Ở nhà nàng vẫn tự cắt được 5 kiểu mái này chuẩn đẹp, chỉ cần diện thôi là khiến các chàng đổ ngay tắp lự

Làm đẹp 21/11/2021 20:25

Chỉ cần để những kiểu tóc mái này là anh nào cũng đổ, đặc biệt là siêu dễ cắt nữa chứ, chẳng cần phải ra tiệm luôn.

Tóc mái thưa

Tóc mái thưa xưa giờ được coi là "đặc sản" của gái xinh xứ Hàn và dần dần cũng trở thành chuẩn mực làm điệu ở châu Á. Cô nào cô nấy giờ đều để mái thưa, và phải công nhận rằng kiểu tóc này giúp các nàng nâng tầm nhan sắc cực đỉnh.

Ở nhà nàng vẫn tự cắt được 5 kiểu mái này chuẩn đẹp, chỉ cần diện thôi là khiến các chàng đổ ngay tắp lự - Ảnh 1

Tóc mái thưa mang đến vẻ đẹp dịu dàng, thơ ngây đúng điệu làm gục trái tim boy friend.

Ở nhà nàng vẫn tự cắt được 5 kiểu mái này chuẩn đẹp, chỉ cần diện thôi là khiến các chàng đổ ngay tắp lự - Ảnh 2

Và để có được kiểu mái thưa chuẩn Hàn cũng dễ chứ chẳng khó đâu bạn ơi. Hãy yên tâm là dù không thể lao ra salon vào mùa dịch thì bạn vẫn có thể "tự xử" ở nhà với bí kíp 3 bước siêu dễ sau. 

Ở nhà nàng vẫn tự cắt được 5 kiểu mái này chuẩn đẹp, chỉ cần diện thôi là khiến các chàng đổ ngay tắp lự - Ảnh 3

Đầu tiên, hãy chia tóc theo hình tam giác, lấy lượng tóc vừa đủ, không quá dày rồi kéo căng phần mái ra rồi dùng kẹp mỏ vịt cố định ở giữa. Tiếp theo, xoay ngược kẹp tóc theo chiều xoắn ốc. Dùng thêm 1 chiếc kẹp mỏ vịt nữa để cố định mái, chừa lại 1 đoạn tóc rồi cắt theo hình vòng cung. Vậy là bạn đã có tóc mái thưa đúng điệu Hàn xẻng rồi đấy.

Mái mưa bay

Ở nhà nàng vẫn tự cắt được 5 kiểu mái này chuẩn đẹp, chỉ cần diện thôi là khiến các chàng đổ ngay tắp lự - Ảnh 4

Tóc mái mưa bay mang đến vẻ đẹp quyến rũ, thướt tha của các cô gái. Cực hợp với những nàng tóc dài, thường xuyên buông xõa nha. Để tạo kiểu cũng thật đơn giản. 

Ở nhà nàng vẫn tự cắt được 5 kiểu mái này chuẩn đẹp, chỉ cần diện thôi là khiến các chàng đổ ngay tắp lự - Ảnh 5

Bước đầu tiên, hãy lấy phần tóc mái ở hai bên đỉnh đầu và cắt xuôi xuống phía dưới theo chiều từ trong ra ngoài. Bạn nên để tóc mái sau khi cắt có độ dài đến khoảng ngang với cằm. Nhớ tỉa tóc lại một lần nữa để hoàn thiện phần tóc mái của mình bạn nhé.

Mái ngang mỏng uốn phồng

Nàng mà không tin kiểu tóc này có sức mạnh ghê gớm, khiến chàng nào chàng nấy yêu ngay từ cái nhìn đầu tiên thì cứ nhìn Lisa và Hyeri là biết nha, đẹp không thể chối cãi.

Ở nhà nàng vẫn tự cắt được 5 kiểu mái này chuẩn đẹp, chỉ cần diện thôi là khiến các chàng đổ ngay tắp lự - Ảnh 6

Tóc mái dễ thương này cực hợp với những cô nàng còn đi học, xinh và dễ thương đến xỉu. 

Ở nhà nàng vẫn tự cắt được 5 kiểu mái này chuẩn đẹp, chỉ cần diện thôi là khiến các chàng đổ ngay tắp lự - Ảnh 7

Để mái tóc thêm xinh xẻo thì bạn có thể nhuộm màu nâu hoặc sáng. 

Tóc mái dài ngang cằm rẽ ngôi giữa

Ở nhà nàng vẫn tự cắt được 5 kiểu mái này chuẩn đẹp, chỉ cần diện thôi là khiến các chàng đổ ngay tắp lự - Ảnh 8

Kiểu tóc này giúp phô bày gương mặt sáng sủa của các cô gái, nhìn không quá con nít mà cũng không bị già dặn. Nhớ tạo phồng chân tóc hoặc uốn xoăn nhẹ như Joy, tránh để tóc bẹp dí vào đầu nhé.

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