trở thành một trong số các đại diện nổi bật nhất của nhà Sulwhasoo. Tinh chất nhân sâm đình đám từ Sulwhasoo đang được bán với giá 1.600.000 đồng, nhanh tay rủ ngay bạn thân để cùng nhau “san sẻ” cực phẩm này nhé.

Serum Shiseido Benefiance Wrinkle Smoothing Contour

Nếu nàng đang quan tâm đến các vấn đề lão hóa và nếp nhăn thì không thể bỏ qua tinh chất dưỡng da Shiseido Benefiance Wrinkle Smoothing Contour Serum. Sản phẩm được phái đẹp khắp nơi ca ngợi về khả năng dưỡng ẩm cho da suốt 24H, từ đó làm đầy nếp nhăn hiệu quả và tăng cường hàng rào bảo vệ da. Duy nhất trong ngày 10.10 trên Shopee Premium, mua 2 sản phẩm Shiseido Benefiance Wrinkle Smoothing Contour Serum nhưng chỉ với giá 1 sản phẩm: 2.250.000 đồng

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