Se khít vùng kín bằng nha đam giúp “cô bé” mềm mại và hồng hào hơn

Làm đẹp 30/08/2017 11:19

Se khít vùng kín bằng nha đam là liệu pháp từ thiên nhiên, có tính an toàn cao cho phái đẹp. Thực hiện đều đặn các chị em sẽ đạt được kết quả cải thiện như mong muốn, để đời sống vợ chồng hạnh phúc và viên mãn hơn.

Gel nha đam chứa nhiều dưỡng chất tốt, có tính tương thích và an toàn cho vùng kín. Nên hiện có nhiều loại kem bôi làm se khít vùng kín thường có thành phần chính là gel nha đam.

Theo các nhà nghiên cứu, gel nha đam có công dụng tuyệt vời đối với việc thu gọn, se khít vùng kín của phụ nữ mà không một loại thảo dược nào làm tốt. Nha đam là loại thảo dược bọng nước, chứa hơn 200 chất dinh dưỡng bao gồm: các axit amin, khoáng chất, enzym, đường, các hợp chất phenol… Mỗi dưỡng chất có một tác dụng đặc biệt riêng:

  • Các dưỡng chất trong gel nha đam có tác dụng se khít, thu nhỏ các cơ tế bào, đồng thời có tính sát khuẩn, chống viêm rất cao.
  • Salicylic Acid, Saponin và Sterol, chất khoáng và các vitamin trong nha đam sẽ cung cấp lượng độ ẩm khá lớn để làm sạch, giảm đau, làm lành vết thương.
  • Vì có tác dụng cung cấp độ ẩm nên các thành phần trong gel nha đam sẽ góp phần làm tăng sự dẻo dai và chắc khỏe của các cơ tế bào ở thành âm đạo.
  • Đồng thời các khoáng chất và hợp chất phenol trong nha đam cũng làm giảm hắc tố, làm hồng, trắng và sáng “cô bé”, ngăn ngừa một số bệnh phụ khoa hiệu quả.

Vì vậy bạn còn ngần ngại gì mà không làm se khít vùng kín bằng nha đam chứ?

Hướng dẫn thực hiện cách làm se khít vùng kín bằng nha đam hiệu quả

Se khít vùng kín bằng nha đam giúp chị em tự tin hơn và đạt được “khoái cảm” mỗi khi giao hợp, đồng thời cũng giúp bạn thắt chặt tình cảm vợ chồng hơn.

Gel nha đam se khít vùng kín hiệu quả.
Gel nha đam se khít vùng kín hiệu quả. Ảnh internet

Nguyên liệu cần có:

  • Nha đam: 1 lá.
  • Mật ong: 1 thìa cà phê.

Cách thực hiện:

Mật ong cũng là nguyên liệu chứa nhiều dưỡng chất, chất chống oxy cao cùng các vitamin và khoáng chất giúp làm hồng “cô bé” hiệu quả. Vì vậy, gel nha đam kết hợp với mật ong là một cách tuyệt vời làm se khít vùng kín hiệu quả và an toàn nhất.

Bước 1: Nha đam rửa sạch, sau đó gọt sau vỏ và chỉ lấy phần thịt.

Bước 2: Sau đó nghiền nhuyễn nha đam chỉ lấy phần gel, pha loãng với nước theo tỉ lệ 1:1.

Bước 3: Lấy nha đam trộn đều với mật ong theo tỉ lệ 1: ½. Như vậy bạn đã có được dung dịch se khít vùng kín bằng nha đam rồi đấy.

Bước 4: Bạn cho dung dịch ra tay, sau đó massage vào vùng kín một cách nhẹ nhàng. Sau khoảng 10 phút thì rửa sạch bằng nước mát.

Se khít vùng kín bằng nha đam an toàn và cho hiệu quả khá tốt.
Se khít vùng kín bằng nha đam an toàn và cho hiệu quả khá tốt. Ảnh internet

Cứ thực hiện đều đặn 2-3 lần/tuần sẽ đạt được kết quả tốt nhất, “cô bé” se khít, săn và hồng hào, tạo sự thân mật, gần gũi và gắn kết, hâm nóng tình cảm, làm cho chuyện chăn gối của vợ chồng bạn có nhiều cảm xúc tươi mới thăng hoa.

Các lưu ý khi thực hiện se khít vùng kín bằng nha đam

  • Làm se khít vùng kín bằng nha đam cần phải thực hiện đều đặn và liên tục thì mới đạt được kết quả cải thiện khả quan.
  • Cách này chỉ phù hợp với những trường hợp vùng kín giãn nhẹ. Đối với những trường hợp giãn rộng sẽ không đạt được hiệu quả cải thiện tốt.
  • Trong khi thực hiện se khít vùng kín bằng nha đam chị em nên hạn chế quan hệ trong thời gian này để vùng kín không bị giãn rộng thêm.

Vùng kín se khít giúp chị em tự tin khi giao hợp.
Vùng kín se khít giúp chị em tự tin khi giao hợp. Ảnh internet

Chúc các chị em thực hiện thành công, kéo dài cảm xúc thăng hoa, vợ chồng gắn kết hơn. 

