Review top 5 tròng kính tốt nhất hiện nay đáng mua 2026

Trước khi chọn thương hiệu, bạn nên hiểu các tiêu chí đánh giá tròng kính tốt nhất hiện nay để dễ dàng chọn sản phẩm phù hợp và tránh phụ thuộc hoàn toàn vào quảng cáo. Một tròng kính tốt cần đáp ứng các yếu tố sau:

Việc lựa chọn tròng kính tốt nhất hiện nay không chỉ đơn thuần là tìm kiếm một thương hiệu danh tiếng, mà còn là sự thấu hiểu sâu sắc về nhu cầu thị giác cá nhân, các công nghệ tiên tiến và tiêu chí đánh giá chất lượng. Trong bối cảnh thị trường kính mắt ngày càng đa dạng với hàng loạt sản phẩm và công nghệ mới, việc đưa ra quyết định sáng suốt có thể trở nên phức tạp. Bài viết này sẽ cung cấp một cái nhìn toàn diện về các tròng kính tốt nhất hiện nay, giúp bạn đọc có thể tự tin lựa chọn cặp kính phù hợp nhất, tối ưu hóa trải nghiệm thị giác và bảo vệ sức khỏe đôi mắt.

50: Phù hợp độ cận nhẹ.

60: Mỏng hơn, phù hợp độ cận trung bình.

67: Dành cho người cận nặng.

74: Siêu mỏng, tối ưu thẩm mỹ cho độ cận rất cao.

1.3. Thiết kế quang học

SPH (cầu): Giá rẻ nhưng dễ méo ảnh ở vùng rìa.

ASP (phi cầu): Hình ảnh sắc nét, tự nhiên và thẩm mỹ hơn.

1.4. Chứng nhận an toàn

Một tròng kính tốt nhất hiện nay đạt chuẩn phải tuân thủ các tiêu chuẩn quốc tế về an toàn và chất lượng. Các chứng nhận như ISO 13485 (Hệ thống quản lý chất lượng cho thiết bị y tế) hoặc các tiêu chuẩn quang học riêng của từng quốc gia/khu vực (ví dụ: ANSI Z80.1 của Mỹ, EN 166 của Châu Âu) là minh chứng cho sự an toàn và hiệu quả của sản phẩm.

2. Top 5 thương hiệu tròng kính tốt nhất hiện nay

Dựa trên các tiêu chí đánh giá trên, cùng với sự tín nhiệm của người tiêu dùng và các chuyên gia nhãn khoa, dưới đây là danh sách 5 thương hiệu tròng kính tốt nhất hiện nay, mỗi thương hiệu sở hữu những ưu điểm và công nghệ độc đáo.

2.1. Tròng kính Hoya (Nhật Bản)

Hoya, một tập đoàn đến từ Nhật Bản, đã khẳng định vị thế của mình trên thị trường với các sản phẩm tròng kính chất lượng cao, chú trọng vào độ bền và hiệu suất vượt trội. Thương hiệu tròng kính Hoya được biết đến với sự tỉ mỉ trong từng chi tiết sản xuất, mang đến sự hài lòng cho người dùng.

Đặc điểm nổi bật: Hoya nổi tiếng với độ bền vượt thời gian. Lớp phủ siêu váng dầu Hi-Vision LongLife của hãng được đánh giá là một trong những lớp phủ chống trầy xước tốt nhất thế giới, giúp tròng kính giữ được vẻ đẹp nguyên bản sau một thời gian dài sử dụng.

Hoya nổi tiếng với độ bền vượt thời gian. Lớp phủ siêu váng dầu Hi-Vision LongLife của hãng được đánh giá là một trong những lớp phủ chống trầy xước tốt nhất thế giới, giúp tròng kính giữ được vẻ đẹp nguyên bản sau một thời gian dài sử dụng. Công nghệ: Hoya áp dụng công nghệ lọc ánh sáng xanh BlueControl tối ưu, giúp bảo vệ mắt khỏi tác hại của tia sáng xanh từ thiết bị điện tử. Bên cạnh đó, thiết kế quang học của Hoya luôn hướng đến việc mang lại hình ảnh sắc nét, dịu mắt, giảm thiểu tình trạng mỏi mắt.

Hoya áp dụng công nghệ lọc ánh sáng xanh BlueControl tối ưu, giúp bảo vệ mắt khỏi tác hại của tia sáng xanh từ thiết bị điện tử. Bên cạnh đó, thiết kế quang học của Hoya luôn hướng đến việc mang lại hình ảnh sắc nét, dịu mắt, giảm thiểu tình trạng mỏi mắt. Phù hợp với: Người dùng cần một cặp kính có tuổi thọ cao, khả năng chống xước tuyệt vời và yêu thích chất lượng chuẩn Nhật Bản, bền bỉ theo thời gian.

2.2. Tròng kính Rocky (Canada)

Rocky Canada Opticians mang đến một làn gió mới trên thị trường tròng kính tốt nhất hiện nay, nhanh chóng chiếm được cảm tình của người tiêu dùng nhờ sự kết hợp giữa chất lượng tiệm cận phân khúc cao cấp và mức giá vô cùng hợp lý. Tròng kính Rocky là lựa chọn đáng cân nhắc cho những ai tìm kiếm giải pháp toàn diện.

Đặc điểm nổi bật: Thương hiệu này được ưa chuộng nhờ chất lượng sản phẩm vượt trội trong phân khúc giá phải chăng.

