Sai lầm chị em thường mắc phải khi sử dụng nước hoa hồng khiến da ngày càng tệ hơn

Đây là một lỗi vô cùng nghiêm trọng. Trong nước hoa hồng tuy có cồn để sát khuẩn nhưng lại là cồn nhẹ và rất lành tính nên hoàn toàn không thể tẩy trang. Đặc biệ khi lau nước hoa hồng lên mặt khiến lỗ chân lông se nhỏ, lớp make up sẽ càng lưu cữu trong lỗ chân lông gây bí, tắc, sinh ra mụn.

Vỗ nước hoa hồng lên má để giúp da hấp thu nước hoa hồng, càng vỗ nhiều và mạnh thì càng thấm sâu nhưng thật ra nếu dùng lực vỗ quá mạnh hoặc kỳ mạnh thì không nên! Đặc biệt là đối với da mỏng và nhạy cảm. Cách làm như vậy sẽ tổn hại nghiêm trọng cho da, là nhân tố gây ra lão hoá.

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Đậy nắp thật kín sau khi dùng

Nhằm giữ cho các dưỡng chất có trong nước hoa hồng không bị biến đổi, sau mỗi lần sử dụng bạn hãy chú ý vặn nút chai thật kỹ hoặc đậy nắp lại và không nên dùng một sản phẩm quá 8 tháng. Đồng thời, bạn cần tránh dùng tay lấy nước hoa hồng, mà phải nhờ đến bông tẩy trang hoặc bông gòn y tế.

Đặc biệt, trước lúc sử dụng bạn đừng quên cho nước hoa hồng vào ngăn mát tủ lạnh ít phút, tuy đơn giản song bước này sẽ giúp làm tăng khả năng làm sạch và chăm sóc da đáng kể.

Sử dụng nước hoa hồng sai thời điểm

Nhiều bạn sai lầm khi chờ da khô hoàn toàn mới dùng nước hoa hồng. Khi da khô hoàn toàn sẽ dễ gặp tình trạng bị hút ẩm ngược, khiến da mất đi độ ẩm. Có nhiều bạn thường dùng kem dưỡng ngay sau khi vừa thoa nước hoa hồng, đây lại là một sai lầm nữa. Sau khi dùng nước hoa hồng, chúng ta nên đợi khoảng 5 phút để da cân bằng lại độ pH rồi hẳn sử dụng các sản phẩm dưỡng.

Sử dụng lượng lớn nước hoa hồng có thể khiến da bị khô

Theo các chuyên gia thẩm mỹ, nước hoa hồng được coi là công cụ hỗ trợ tuyệt vời cho các chị em trong việc làm sạch, làm đẹp làn da. Tuy nhiên nếu sử dụng quá nhiều, nước hoa hồng sẽ làm giảm bớt lượng dầu tự nhiên trên khuôn mặt, khiến da bạn dễ bị khô, trầy xước.