Từ khóa:   se khít vùng kín với nha đam nha đam nha dam

TIN MỚI NHẤT

Bị gấu tấn công, bé trai sống sót khó tin khi điện thoại phát nổ trong túi quần

Bị gấu tấn công, bé trai sống sót khó tin khi điện thoại phát nổ trong túi quần

Video 1 giờ 5 phút trước
Sập trần thạch cao tại siêu thị, ít nhất 38 người bị thương

Sập trần thạch cao tại siêu thị, ít nhất 38 người bị thương

Video 2 giờ 5 phút trước
Giăng lưới đánh cá, người dân phát hiện rắn hổ mang khủng bên trong

Giăng lưới đánh cá, người dân phát hiện rắn hổ mang khủng bên trong

Video 3 giờ 5 phút trước
Qua đêm nay, 3 con giáp may mắn vượt trội, top con giáp tiền bạc bủa vây, ngủ một đêm thức dậy đã là đại gia bạc tỷ

Qua đêm nay, 3 con giáp may mắn vượt trội, top con giáp tiền bạc bủa vây, ngủ một đêm thức dậy đã là đại gia bạc tỷ

Tâm linh - Tử vi 5 giờ 1 phút trước
Qua đêm nay, 3 con giáp mở cửa kho vàng, sự nghiệp trăm lối thuận lợi, hốt bạc hốt vàng đầy tay

Qua đêm nay, 3 con giáp mở cửa kho vàng, sự nghiệp trăm lối thuận lợi, hốt bạc hốt vàng đầy tay

Tâm linh - Tử vi 5 giờ 5 phút trước
Đúng 9h30 ngày mai, thứ Năm 15/10/2026, 3 con giáp ăn ở hiền lành, 'gánh tiền mỏi lưng', phúc lộc nhiều vô biên đến cuối năm

Đúng 9h30 ngày mai, thứ Năm 15/10/2026, 3 con giáp ăn ở hiền lành, 'gánh tiền mỏi lưng', phúc lộc nhiều vô biên đến cuối năm

Tâm linh - Tử vi 5 giờ 35 phút trước
3 con giáp phúc khí đầy mình, vận mệnh vượng phát, ung dung nằm trên đống vàng hưởng trọn vinh hoa phú quý trong tháng 11 tới

3 con giáp phúc khí đầy mình, vận mệnh vượng phát, ung dung nằm trên đống vàng hưởng trọn vinh hoa phú quý trong tháng 11 tới

Tâm linh - Tử vi 6 giờ 4 phút trước
Lê Tư đón sinh nhật tuổi 55, tiết lộ món quà quý giá nhất ở tuổi trung niên

Lê Tư đón sinh nhật tuổi 55, tiết lộ món quà quý giá nhất ở tuổi trung niên

Sao quốc tế 6 giờ 5 phút trước
Đồng hồ điểm đúng 9 giờ sáng ngày 15/10/2026, 3 con giáp hưởng lộc Tổ Tiên, của nả nhiều không đếm xuể, đến cuối năm dễ chuyển mình giàu có

Đồng hồ điểm đúng 9 giờ sáng ngày 15/10/2026, 3 con giáp hưởng lộc Tổ Tiên, của nả nhiều không đếm xuể, đến cuối năm dễ chuyển mình giàu có

Tâm linh - Tử vi 6 giờ 13 phút trước
Sau ngày mai, thứ Năm 15/10/2026, Thần May Mắn 'đãi ngộ', 3 con giáp phúc mệnh đỏ rực, chỉ việc ngồi quơ tay ra tiền, phú quý trong tầm tay

Sau ngày mai, thứ Năm 15/10/2026, Thần May Mắn 'đãi ngộ', 3 con giáp phúc mệnh đỏ rực, chỉ việc ngồi quơ tay ra tiền, phú quý trong tầm tay

Tâm linh - Tử vi 6 giờ 15 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Tử vi thứ Năm 15/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Dậu sự nghiệp hưng thịnh, tiền tài tăng vọt, Mão - Thân công việc bất trắc, tiền mất tật mang

Tử vi thứ Năm 15/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Dậu sự nghiệp hưng thịnh, tiền tài tăng vọt, Mão - Thân công việc bất trắc, tiền mất tật mang

NÓNG: Tiêu hủy 573 gói Chân gà Bà Tuyết tại Nhật Bản, doanh nghiệp nói gì?

NÓNG: Tiêu hủy 573 gói Chân gà Bà Tuyết tại Nhật Bản, doanh nghiệp nói gì?

Đúng ngày mai, thứ Năm 15/10/2026, 3 con giáp này nhận được tin vui tới tấp, vàng ập vào nhà, “TÌNH - TIỀN” đều viên mãn khiến ai cũng phải ghen tỵ

Đúng ngày mai, thứ Năm 15/10/2026, 3 con giáp này nhận được tin vui tới tấp, vàng ập vào nhà, “TÌNH - TIỀN” đều viên mãn khiến ai cũng phải ghen tỵ

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

L’Oréal Paris: Di sản hơn 120 năm đồng hành và trao quyền cho phụ nữ

L’Oréal Paris: Di sản hơn 120 năm đồng hành và trao quyền cho phụ nữ

Trung thu trao gửi chân tình: Chọn bộ quà Saras Beauty nào cho phù hợp?

Trung thu trao gửi chân tình: Chọn bộ quà Saras Beauty nào cho phù hợp?

Khám phá nước hoa SR Eden: Điểm nhấn hương thơm cho phong cách trẻ trung, hiện đại

Khám phá nước hoa SR Eden: Điểm nhấn hương thơm cho phong cách trẻ trung, hiện đại

Nước hoa nữ SR Marilyn: Tôn vinh nét đẹp cuốn hút, hiện đại

Nước hoa nữ SR Marilyn: Tôn vinh nét đẹp cuốn hút, hiện đại

Tập luyện ngoài trời an toàn: Các nguyên tắc bảo vệ sức khỏe và chăm sóc làn da

Tập luyện ngoài trời an toàn: Các nguyên tắc bảo vệ sức khỏe và chăm sóc làn da

Nước hoa nữ SR Rossy: Tái hiện vẻ thanh lịch và quyến rũ của vườn hồng tươi mới

Nước hoa nữ SR Rossy: Tái hiện vẻ thanh lịch và quyến rũ của vườn hồng tươi mới