Sao Thái Dương gây tiếng vang tại Cuộc thi Sáng chế 2018 với dược liệu chăm sóc tóc

Làm đẹp 26/04/2019 18:49

Sao Thái Dương là doanh nghiệp dược duy nhất lĩnh vực y dược được vinh danh tại Cuộc thi Sáng chế 2018 với hỗn hợp dược liệu “3 trong 1” giúp trị chấy, phục hồi và kích thích mọc tóc, giảm căng thẳng và mệt mỏi.

Vòng chung khảo Cuộc thi Sáng chế 2018 vừa diễn ra tại Đài Truyền hình Việt Nam tối 25/4. Với chủ đề “Sáng tạo công nghệ cho cuộc sống hàng ngày”, cuộc thi do Cục Sở hữu trí tuệ phối hợp với Tổ chức Sở hữu trí tuệ thế giới (WIPO), Tổng cục Sở hữu trí tuệ Hàn Quốc (KIPO) tổ chức nhằm phát hiện và ứng dụng rộng rãi những ý tưởng hiệu quả vào phục vụ cuộc sống.

Sau nhiều tháng chọn lọc,10 sáng chế độc đáo nhất thuộc 5 lĩnh vực điện tử, cơ khí, hóa dược, môi trường sinh học và y dược đã lọt vào chung khảo. Trong đó, Sao Thái Dương là đại diện duy nhất trong lĩnh vực y dược được bình chọn và xướng tên trong cuộc thi quy mô toàn quốc.

Ths.DS Nguyễn Thị  Hương Liên, Đồng sáng lập, phó tổng giám đốc công ty cổ phần Sao Thái Dương, là người đứng ra trình bày để bảo vệ đề tài trước hội đồng giám khảo và là đại diện của công ty Sao Thái Dương lên nhận giải thưởng.

Sáng chế “Hỗn hợp dược liệu chăm sóc tóc, lông và chế phẩm chứa hỗn hợp” của doanh nghiệp được Hội đồng giám khảo (gồm 5 chuyên gia trong nước và 2 chuyên gia quốc tế) đánh giá cao về hiệu quả tối ưu lẫn chi phí tiết kiệm.

Sao Thái Dương gây tiếng vang tại Cuộc thi Sáng chế 2018 với dược liệu chăm sóc tóc - Ảnh 1
Thạc sĩ, dược sĩ Nguyễn Thị Hương Liên - Đồng sáng lập kiêm Phó tổng giám đốc Công ty CP Sao Thái Dương lên nhận giải.

Theo đó, hỗn hợp được chiết xuất hoàn toàn từ 18 loại thảo dược thiên nhiên an toàn cho tóc và lông, độ pH 5,5 tương ứng với pH sinh lý da đầu. Sử dụng hỗn hợp này cho nhiều công dụng không ngờ, không chỉ giúp chăm sóc mái tóc mà còn có lợi cho cả cơ thể.

Cụ thể, nhóm tinh dầu sả, hoắc hương, bạc hà, long não, cúc tần, bưởi, gừng, quế, hương nhu có khả năng diệt chấy và trứng chấy ưu việt. Thành phần có khả năng phục hồi, bảo vệ và kích thích mọc tóc bao gồm chiết xuất gừng, cỏ mần trầu, hương nhu, cỏ ngũ sắc, dâu tằm, núc nác, bồ kết, xuyên tâm liên và nghệ. Công dụng giảm căng thẳng và mệt mỏi đến từ nhóm tinh dầu sả, hoắc hương, bạc hà, long não, lá tre, gừng, quế, hạt mùi và hương nhu.

Hiệu quả của giải pháp mới được đánh giá kỹ lưỡng trên 60 người dùng trải dài các độ tuổi. Tỷ lệ người dùng hết sạch chấy và trứng chấy sau 3 ngày sử dụng chế phẩm dầu gội đạt 100%. Hơn 92% sạch gàu, 78% giảm khô xơ, 72% giảm rụng tóc sau 4 tuần sử dụng và không có trường hợp nào bị viêm da, dị ứng gay có cảm giác khó chịu.

Sao Thái Dương gây tiếng vang tại Cuộc thi Sáng chế 2018 với dược liệu chăm sóc tóc - Ảnh 2

Top 10 sáng chế vinh danh tại vòng chung khảo cuộc thi ngày 25/4.

Theo Dược sĩ Nguyễn Hữu Thắng  - Tổng giám đốc Công ty CP Sao Thái Dương, doanh nghiệp đã đầu tư nghiên cứu sáng chế này suốt nhiều năm qua, trước khi đăng ký quyền bảo hộ trí tuệ. Hỗn hợp mới sẽ khắc phục được các nhược điểm của hầu hết các sản phẩm trị chấy đang lưu hành trên thị trường.

