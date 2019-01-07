Nước hoa Charme xây dựng hệ thống phân phối vững mạnh

Làm đẹp 07/01/2019 13:00

Nhằm tri ân khách hàng, nhà phân phối cùng những người đã đồng hành cùng công ty trong suốt 2 năm hình thành và phát triển, công ty Charme Perfume đã tổ chức sự kiện với chủ đề “Dạ tiệc hương thơm diệu kỳ 2018” với sự tham gia của hơn 1.500 khách mời.

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Khách mời Charme nô nức nhận những phần quà đặc biệt từ chương trình

Khi mới hình thành, Charme Perfume từ vài chục người. Sau 2 năm hoạt động, đến nay đã có hơn 7.000 đại lý đang phát triển cùng Charme trên hệ thống online và hơn 200 cửa hàng lớn nhỏ phân phối nước hoa Charme trên toàn quốc. Doanh thu hàng tháng của các hệ thống luôn tăng trưởng đều. Với các sản phẩm nước hoa đã khẳng định chất lượng trên thị trường, giúp mọi tầng lớp, mọi độ tuổi và giới tính đều có thể tự tin hơn và bí ẩn hơn với những hương thơm đặc biệt. Công ty Charme Perfume còn không ngừng đổi mới, phát triển, vươn tầm vị thế của mình trong lĩnh vực sản xuất nước hoa và tinh dầu.

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Nhà phân phối xuất sắc được vinh danh trong chương trình

Bên cạnh đó, Charme Perfume còn là thương hiệu giúp quá trình khởi nghiệp của các chị em dễ dàng hơn bao giờ hết. Bằng chứng cho thấy là không ít thành viên sau khi gia nhập hệ thống đã tạo cho mình cuộc sống mới đẳng cấp và có cái nhìn xa hơn trong kinh doanh, làm giàu.

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CEO Võ Sỹ Đạt chia sẻ cảm xúc trong sự kiện

Anh Võ Sỹ Đạt –Tổng giám đốc Công ty Cổ phần Charme Perfume chia sẻ: “Về hệ thống, hầu như tôi dành mọi quyền lợi cao nhất cho hệ thống. Bởi bản thân tôi cũng xuất phát từ nhà bán hàng và tôi thấu hiểu được sự vất vả ấy, đồng thời tôi nghĩ rằng chính họ mới là người góp công lớn trong việc mang sản phẩm Charme đến với người tiêu dùng ”.

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Chị Thu Hường (đồng sáng lập Charme) trao hoa kỷ niệm cho ca sĩ Issac

Có thể nói, những chính sách của ban giám đốc và sự nỗ lực không ngừng nghỉ của toàn hệ thống phân phối đã góp phần tăng doanh số đáng kể cho công ty. Chính sự gắn kết của tập thể đã đưa thương hiệu nước hoa Charme trở thành một trong những thương hiệu mạnh, có tốc độ tăng trưởng nhanh trong ngành với hệ thống phân phối trải dài từ Bắc đến Nam.

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Hai nhà sáng lập Charme rạng ngời trong sự kiện

Theo đại diện công ty Charme Perfume: “đẳng cấp, sang trọng, ấm áp” là 3 từ để miêu tả chính xác nhất về địa điểm tổ chức của sự kiện lớn nhất năm 2018 của công ty nước hoa cao cấp Charme Perfume.

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Ca sĩ Tăng Phúc cũng góp mặt trong chương trình

Tại sự kiện còn có sự tham gia của dàn nghệ sĩ nổi tiếng như: Mỹ Tâm, Tiết Cương, Trấn Thành, Issac, Tăng Phúc, Khánh Ngọc, Nam Thư, Cao Minh Đạt, Trương Minh Quốc Thái, Huỳnh Thanh Tùng (Tùng Haru), Hà Phương Thu, Đào Vân Anh, Lê Ngọc Trinh, Lyna Trang, Quách Ngọc Tuyên và nhiều ngôi sao tên tuổi khác cũng cùng nhau góp mặt.

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Vợ chồng diễn viên Cao Minh Đạt cũng là đại lý phân phối của Charme

Charme Perfume hiện là thương hiệu nước hoa sản xuất trong nước hàng đầu Việt Nam. Bên cạnh những dòng sản phẩm nước hoa cho nam nữ, công ty còn phân phối các dòng sản phẩm tinh dầu xông chất lượng cao, an toàn cho sức khỏe. Trong thời gian tới, công ty tiếp tục hướng đến phân khúc các dòng sản phẩm mỹ phẩm được sản xuất tại Hàn Quốc, có chiết xuất từ thực vật.

Trước đó, công ty Charme Perfume đã đạt giải “Sản phẩm chất lượng vì người tiêu dùng năm 2016” do Tổng cục Đo lường chất lượng cấp; đồng thời là thương hiệu nước hoa Việt hiếm hoi đạt “Thương hiệu mạnh ASEAN” tại Singapore.

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Phần trình diễn của ca sĩ Mỹ Tâm khiến khán phòng “nóng” hơn

Với đội ngũ đại lý, nhà phân phối trải dài khắp 3 miền, CEO nước hoa Charme cho biết: “Tất cả thành viên đều gắn kết, giúp đỡ nhau từ việc kinh doanh đến cuộc sống thường ngày. Trên cương vị là người lãnh đạo, tôi hạnh phúc vì đã tạo được cầu nối giúp những người đam mê kinh doanh, đặc biệt chị em phụ nữ 3 miền có cùng lý tưởng sống chạm đến ước mơ”.

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Những đại lý, nhà phân phối Charme có những trang phục vải Charme ấn tượng

Trong chương trình, công ty cũng gửi lời cảm ơn chân thành đến tất cả đối tác – nhà phân phối - đại lý – quý khách hàng, đồng thời cam kết sẽ không ngừng nâng cao chất lượng sản phẩm, thương hiệu nước hoa cao cấp Charme sẽ ngày một khẳng định vị thế trên thị trường.

Công ty cam kết đưa ra thị trường những sản phẩm chất lượng, cao cấp và đảm bảo an toàn. Đồng thời phấn đấu để trở thành một trong những thương hiệu mạnh và uy tín tại Việt Nam.

 

CÔNG TY CỔ PHẦN CHARME PERFUME

Địa chỉ: 311 Hoàng Văn Thụ, P.2, Q. Tân Bình, TP.HCM

Hotline : 1900 636 638

Website: www.nuochoacharme.vn

Fanpage: https://www.facebook.com/perfumecharmecaocap/

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