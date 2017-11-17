Nước hoa Charme khẳng định chất lượng tại thị trường Việt Nam

Sau 1 năm ra mắt và hoạt động tại thị trường Việt Nam, thương hiệu nước hoa Charme đang ngày càng khẳng định được vị thế và chất lượng của các sản phẩm trong lòng khách hàng Việt.

Charme là một thương hiệu nước hoa Việt được sáng lập bởi Thạc sĩ Thu Hường – một người có nhiều năm kinh nghiệm trong lĩnh vực buôn bán nước hoa ngoại nhập tại Việt Nam. Nhận thấy nhu cầu ngày càng lớn của khách hàng Việt, cùng với giá thành đắt đỏ của các thương hiệu nước hoa ngoại tại thị trường Việt Nam, chị Thu Hường đã ấp ủ mong muốn mang những sản phẩm chất lượng nhất với giá thành hợp lý đến cho người tiêu dùng Việt. Bằng đam mê và sự liều lĩnh của mình, chị Thu Hường đã hiện thực hóa ước mơ đó bằng việc cho ra mắt thương hiệu nước hoa Charme. Tuy là một thương hiệu Việt, được đăng ký độc quyền và sở hữu trí tuệ tại Việt Nam nhưng tất cả các khâu từ nhập nguyên liệu cho đến tinh chế nước hoa đều được nhập khẩu tại các nước châu Âu với đội ngũ chuyên gia uy tín hàng đầu. Thiết kế của các sản phẩm nước hoa Charme đều được trau chuốt, tinh tế, mang đến sự sang trọng cho người sử dụng. Bên cạnh đó, các dòng sản phẩm mà Charme ra mắt thị trường đều được sản xuất theo tone mùi của các thương hiệu nổi tiếng trên thế giới, độ lưu hương cực kì bền và có đầy đủ 3 tầng hương không khác gì những sản phẩm nước hoa ngoại nhập.

Với những ưu thế trên, ngay từ khi ra mắt, Charme đã nhanh chóng nhận được sự ủng hộ tích cực của người tiêu dùng Việt. Thương hiệu này phát triển mạnh mẽ với hệ thống đại lý, khách sỉ ngày càng được mở rộng trên cả nước, liên tục khai trương những showroom tại nhiều tỉnh thành khác nhau. Bên cạnh đó, nhiều sản phẩm thường xuyên cháy hàng. Trong suốt 1 năm hoạt động, Charme đã dần chiếm được một vị thế rất lớn trong thị trường nước hoa Việt Nam.