Hiện, người dân vẫn phải dùng lược chải chấy hoặc sử dụng các mẹo dân gian gội đầu với giấm, mayonnaise, dầu hỏa, chanh, hạt na ngâm, hạt hồi... cho hiệu quả diệt chấy không cao, mùi khó chịu, kích ứng mắt và da đầu, mất nhiều thời gian chuẩn bị. Một số loại dầu gội diệt chấy chứa pyrethrin có độc tính cao và pH ở mức axit cao, không thể sử dụng thường xuyên mà còn làm tóc khô xơ.

Thị trường cũng chưa có bất cứ sản phẩm dạng xịt hay kem ủ nào đáp ứng nhu cầu tiện dụng cho người dùng. Tuy nhiên, sau khi thương mại hóa thành công phục vụ cuộc sống, hỗn hợp dược liệu mới có thể được bào chế ở nhiều dạng khác nhau như: dầu gội, kem ủ, khí dung, tia xịt... Những chế phẩm đầu tiên đã được Sao Thái Dương trưng bày tại vòng chung khảo cho khách đến tham quan.

Sao Thái Dương gây tiếng vang tại Cuộc thi Sáng chế 2018 với dược liệu chăm sóc tóc - Ảnh 3

Trưng bày sáng chế hỗn hợp dược liệu chăm sóc tóc và lông của Sao Thái Dương tại cuộc thi.

Thành lập năm 2000, Sao Thái Dương hiện là một trong những doanh nghiệp nội địa dẫn đầu về nghiên cứu sản phẩm mới nguồn gốc thảo dược. Doanh nghiệp sở hữu danh mục tới 70 sản phẩm phong phú với chất lượng cao, không chỉ quen thuộc với người dùng mà còn được các nước tiên tiến biết đến thông qua xuất khẩu. Trong đó, nhiều dược mỹ phẩm được phát triển dựa trên các bằng sáng chế độc quyền như Collagen Tây Thi, kem nghệ Thái Dương, dầu gội Thái Dương... 

Với nhiều đóng góp phục vụ cuộc sống suốt 18 năm qua, doanh nghiệp đã 5 liên tiếp nhận giải thưởng Top 100 sản phẩm, dịch vụ Tin và Dùng do người tiêu dùng bình chọn; 2 năm liền được vinh danh biểu tượng vàng Vì sự nghiệp chăm sóc sức khỏe cộng đồng...

Cách chăm sóc tóc mùa hè vô cùng đơn giản bằng các biện pháp thiên nhiên

Cách chăm sóc tóc mùa hè vô cùng đơn giản bằng các biện pháp thiên nhiên

Mùa hè, tóc dễ bị khô xơ và hư tổn do nắng nóng nên rất cần được chăm sóc đúng cách. Tùy vào loại tóc dầu hay khô mà bạn cần lựa chọn những phương pháp chăm sóc phù hợp nhất cho mái tóc của mình.

Xem thêm
Từ khóa:   chăm sóc tóc

TIN MỚI NHẤT

Đúng 20h hôm nay, ngày 13/10/2026, 3 con giáp Thần Tài chiếu cố nồng hậu không thăng chức cũng TRÚNG SỐ ĐỘC ĐẮC, nằm trên két vàng

Đúng 20h hôm nay, ngày 13/10/2026, 3 con giáp Thần Tài chiếu cố nồng hậu không thăng chức cũng TRÚNG SỐ ĐỘC ĐẮC, nằm trên két vàng

Tâm linh - Tử vi 27 phút trước
Đúng ngày mai, thứ Tư 14/10/2026, 3 con giáp được Quý Nhân dẫn đường, phất lên chóng mặt, TIỀN CỦA tề tựu đầy nhà chật két

Đúng ngày mai, thứ Tư 14/10/2026, 3 con giáp được Quý Nhân dẫn đường, phất lên chóng mặt, TIỀN CỦA tề tựu đầy nhà chật két

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 27 phút trước
Khám phá giá trị dinh dưỡng và lợi ích sức khỏe từ loại sữa hạt bình dân

Khám phá giá trị dinh dưỡng và lợi ích sức khỏe từ loại sữa hạt bình dân

Dinh dưỡng 2 giờ 27 phút trước
Sự thật đằng sau quyết định ly hôn chớp nở của người dâu mới sau khi mẹ chồng bước vào phòng đêm cưới

Sự thật đằng sau quyết định ly hôn chớp nở của người dâu mới sau khi mẹ chồng bước vào phòng đêm cưới

