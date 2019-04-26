Sao Thái Dương gây tiếng vang tại Cuộc thi Sáng chế 2018 với dược liệu chăm sóc tóc

Sau nhiều tháng chọn lọc,10 sáng chế độc đáo nhất thuộc 5 lĩnh vực điện tử, cơ khí, hóa dược, môi trường sinh học và y dược đã lọt vào chung khảo. Trong đó, Sao Thái Dương là đại diện duy nhất trong lĩnh vực y dược được bình chọn và xướng tên trong cuộc thi quy mô toàn quốc.

Vòng chung khảo Cuộc thi Sáng chế 2018 vừa diễn ra tại Đài Truyền hình Việt Nam tối 25/4. Với chủ đề “Sáng tạo công nghệ cho cuộc sống hàng ngày”, cuộc thi do Cục Sở hữu trí tuệ phối hợp với Tổ chức Sở hữu trí tuệ thế giới (WIPO), Tổng cục Sở hữu trí tuệ Hàn Quốc (KIPO) tổ chức nhằm phát hiện và ứng dụng rộng rãi những ý tưởng hiệu quả vào phục vụ cuộc sống.

Sáng chế “Hỗn hợp dược liệu chăm sóc tóc , lông và chế phẩm chứa hỗn hợp” của doanh nghiệp được Hội đồng giám khảo (gồm 5 chuyên gia trong nước và 2 chuyên gia quốc tế) đánh giá cao về hiệu quả tối ưu lẫn chi phí tiết kiệm.

Ths.DS Nguyễn Thị Hương Liên, Đồng sáng lập, phó tổng giám đốc công ty cổ phần Sao Thái Dương, là người đứng ra trình bày để bảo vệ đề tài trước hội đồng giám khảo và là đại diện của công ty Sao Thái Dương lên nhận giải thưởng.

Thạc sĩ, dược sĩ Nguyễn Thị Hương Liên - Đồng sáng lập kiêm Phó tổng giám đốc Công ty CP Sao Thái Dương lên nhận giải.

Theo đó, hỗn hợp được chiết xuất hoàn toàn từ 18 loại thảo dược thiên nhiên an toàn cho tóc và lông, độ pH 5,5 tương ứng với pH sinh lý da đầu. Sử dụng hỗn hợp này cho nhiều công dụng không ngờ, không chỉ giúp chăm sóc mái tóc mà còn có lợi cho cả cơ thể.

Cụ thể, nhóm tinh dầu sả, hoắc hương, bạc hà, long não, cúc tần, bưởi, gừng, quế, hương nhu có khả năng diệt chấy và trứng chấy ưu việt. Thành phần có khả năng phục hồi, bảo vệ và kích thích mọc tóc bao gồm chiết xuất gừng, cỏ mần trầu, hương nhu, cỏ ngũ sắc, dâu tằm, núc nác, bồ kết, xuyên tâm liên và nghệ. Công dụng giảm căng thẳng và mệt mỏi đến từ nhóm tinh dầu sả, hoắc hương, bạc hà, long não, lá tre, gừng, quế, hạt mùi và hương nhu.

Hiệu quả của giải pháp mới được đánh giá kỹ lưỡng trên 60 người dùng trải dài các độ tuổi. Tỷ lệ người dùng hết sạch chấy và trứng chấy sau 3 ngày sử dụng chế phẩm dầu gội đạt 100%. Hơn 92% sạch gàu, 78% giảm khô xơ, 72% giảm rụng tóc sau 4 tuần sử dụng và không có trường hợp nào bị viêm da, dị ứng gay có cảm giác khó chịu.

Top 10 sáng chế vinh danh tại vòng chung khảo cuộc thi ngày 25/4.

Theo Dược sĩ Nguyễn Hữu Thắng - Tổng giám đốc Công ty CP Sao Thái Dương, doanh nghiệp đã đầu tư nghiên cứu sáng chế này suốt nhiều năm qua, trước khi đăng ký quyền bảo hộ trí tuệ. Hỗn hợp mới sẽ khắc phục được các nhược điểm của hầu hết các sản phẩm trị chấy đang lưu hành trên thị trường.

Hiện, người dân vẫn phải dùng lược chải chấy hoặc sử dụng các mẹo dân gian gội đầu với giấm, mayonnaise, dầu hỏa, chanh, hạt na ngâm, hạt hồi... cho hiệu quả diệt chấy không cao, mùi khó chịu, kích ứng mắt và da đầu, mất nhiều thời gian chuẩn bị. Một số loại dầu gội diệt chấy chứa pyrethrin có độc tính cao và pH ở mức axit cao, không thể sử dụng thường xuyên mà còn làm tóc khô xơ.

Thị trường cũng chưa có bất cứ sản phẩm dạng xịt hay kem ủ nào đáp ứng nhu cầu tiện dụng cho người dùng. Tuy nhiên, sau khi thương mại hóa thành công phục vụ cuộc sống, hỗn hợp dược liệu mới có thể được bào chế ở nhiều dạng khác nhau như: dầu gội, kem ủ, khí dung, tia xịt... Những chế phẩm đầu tiên đã được Sao Thái Dương trưng bày tại vòng chung khảo cho khách đến tham quan.

Trưng bày sáng chế hỗn hợp dược liệu chăm sóc tóc và lông của Sao Thái Dương tại cuộc thi.

Thành lập năm 2000, Sao Thái Dương hiện là một trong những doanh nghiệp nội địa dẫn đầu về nghiên cứu sản phẩm mới nguồn gốc thảo dược. Doanh nghiệp sở hữu danh mục tới 70 sản phẩm phong phú với chất lượng cao, không chỉ quen thuộc với người dùng mà còn được các nước tiên tiến biết đến thông qua xuất khẩu. Trong đó, nhiều dược mỹ phẩm được phát triển dựa trên các bằng sáng chế độc quyền như Collagen Tây Thi, kem nghệ Thái Dương, dầu gội Thái Dương...

Với nhiều đóng góp phục vụ cuộc sống suốt 18 năm qua, doanh nghiệp đã 5 liên tiếp nhận giải thưởng Top 100 sản phẩm, dịch vụ Tin và Dùng do người tiêu dùng bình chọn; 2 năm liền được vinh danh biểu tượng vàng Vì sự nghiệp chăm sóc sức khỏe cộng đồng...