Những sai lầm thường gặp khi gội đầu khiến tóc rụng như rơm, lại còn mỏng và yếu tóc

Việc chải tóc để gỡ rối là bước quan trọng giúp hạn chế rụng tóc. Nếu bỏ qua bước này sẽ khiến các phần tóc rối dính vào nhau, khó được làm sạch dẫn đến đứt và gãy rụng nhiều hơn.

Bạn nên dùng lược có đầu tròn, răng thưa và được làm ẩm chải mượt ít nhất 3 lần trước khi gội đầu. Như vậy sẽ loại bỏ được một phần bụi bẩn trên da dầu, đưa tóc vào nếp và bớt rối khi tiếp xúc với nước, giảm thiểu tình trạng tóc hư tổn.

Lực kéo khi tách tóc rối lúc gội cũng ảnh hưởng tới sức khỏe của tóc. Nếu bạn không chải tóc trước khi gội đầu có thể làm mất chất dinh dưỡng trong lõi tóc.

Ảnh minh họa: Internet

Xả nước chưa đủ khi gội đầu

Xả nước chưa đủ ướt toàn bộ da đầu trước khi dùng dầu gội hoặc xả nước chưa đủ sạch sau khi dùng dầu gội, dầu xả đều khiến tóc rụng nhiều hơn, nhanh bết và bẩn, giảm hiệu quả của sản phẩm chăm sóc tóc, thậm chí làm tổn thương da đầu.

Bạn nên xả tóc kỹ trong ít nhất 1 phút trước khi dùng dầu gội để đảm bảo tóc ẩm đều, loại bỏ hết cặn bám trên tóc và tóc vào suôn mượt hơn cho việc gội. Sau khi gội xong, cần xả nước ít nhất 2 phút và tập trung vào phần chân tóc, da đầu nhiều hơn.

Thoa dầu gội trực tiếp lên da đầu

Đây là sai lầm cực phổ biến mà đa số mọi người đều mắc phải. Thoa dầu gội trực tiếp lên da đầu khiến chân tóc bị yếu, về lâu dài tóc rất dễ gãy rụng.

Bên cạnh đó, các thành phần hóa học có trong dầu gội vẫn còn trong lỗ chân lông, gây tắc nghẽn các nang tóc, cản trở sự phát triển của tóc, khiến tóc không còn khỏe mạnh. Tóc mới mọc ra cũng yếu hơn, chất lượng xấu và dễ rụng hơn.

Cách tốt nhất khi gội đầu là đổ dầu gội vào tay và chà bọt. Nếu không dễ tạo bọt, bạn có thể thêm nước để pha loãng và tạo bọt, sau đó thoa đều lên tóc nhẹ nhàng và xoa đều.

Ảnh minh họa: Internet

Gội đầu mỗi ngày

Gội đầu quá nhiều hay quá ít đều khiến tóc rụng nhiều. Bạn nên điều chỉnh tần suất gội đầu theo loại da, không nhất thiết phải gội hàng ngày. Nếu tóc dễ bị dầu thì gội 1 lần/ngày, tóc trung tính thì 1-2 ngày/lần. Người tóc khô thì nên gội 2-3 ngày/lần hoặc tùy theo tình trạng khi nào nhờn có thể gội.

Dùng móng tay để chà xát da đầu

Nhiều người khi gội đầu thường dùng móng tay gãi thật mạnh nhưng đây là điều cấm kỵ. Móng tay của chúng ta chứa rất nhiều vi khuẩn, khi gãi lên da đầu, móng tay dài và sắc có thể làm trầy xước và gây nhiễm trùng cho da.

Khi gội đầu, bạn nên sử dụng dầu gội tự nhiên và từ từ xoa bóp da đầu, đừng dùng quá nhiều lực để gãi. Hãy nhẹ nhàng dùng ngón tay đẩy da đầu và kích hoạt máu lưu thông, giúp tóc chắc khỏe hơn.