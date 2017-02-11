Phun trắng da mặt Nano Trio White tại Young Spa & Clinic

Làm đẹp 11/02/2017 09:18

Phương pháp Nano Trio White tại Young Spa & Clinic mang đến cho phái đẹp làn da trắng mịn màng như mơ ước và đảm bảo an toàn tuyệt đối cho sức khỏe làn da.

Young Spa & Clinic được phái đẹp biết đến là địa chỉ làm đẹp uy tín với các dịch vụ làm đẹp da, trị mụn tối ưu. Trong đó đặc biệt phải kể đến dịch vụ phun trắng da mặt Nano Trio White. Đây là dịch vụ chăm sóc da mới nhất trong lĩnh vực làm đẹp và được áp dụng duy nhất tại Young Spa & Clinic.

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Nano Trio White với ưu điểm vượt trội là tạo ra các tế bào da khỏe mạnh, ngăn chăn các sắc tố da sạm màu và sản sinh các tế bào da mới trắng hồng từ gốc. Ngay từ khi ra đời, phương pháp này đã được đông đảo các khách hàng của Young Spa & Clinic yêu thích, tin tưởng và lựa chọn.

Phun trắng da mặt Nano Trio White mang đến cho bạn nhiều bất ngờ với kết quả trắng tự nhiên mà vẫn đảm bảo sự săn chắc, khỏe mạnh cho làn da. Không giống với các phương pháp làm đẹp da thông thường, chỉ sau 1 lần điều trị, làn da của bạn sẽ được cải thiện rõ rệt. Phương pháp này cũng không mất thời gian nghỉ dưỡng do đó thích hợp với những ai đang mong muốn sở hữu làn da đẹp mà không muốn phải chờ đợi lâu và không có nhiều thời gian đến các trung tâm làm đẹp.

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Với những liệu pháp làm trắng thông thường, quá trình dưỡng trắng có sự lột tẩy da làm cho làn da ngày càng mỏng, yếu ớt  và dễ bị kích ứng. Nhưng liệu pháp Nano Trio White sẽ khắc phục hoàn toàn nhược điểm này. Công nghệ hiện đại có trong Nano Trio White giúp cung cấp các thành phần dưỡng chất vào sâu bên trong tế bào da, sản sinh các tế bào da mới trắng hồng từ bên trong. Mức độ thẩm thấu của các dưỡng chất giúp nuôi dưỡng các tế bào da, làm da săn chắc, căng mịn và tràn đầy sức sống. Nano Trio White gạt bỏ tất cả những lo lắng về da xỉn màu và mang đến cho bạn làn da trắng hồng như mong muốn.

Ngoài công dụng làm săn chắc và trắng hồng từ sâu bên trong bề mặt da, Nano Trio White  còn ức chế các hoạt động làm sản sinh các sắc tố da sạm màu, ngăn chặn tình trạng sạm da. Bên cạnh đó, phương pháp này còn bảo vệ làn da dưới ánh nắng mặt trời và các yếu tố có hại khác. Bạn có thể hoàn toàn yên tâm bởi Nano Trio White sẽ giúp hạn chế tối đa các tác động xấu đến làn da.

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Khi đến Young Spa & Clinic , bạn sẽ được đội ngũ ngânt? viên chuyên nghiệp chăm sóc, tư vấn tận tình để xác định tình trạng da và có liệu trình điều trị phù hợp. Không chỉ là chăm sóc da, ở Young Spa & Clinic bạn sẽ được tận hưởng các dịch vụ làm đẹp trong không gian sang trọng, đẳng cấp. Young Spa & Clinic mang đến cho khách hàng những trải nghiệm làm đẹp đáng giá bằng công nghệ làm đẹp tiên tiến và cung cách phục vụ chuyên nghiệp.

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Những tín đồ yêu làm đẹp và mong ước một làn da trắng mịn, hoàn hảo sẽ nhận được sự hài lòng cao nhất khi sử dụng dịch vụ Phun trắng da mặt Nano Trio White tại  Young Spa & Clinic. Nhân ngày Quốc tế phụ nữ 8/3,  Young Spa & Clinic tổ chức nhiều chương trình khuyến mãi cho các dịch vụ làm đẹp, làm trắng da. Phái đẹp hãy tranh thủ cơ hội này để được thay đổi "diện mạo" cho làn da và luôn tự tin, rạng rỡ trong dịp dầu năm.

Thông tin liên hệ Young Spa & Clinic Địa chỉ: 436B/29 đường 3 tháng 2, P. 12, Quận 10. Hotline: 08 38621900 - 0985 539 18

Website:: http://youngspa.vn

Faceook: www.facebook.com/YoungSpaVietnam

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