Thương hiệu này được ưa chuộng nhờ chất lượng sản phẩm vượt trội trong phân khúc giá phải chăng. Công nghệ:

Phù hợp với: Người tìm kiếm một giải pháp tròng kính toàn diện bao gồm đổi màu, chống ánh sáng xanh, chống va đập với mức chi phí hợp lý, đặc biệt trong phân khúc dưới 3 triệu đồng.

2.3. Tròng kính Essilor (Pháp)

Với lịch sử hơn 170 năm hình thành và phát triển, Essilor đã khẳng định vị thế dẫn đầu không thể tranh cãi trong ngành công nghiệp tròng kính tốt nhất hiện nay trên toàn cầu. Thương hiệu này liên tục đổi mới và mang đến những giải pháp quang học tiên tiến nhất.

Đặc điểm nổi bật: Essilor là tập đoàn tròng kính lớn nhất thế giới, nổi tiếng với khả năng nghiên cứu và phát triển công nghệ hàng đầu.

Essilor là tập đoàn tròng kính lớn nhất thế giới, nổi tiếng với khả năng nghiên cứu và phát triển công nghệ hàng đầu. Công nghệ: Essilor sở hữu những "huyền thoại" trong làng tròng kính:

Essilor sở hữu những "huyền thoại" trong làng tròng kính: Phù hợp với: Người dùng có ngân sách tốt, mong muốn trải nghiệm những công nghệ quang học tân tiến và đẳng cấp nhất, tìm kiếm giải pháp tối ưu cho các vấn đề thị lực và lối sống hiện đại.

2.4. Tròng kính Carl Zeiss (Đức)

Carl Zeiss là một thương hiệu lớn trong ngành công nghiệp quang học với bề dày lịch sử, mang đến những tròng kính tốt nhất hiện nay không chỉ có chất lượng vượt trội mà còn tạo ra trải nghiệm thị giác khác biệt hoàn toàn về độ trong suốt và sắc nét. Kính Zeiss được ví như mang đến tầm nhìn chuẩn HD.

Đặc điểm nổi bật: Kính Zeiss nổi tiếng với độ trong suốt gần như tuyệt đối, mang lại cảm giác nhìn rõ ràng, chân thực như không đeo kính.

Kính Zeiss nổi tiếng với độ trong suốt gần như tuyệt đối, mang lại cảm giác nhìn rõ ràng, chân thực như không đeo kính. Công nghệ:

Phù hợp với: Khách hàng cao cấp, những người có yêu cầu khắt khe về độ chính xác, độ trong suốt và chất lượng hình ảnh. Đặc biệt phù hợp với các chuyên gia như nhiếp ảnh gia, nhà thiết kế, hoặc những người yêu cầu sự hoàn hảo trong thị giác.

2.5. Tròng kính Chemi (Hàn Quốc)

Chemi là thương hiệu tròng kính tốt nhất hiện nay chiếm thị phần lớn tại Việt Nam nhờ chiến lược sản phẩm chất lượng cao đi cùng giá thành hợp lý, dễ dàng tiếp cận với đa số người tiêu dùng. Sản phẩm của Chemi mang đến chất lượng ổn định với mức giá phải chăng.

Đặc điểm nổi bật: Chemi được yêu thích bởi mức giá cực kỳ dễ tiếp cận, phù hợp với túi tiền của đại đa số người tiêu dùng Việt Nam, cùng với chất lượng ổn định.

Chemi được yêu thích bởi mức giá cực kỳ dễ tiếp cận, phù hợp với túi tiền của đại đa số người tiêu dùng Việt Nam, cùng với chất lượng ổn định. Công nghệ:

Phù hợp với: Học sinh, sinh viên, dân văn phòng và những người cần một cặp kính tốt với các chức năng cơ bản, đáp ứng nhu cầu sử dụng hàng ngày mà không tốn quá nhiều chi phí. Đây là một lựa chọn tròng kính chống ánh sáng xanh hiệu quả trong tầm giá.

3. Kinh nghiệm phân biệt tròng kính chính hãng

Để đảm bảo bạn đang sở hữu một sản phẩm tròng kính tốt nhất hiện nay và chính hãng, chất lượng cao, hãy lưu ý những điểm sau:

Kiểm tra bao bì: Luôn yêu cầu cửa hàng cung cấp đầy đủ vỏ bao bì sản phẩm. Vỏ bao bì cần trùng khớp với thông tin chiết suất, thương hiệu, độ cầu, độ loạn của tròng kính bạn đã chọn.

Kiểm tra logo ẩn: Các thương hiệu lớn như Zeiss (chữ "Z" khắc laser chìm), Hoya, Essilor, Rocky thường có logo được khắc laser rất tinh xảo trên bề mặt tròng kính. Bạn có thể dễ dàng nhận thấy logo này khi hà hơi lên tròng kính hoặc soi dưới ánh sáng mạnh.

Thẻ bảo hành: Sản phẩm chính hãng luôn đi kèm với thẻ bảo hành rõ ràng từ nhà phân phối hoặc đại lý ủy quyền. Hãy kiểm tra kỹ thông tin trên thẻ bảo hành.

Tóm lại, để chọn được tròng kính tốt nhất hiện nay, bạn nên hiểu các tiêu chí quan trọng như công nghệ lớp phủ chống chói, chống trầy, chống tia UV và lọc ánh sáng xanh để bảo vệ mắt tốt hơn. Ngoài ra, chiết suất càng cao thì tròng càng mỏng nhẹ, phù hợp với người cận nặng, trong khi thiết kế phi cầu (ASP) giúp hình ảnh sắc nét và thẩm mỹ hơn. Bạn cũng nên ưu tiên các sản phẩm có chứng nhận an toàn quốc tế để đảm bảo chất lượng và độ bền khi sử dụng.