Phụ nữ dù có làn da đẹp đến mấy cũng đừng mắc phải 3 lỗi khi trang điểm, vừa bị người khác chê cười, vừa hại da

Làm đẹp 02/07/2022 17:09

Nếu không muốn da mặt của bạn gặp phải vấn đề như kích ứng, nhiễm trùng... thì hãy dừng ngay những thói quen dưới đây.

Tập thể dục, ngủ với lớp trang điểm

Có rất nhiều cô gái rất chú trọng đến hình ảnh của bản thân, dù là làm gì, dù là làm công việc hay giải trí thì cũng luôn giữ gìn hình ảnh đẹp của mình. Đặc biệt nhiều người còn trang điểm khi vận động nhiều, tuyến mồ hôi lúc này tiết ra nhiều. Các hoạt động sẽ khiến các lỗ chân lông sẽ mở ra, để điều chỉnh nhiệt độ của cơ thể.

Phụ nữ dù có làn da đẹp đến mấy cũng đừng mắc phải 3 lỗi khi trang điểm, vừa bị người khác chê cười, vừa hại da - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Lúc này nếu đi tập thể dục mà trang điểm thì rất hại da. Vì trang điểm nhiều sẽ làm bít lỗ chân lông, mỹ phẩm sẽ gây ra một số phản ứng bất lợi cho da sau khi bị kích thích bởi mồ hôi và ánh nắng, không chỉ gây bít lỗ chân lông mà còn có thể gây nhiễm trùng.

Ngoài ra, ngủ mà trang điểm cũng rất không tốt, khi ngủ da sẽ có chức năng tự điều chỉnh và tự hô hấp bình thường. Khi ngủ mà trang điểm sẽ cản trở quá trình hô hấp bình thường của da, điều này cũng rất có hại cho làn da.

Dùng ngón tay thay cho cọ trang điểm

Có nhiều bạn gái không quen dùng cọ khi trang điểm vì cho rằng cọ trang điểm không thật bằng dùng tay.

Nếu chúng ta trang điểm bằng ngón tay thì trên tay sẽ chứa rất nhiều vi khuẩn và ký sinh trùng của con người. Qua tác động của việc trang điểm những thứ này sẽ lọt vào da mặt, gây bít tắc lỗ chân lông và mụn đầu đen trên da mặt gây ra một số vấn đề về da như mụn.

Phụ nữ dù có làn da đẹp đến mấy cũng đừng mắc phải 3 lỗi khi trang điểm, vừa bị người khác chê cười, vừa hại da - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

 

Không chỉ vậy, lớp trang điểm mà chúng ta dùng tay làm rất không đẹp. Do tay chúng ta không đủ linh hoạt, lớp trang điểm tạo ra cũng sẽ mang lại cho người nhìn cảm giác không tinh tế.

Mỹ phẩm hết hạn không muốn vứt đi

Một số người nghĩ rằng mỹ phẩm có thể sử dụng miễn là chúng chưa mở, nhưng điều này hoàn toàn sai lầm. Dù bạn có mở mỹ phẩm hay không, chỉ cần mỹ phẩm hết hạn sử dụng là không thể sử dụng được, thậm chí còn gây ra những ảnh hưởng nhất định tới da mặt. Đặc biệt đối với những phụ nữ trẻ tuổi, việc sử dụng mỹ phẩm hết hạn sử dụng rất có hại cho da. Chúng tôi vẫn cố gắng sử dụng một số mỹ phẩm chưa hết hạn sử dụng.

Phụ nữ dù có làn da đẹp đến mấy cũng đừng mắc phải 3 lỗi khi trang điểm, vừa bị người khác chê cười, vừa hại da - Ảnh 3
Ảnh minh họa: Internet

Trong những trường hợp bình thường, thời gian sử dụng của mỹ phẩm sẽ khác nhau, cũng giống như phấn nền, sau một hoặc hai năm sử dụng, phấn nền sẽ cứng lại, đổi màu và có mùi đặc biệt, lúc này không nên tiếp tục sử dụng.

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