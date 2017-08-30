Se khít vùng kín bằng nha đam là liệu pháp từ thiên nhiên, có tính an toàn cao cho phái đẹp. Thực hiện đều đặn các chị em sẽ đạt được kết quả cải thiện như mong muốn, để đời sống vợ chồng hạnh phúc và viên mãn hơn.

Gel nha đam chứa nhiều dưỡng chất tốt, có tính tương thích và an toàn cho vùng kín. Nên hiện có nhiều loại kem bôi làm se khít vùng kín thường có thành phần chính là gel nha đam. Theo các nhà nghiên cứu, gel nha đam có công dụng tuyệt vời đối với việc thu gọn, se khít vùng kín của phụ nữ mà không một loại thảo dược nào làm tốt. Nha đam là loại thảo dược bọng nước, chứa hơn 200 chất dinh dưỡng bao gồm: các axit amin, khoáng chất, enzym, đường, các hợp chất phenol… Mỗi dưỡng chất có một tác dụng đặc biệt riêng:

Các dưỡng chất trong gel nha đam có tác dụng se khít, thu nhỏ các cơ tế bào, đồng thời có tính sát khuẩn, chống viêm rất cao.

Salicylic Acid, Saponin và Sterol, chất khoáng và các vitamin trong nha đam sẽ cung cấp lượng độ ẩm khá lớn để làm sạch, giảm đau, làm lành vết thương.

Vì có tác dụng cung cấp độ ẩm nên các thành phần trong gel nha đam sẽ góp phần làm tăng sự dẻo dai và chắc khỏe của các cơ tế bào ở thành âm đạo.

Đồng thời các khoáng chất và hợp chất phenol trong nha đam cũng làm giảm hắc tố, làm hồng, trắng và sáng “cô bé”, ngăn ngừa một số bệnh phụ khoa hiệu quả. Vì vậy bạn còn ngần ngại gì mà không làm se khít vùng kín bằng nha đam chứ? Hướng dẫn thực hiện cách làm se khít vùng kín bằng nha đam hiệu quả Se khít vùng kín bằng nha đam giúp chị em tự tin hơn và đạt được “khoái cảm” mỗi khi giao hợp, đồng thời cũng giúp bạn thắt chặt tình cảm vợ chồng hơn.

Nguyên liệu cần có: Nha đam: 1 lá.

Mật ong: 1 thìa cà phê. Cách thực hiện: Mật ong cũng là nguyên liệu chứa nhiều dưỡng chất, chất chống oxy cao cùng các vitamin và khoáng chất giúp làm hồng “cô bé” hiệu quả. Vì vậy, gel nha đam kết hợp với mật ong là một cách tuyệt vời làm se khít vùng kín hiệu quả và an toàn nhất. Bước 1: Nha đam rửa sạch, sau đó gọt sau vỏ và chỉ lấy phần thịt. Bước 2: Sau đó nghiền nhuyễn nha đam chỉ lấy phần gel, pha loãng với nước theo tỉ lệ 1:1. Bước 3: Lấy nha đam trộn đều với mật ong theo tỉ lệ 1: ½. Như vậy bạn đã có được dung dịch se khít vùng kín bằng nha đam rồi đấy. Bước 4: Bạn cho dung dịch ra tay, sau đó massage vào vùng kín một cách nhẹ nhàng. Sau khoảng 10 phút thì rửa sạch bằng nước mát. Cứ thực hiện đều đặn 2-3 lần/tuần sẽ đạt được kết quả tốt nhất, “cô bé” se khít, săn và hồng hào, tạo sự thân mật, gần gũi và gắn kết, hâm nóng tình cảm, làm cho chuyện chăn gối của vợ chồng bạn có nhiều cảm xúc tươi mới thăng hoa. Các lưu ý khi thực hiện se khít vùng kín bằng nha đam Làm se khít vùng kín bằng nha đam cần phải thực hiện đều đặn và liên tục thì mới đạt được kết quả cải thiện khả quan.

Cách này chỉ phù hợp với những trường hợp vùng kín giãn nhẹ. Đối với những trường hợp giãn rộng sẽ không đạt được hiệu quả cải thiện tốt.

Trong khi thực hiện se khít vùng kín bằng nha đam chị em nên hạn chế quan hệ trong thời gian này để vùng kín không bị giãn rộng thêm. Chúc các chị em thực hiện thành công, kéo dài cảm xúc thăng hoa, vợ chồng gắn kết hơn.

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/se-khit-vung-kin-bang-nha-dam-giup-co-be-mem-mai-va-hong-hao-hon-231073.html