Nước hoa Charme khẳng định chất lượng tại thị trường Việt Nam

Làm đẹp 17/11/2017 14:30

Sau 1 năm ra mắt và hoạt động tại thị trường Việt Nam, thương hiệu nước hoa Charme đang ngày càng khẳng định được vị thế và chất lượng của các sản phẩm trong lòng khách hàng Việt.

Charme là một thương hiệu nước hoa Việt được sáng lập bởi Thạc sĩ Thu Hường – một người có nhiều năm kinh nghiệm trong lĩnh vực buôn bán nước hoa ngoại nhập tại Việt Nam. Nhận thấy nhu cầu ngày càng lớn của khách hàng Việt, cùng với giá thành đắt đỏ của các thương hiệu nước hoa ngoại tại thị trường Việt Nam, chị Thu Hường đã ấp ủ mong muốn mang những sản phẩm chất lượng nhất với giá thành hợp lý đến cho người tiêu dùng Việt. 

Bằng đam mê và sự liều lĩnh của mình, chị Thu Hường đã hiện thực hóa ước mơ đó bằng việc cho ra mắt thương hiệu nước hoa Charme. Tuy là một thương hiệu Việt, được đăng ký độc quyền và sở hữu trí tuệ tại Việt Nam nhưng tất cả các khâu từ nhập nguyên liệu cho đến tinh chế nước hoa đều được nhập khẩu tại các nước châu Âu với đội ngũ chuyên gia uy tín hàng đầu. Thiết kế của các sản phẩm nước hoa Charme đều được trau chuốt, tinh tế, mang đến sự sang trọng cho người sử dụng. Bên cạnh đó, các dòng sản phẩm mà Charme ra mắt thị trường đều được sản xuất theo tone mùi của các thương hiệu nổi tiếng trên thế giới, độ lưu hương cực kì bền và có đầy đủ 3 tầng hương không khác gì những sản phẩm nước hoa ngoại nhập. 

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Chị Thu Hường chụp ảnh lưu niệm cùng các đại lý có thành tích xuất sắc

Với những ưu thế trên, ngay từ khi ra mắt, Charme đã nhanh chóng nhận được sự ủng hộ tích cực của người tiêu dùng Việt. Thương hiệu này phát triển mạnh mẽ với hệ thống đại lý, khách sỉ ngày càng được mở rộng trên cả nước, liên tục khai trương những showroom tại nhiều tỉnh thành khác nhau. Bên cạnh đó, nhiều sản phẩm thường xuyên cháy hàng. Trong suốt 1 năm hoạt động, Charme đã dần chiếm được một vị thế rất lớn trong thị trường nước hoa Việt Nam. 

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Nhiều đại lý có mặt tại tiệc tri ân của Charme Perfume

Để cảm ơn sự đồng hành và ủng hộ của khách hàng trong suốt 1 năm qua, ngày 11/11 mới đây, Charme Perfume đã tổ chức tiệc tri ân khách hàng tại trung tâm hộ nghị Capella Park View với quy mô lên tới hàng ngàn khách mời. Có mặt tại buổi tiệc tri ân này là rất nhiều đại lý trên khắp cả nước của Charme Perfume. Đặc biệt, còn có rất nhiều sao Việt đình đám tham gia sự kiện để chúc mừng 1 năm ra mắt của Charme như Noo Phước Thịnh, Ngô Kiến Huy, Hari Won, Phạm Văn Mách, Allan Thanh Tú, Cao Mỹ Kim, danh hài Tiết Cương, V.Music,… 

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Hàng ngàn khách mời có mặt tại buổi tiệc tri ân của Charme Perfume

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Noo Phước Thịnh và Ngô Kiến Huy tại sự kiện

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Ca sĩ Hari Won

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Nhóm nhạc V.Music

Bữa tiệc tri ân của Charme Perfume diễn ra ấm áp và sang trọng, chị Thu Hường cũng đã nhân dịp này gửi lời cảm ơn chân thành đến hệ thống đại lý, những người đã cùng Charme Perfume mang dòng sản phẩm chất lượng này đến gần hơn với khách hàng. Ngoài việc được thưởng thức những món ăn thịnh soạn, các khách mời trong buổi tiệc còn được chứng kiến những màn biểu diễn hấp dẫn từ các ca sĩ khách mời có mặt tại đây. 

Thành công của bữa tiệc tri ân khách hàng và kỉ niệm 1 năm ra mắt của Charme đã một lần nữa khẳng định được chất lượng của thương hiệu này trên thị trường nước hoa Việt. Với những cố gắng và giá trị mà Charme mang tới, tin rằng đây sẽ là thương hiệu nước hoa hàng đầu Việt Nam trong tương lai không xa. 

Thông tin thương hiệu:

CTY TNHH Charme Perfume: 

Đ/c: 120/25 Thích Quảng Đức, P.4, Q.Phú Nhuận

Tel: 0932.33.99.13 – 0969.33.77.66

Email: info@nuochoacharme.vn 

Website: www.nuochoacharme.vn 

Facebook: www.facebook.com/thomlautuyetdinh/ 

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