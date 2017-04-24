Sau tất cả, đây chính là 'thần dược' giúp phụ nữ Nhật luôn trẻ mãi ở tuổi 20

Làm đẹp 24/04/2017 16:30

Mặt nạ kết hợp cơm, mật ong và sữa tươi có tác dụng dưỡng trắng, trị mụn và trẻ hóa làn da vô cùng hiệu quả.

Mặt nạ cơm kết hợp mật ong và sữa tươi là phương pháp tốt nhất để loại bỏ các khuyết điểm trên da, tạo dựng một làn da tươi trẻ và khỏe mạnh. Do các vitamin, dưỡng chất trong cơm có tác dụng tẩy tế bào chết, đẩy mạnh quá trình tái tạo tế bào mới vô cùng hiệu quả. Đặc biệt, axit linoleic chứa trong loại hạt này có tác dụng chống oxy hóa, tăng sản sinh ra collagen trong tế bào da, giúp giảm nếp nhăn, làm chậm quá trình lão hóa da. 

Bên cạnh đó, hàm lượng axit lauric chứa trong mật ong giữ vai trò duy trì độ ẩm, ngăn ngừa vi khuẩn xâm nhập vào lỗ chân lông gây ra mụn. Sữa tươi có tác dụng làm dịu và dưỡng trắng da một cách nhanh chóng. Đặc biệt, cả cơm, sữa và mật ong đều là các thành phần lành tính vì vậy công thức mặt nạ này phù hợp với mọi loại da. 

Hãy tham khảo các bước thực hiện mặt nạ kết hợp cơm, mật ong và sữa tươi sau đây:

Nguyên liệu cần có:

- 1 muỗng canh sữa tươi (không đường)

- 1 muỗng canh mật ong

- 3 muỗng canh cơm

Sau tất cả, đây chính là 'thần dược' giúp phụ nữ Nhật luôn trẻ mãi ở tuổi 20 - Ảnh 1
Mặt nạ kết hợp cơm, mật ong và sữa tươi giúp dưỡng trắng, trị mụn và trẻ hóa làn da. Ảnh: Internet

Cách thực hiện:

Bước 1: Dùng muồng nghiền nát lượng cơm đã chuẩn bị và cho vào 1 chiếc bát nhỏ. 

Bước 2: Thêm vào đó 1 muỗng canh sữa tươi, 1 muỗng canh mật ong rồi trộn đều đến khi tạo thành hỗn hợp đồng nhất. 

Sau tất cả, đây chính là 'thần dược' giúp phụ nữ Nhật luôn trẻ mãi ở tuổi 20 - Ảnh 2
Mặt nạ kết hợp cơm, mật ong và sữa tươi phù hợp với mọi loại da. Ảnh: Internet

Bước 3: Rửa sạch da mặt, sau đó thoa đều hỗn hợp cơm, mật ong và sữa tươi lên da. Giữ hỗn hợp trong khoảng 20 phút và rửa lại với nước vo gạo. 

Nên áp dụng phương pháp này tối đa 2 – 3 lần mỗi tuần để sở hữu làn da trắng mịn tự nhiên. 

Sau tất cả, đây chính là 'thần dược' giúp phụ nữ Nhật luôn trẻ mãi ở tuổi 20 - Ảnh 3
Áp dụng mặt nạ kết hợp cơm, mật ong và sữa tươi trong vòng 1 tuần da bạn sẽ được cải thiện đáng kể. Ảnh: Internet

Trong quá trình sử dụng mặt nạ kết hợp cơm, sữa và mật ong này, bạn có thể kết hợp dùng nước vo gạo để rửa mặt vào buổi sáng. Phương pháp này sẽ giúp bạn cải thiện làn da một cách nhanh chóng. 

(Nguồn Mrhealthyplanet)

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