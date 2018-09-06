Review chi tiết về spa Aphrodite Nguyễn Du cập nhật 2018

Tọa lạc tại trung tâm Hà Nôi, mặt đường Nguyễn Du - Spa Aphrodite gây tò mò cho tất cả những người sống quanh khu vực này. Nếu chỉ nhìn bên ngoài bạn sẽ thấy đây là một trong những trung tâm làm đẹp bề thế và sang trọng nhất tại Hà Nội.

Dạo qua một vòng các diễn đàn và blog chị em dễ dàng tìm thấy các bài viết về Aphrodite review. Hầu hết các bài này đều ca ngợi thương hiệu làm đẹp Aphrodite. Vậy điểm đặc biệt nào đã khiến Aphrodite spa chiếm được cảm tình của nhiều người đến vậy? Câu trả lời nằm ở bộ sản phẩm và chính sách ưu đãi của spa.

Bộ sản phẩm chăm sóc da được sử dụng tại spa Aphrodite có tác dụng làm săn chắc da mặt, nâng cơ mặt, xóa bỏ nếp nhăn. Thành phần chính tạo nên hiệu quả kỳ diệu kể trên chính là vàng nguyên chất nano 24 Karat và bùn khoáng biển Chết.

Aphrodite mang đến thị trường Việt sản phẩm làm đẹp từ vàng 24 Karat

Thấu hiểu tâm lý dè chừng của chị em phụ nữ Việt, spa Aphrodite gửi tặng mỗi khách hàng 01 buổi trải nghiệm chăm sóc da mặt miễn phí. Nếu khách hàng cảm thấy làn da có thay đổi rõ rệt sau lần trải nghiệm này hiệu quả sẽ được nhân viên của spa tư vấn rõ hơn về sản phẩm. Ngược lại, nếu chị em không hài lòng spa Aphrodite xin tiếp thu ý kiến đóng góp và khách hàng không mất bất kỳ chi phí nào. Đây chính là mấu chốt tạo nên sự thành công cho Aphrodite.

Review Aphrodite thông qua dịch vụ và sản phẩm của spa

Rất nhiều khách hàng thắc mắc, tâm lý tò mò và tìm rất nhiều bài viết về Aphrodite review trên mạng, tuy nhiên để có thể đánh giá một cách chính xác nhất về thương hiệu làm đẹp này, chúng ta hãy cùng đánh giá về dịch vụ của spa này đầu tiên nhé

Review dịch vụ Spa Aphrodite

Không giống như những cơ sở làm đẹp khác tại Hà Nội, spa Aphrodite chỉ tập trung chủ yếu vào dịch vụ làm đẹp thay vì vừa làm đẹp da, vừa phẫu thuật thẩm mỹ, vừa trang điểm...

Spa Aphdite có nhiều trang thiết bị làm đẹp cao cấp

Lối đi trọng tâm, tập trung vào dịch vụ làm đẹp da này chính là thế mạnh riêng của spa Aphrodite. Sở hữu những máy móc chuyên ngành, công nghệ tiên tiến và hiện đại nhất trong lĩnh vực làm đẹp spa Aphrodite hứa hẹn sẽ đáp ứng 100% nhu cầu chăm sóc da của chị em phụ nữ từ trị mụn, điện di, nâng cơ mặt, trị nám, lão hóa…

Những công nghệ, dịch vụ spa Aphrodite bao gồm

Trị liệu bằng công nghệ oxy jet và điện di

Trị mụn, cải thiện da khô bằng Jetpeel + Led

Gói trị liệu nâng cơ công nghệ RF-Fractional

Nâng cơ, trẻ hóa da bằng công nghệ Hifu lifting

Làm sạch bằng công nghệ sóng siêu âm và RF-Lifting

Trị mụn, nám và lão hóa Jetpeel + Dermatrost

Review sản phẩm Spa Aphrodite

Thực chất những bài viết Aphrodite review chính là review về sản phẩm của thương hiệu spa Aphrodite. Bộ sản phẩm chăm sóc da của thương hiệu này chính là trái tim của spa, là điều tạo nên sự thành công cho Aphrodite.

Sản phẩm của Aphrodire nhận được nhiều phần thưởng danh giá

Nhờ hiệu quả vượt trội và sự tin yêu của đông đảo khách hàng mà các sản phẩm của Spa Aphrodire đã nhận được các giải thưởng như : top 10 sản phẩm chất lượng cao. cup vàng sản phẩm tin cậy, nhãn hiệu ưa dùng ….

Chính bởi vậy mà spa Aphrodite nhận được vô vàn những review, lời khen từ phía người tiêu dùng không phải là điều quá ngạc nhiên.

Aphrodite review thông qua những khách hàng đã sử dụng

Cuối cùng thì chúng ta không thể không nhắc đến những review từ phía khách hàng. Những lời nhận xét từ khách hàng chính là những phần review về aphrodite chính xác nhất, khách quan nhất.

Chị Mỹ Linh - Nguyễn Du - Hà Nội: “Là một người thích làm đẹp, lại thường trú tại gần spa Aphrodite. Ngay trong những ngày đầu thương hiệu này đến Việt Nam thì tôi đã đến và trải nghiệm ngay.

Có thể khẳng định rằng Spa Aphrodite là một trong những spa tuyệt vời nhất mà tôi đã được trải nghiệm. Nhờ các bác sỹ tại đây mà tôi nhận ra rằng mình đang bị những tổn thương trên da và có hướng điều trị thích hợp nhất để giữ được thanh xuân bên mình lâu nhất”

Chị Hương Lan - Hoài Đức - Hà Nội: “Chỉ sau 1 tháng trải nghiệm, có thể khẳng định rằng, spa Aphrodite là một trong những thương hiệu làm đẹp mà tôi chắc chắn sẽ gắn bó lâu dài. Sau một tháng đồng hành cùng Aphrodite tôi thấy được rằng làn da được đàn hồi hơn, trắng sáng và đẹp hơn rất nhiều. Đúng như là một phép màu trong cuộc sống vậy”

Trên đây là một số đánh giá khách quan về trung tâm làm đẹp Aphrodite gửi tới bạn đọc. Rất mong những thông tin trên sẽ giúp chị em phụ nữ Việt có thêm những lựa chọn sáng suốt trên con đường lưu giữ nét thanh xuân.