Oriflame xuất hiện trên thảm đỏ cùng các thiết kế của Patrick Phạm

Ngày 11.04 vừa qua, trong đêm tiệc thân mật Gala Dinner dành để chiêu đãi các khách mời VVIP gồm các chị trong danh sách 50 phụ nữ được vinh danh trong sự kiện Women’s Summit và các anh chị diễn giả tham gia sự kiện.

Patrick là một nhà thiết kế người Pháp gốc Việt, chúng ta có thể thấy rằng nguồn gốc của ông ảnh hưởng đến sáng tạo của ông vì thấp thoáng trong những thiết kế của ông là hình ảnh nữ tính, ông sử dụng rất nhiều thêu hoa, đính cườm, một cách trang trí truyền thống rất phổ biến trong nền văn hoá châu Á.

Trong show diễn thời trang này, Oriflame đã đồng hành cùng các thiết kế của ông khi các dòng mỹ phẩm cao cấp và thời trang như Giordani Gold và The ONE được sử dụng để tô điểm cho các người mẫu biểu diễn thời trang.

Một số hình ảnh hậu trường:

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/oriflame-xuat-hien-tren-tham-do-cung-cac-thiet-ke-cua-patrick-pham-196002.html