Tâm sự gia đình 3 giờ 27 phút trước
Đúng hôm nay, thứ 3 ngày 13/10/2026, 3 con giáp may mắn đổi đời ngoạn mục nhờ gặp Quý Nhân, làm 1 được 10, tiền rủng rỉnh đầy tay

Đúng hôm nay, thứ 3 ngày 13/10/2026, 3 con giáp may mắn đổi đời ngoạn mục nhờ gặp Quý Nhân, làm 1 được 10, tiền rủng rỉnh đầy tay

Tâm linh - Tử vi 4 giờ 27 phút trước
Màn bình tĩnh bất ngờ của cô dâu mới trước sự phản bội của chồng ngay đêm đầu tiên chung sống

Màn bình tĩnh bất ngờ của cô dâu mới trước sự phản bội của chồng ngay đêm đầu tiên chung sống

Tâm sự gia đình 5 giờ 27 phút trước
Nỗi băn khoăn của người con dâu khi bị em chồng soi mói và tuyệt chiêu khiến đối phương phải rút lui

Nỗi băn khoăn của người con dâu khi bị em chồng soi mói và tuyệt chiêu khiến đối phương phải rút lui

Tâm sự 6 giờ 27 phút trước
Sự thật đằng sau màn va chạm giữa chị dâu - em chồng và bài học đắt giá cho tính thích đọc thấu chuyện người khác

Sự thật đằng sau màn va chạm giữa chị dâu - em chồng và bài học đắt giá cho tính thích đọc thấu chuyện người khác

Tâm sự Eva 7 giờ 27 phút trước
Nỗi xúc động của người con dâu mới khi phát hiện người đứng dưới bếp lúc nửa đêm

Nỗi xúc động của người con dâu mới khi phát hiện người đứng dưới bếp lúc nửa đêm

Tâm sự gia đình 7 giờ 57 phút trước
Nỗi lòng người vợ đang lâng lâng vì quà khủng thì đứng hình trước lời nhắn gửi của chồng

Nỗi lòng người vợ đang lâng lâng vì quà khủng thì đứng hình trước lời nhắn gửi của chồng

Tâm sự 8 giờ 27 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Tử vi thứ Ba 13/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ ăn sung mặc sướng, tiền bạc tiêu xài phủ phê, Mão - Thìn tài lộc dễ mất mát, đề phòng tiểu nhân lừa gạt

Tử vi thứ Ba 13/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ ăn sung mặc sướng, tiền bạc tiêu xài phủ phê, Mão - Thìn tài lộc dễ mất mát, đề phòng tiểu nhân lừa gạt

Chúc mừng 3 com giáp 2 tháng Đại Cát Đại Lợi, tháng 10 TÀI LỘC, tháng 11 PHÁT TÀI, cuộc sống như mơ, bạc vàng không thiếu, giàu càng thêm giàu

Chúc mừng 3 com giáp 2 tháng Đại Cát Đại Lợi, tháng 10 TÀI LỘC, tháng 11 PHÁT TÀI, cuộc sống như mơ, bạc vàng không thiếu, giàu càng thêm giàu

Danh tính và lời khai của người đàn ông chặn đầu xe, véo mũi tài xế ô tô ở Hà Nội

Danh tính và lời khai của người đàn ông chặn đầu xe, véo mũi tài xế ô tô ở Hà Nội

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

L’Oréal Paris: Di sản hơn 120 năm đồng hành và trao quyền cho phụ nữ

L’Oréal Paris: Di sản hơn 120 năm đồng hành và trao quyền cho phụ nữ

Trung thu trao gửi chân tình: Chọn bộ quà Saras Beauty nào cho phù hợp?

Trung thu trao gửi chân tình: Chọn bộ quà Saras Beauty nào cho phù hợp?

Khám phá nước hoa SR Eden: Điểm nhấn hương thơm cho phong cách trẻ trung, hiện đại

Khám phá nước hoa SR Eden: Điểm nhấn hương thơm cho phong cách trẻ trung, hiện đại

Nước hoa nữ SR Marilyn: Tôn vinh nét đẹp cuốn hút, hiện đại

Nước hoa nữ SR Marilyn: Tôn vinh nét đẹp cuốn hút, hiện đại

Tập luyện ngoài trời an toàn: Các nguyên tắc bảo vệ sức khỏe và chăm sóc làn da

Tập luyện ngoài trời an toàn: Các nguyên tắc bảo vệ sức khỏe và chăm sóc làn da

Nước hoa nữ SR Rossy: Tái hiện vẻ thanh lịch và quyến rũ của vườn hồng tươi mới

Nước hoa nữ SR Rossy: Tái hiện vẻ thanh lịch và quyến rũ của vườn hồng tươi mới