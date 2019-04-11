Phái nữ phát cuồng với kính áp tròng Doll eyes

Nếu là một tín đồ làm đẹp và trang điểm , chắc chắn cô gái nào cũng đã và đang sử dụng kính áp tròng DOLL EYES - thương hiệu tiên phong tại Việt Nam với chuỗi cửa hàng trải dài cả nước.

Với sự “cuốn hút khó cưỡng” cùng sự biến hoá đa dạng mà những cặp lens mang lại, bạn sẽ không thể bỏ qua bất kỳ sản phẩm nào trong những bộ sưu tập mà DOLL EYES ra mắt thường xuyên.

Ánh mắt mơ màng khó lòng cưỡng lại vẻ cuốn hút

Xám sắc sảo với buổi tiệc tối hay hẹn hò cùng No5

Hãy ngắm nhìn các hotgirl, hoa hậu Việt, đôi mắt họ luôn thay đổi phù hợp với bất kỳ layout makeup cho từng sự kiện và dịp khác nhau. Mách nhỏ cùng bạn, kính áp tròng chính là bí quyết thăng hạng nhan sắc cực hiệu quả, makeup chưa phải là đủ.

Ánh mắt đầy xinh đẹp và quyến rũ của diễn viên Khả Ngân, Á Hậu Huyền My

Nhờ DOLL EYES mà đôi mắt của phái đẹp đã trở nên đẹp hơn, khỏe hơn, hớp hồn đối phương chỉ với một ánh nhìn. Makeup có thể rất quan trọng, nhưng nếu không có năng khiếu hoặc cảm thấy quá tốn thời gian, kính áp tròng DOLL EYES sẽ là item không-thể-không-có cho bạn khuôn mặt rạng rỡ và thu hút. Son và kính áp tròng, quá đơn giản đúng không nào?

Thương hiệu kính áp tròng DOLL EYES luôn không ngừng nỗ lực nhằm mục đích phục vụ cho phái đẹp có được cơ hội sử dụng sản phẩm kính áp tròng với chất lượng an toàn và uy tín nhất. Tất cả các sản phẩm của DOLL EYES được kiểm nghiệm và đạt chuẩn các giấy chứng nhận Bộ Y Tế Việt Nam, KFDA Hàn Quốc và viện FDA của Mỹ. Vì vậy, đến với DOLL EYES bạn chỉ cần quan tâm đến kiểu dáng mẫu mã mà bạn thích, vì sức khỏe đôi mắt bạn DOLL EYES đã cam kết sẽ chăm sóc chu đáo.

DOLL EYES

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