Những sai lầm khi chăm sóc tóc khiến các sản phẩm dù là dầu gội, dầu dưỡng cao cấp cũng đành vô hiệu

Đôi lúc bạn cảm thấy hoang mang tại sao ngay cả những sản phẩm tóc đắt tiền nhất cũng không thể đảm bảo chăm sóc tóc đúng cách. Muốn mái tóc chắc khỏe, bạn phải thấu hiểu một vài chi tiết nhỏ này.

Dầu gội đầu cần được chọn phù hợp với loại da, loại tóc và cấu trúc tóc. Nếu bạn có da đầu nhờn, đừng mua những loại dầu gội nặng có chứa các chất gây kích ứng. Chúng làm khô da đầu và tăng sản xuất bã nhờn. Dầu gội dưỡng ẩm giúp loại bỏ màu trên tóc nhuộm nhanh hơn. Vì vậy, nếu bạn muốn giữ màu lâu hơn, hãy chọn loại dầu gội dành cho tóc nhuộm.

2. Bạn sử dụng cách chăm sóc tóc thay thế cho nhau

Nhiều người cho rằng có thể thay dầu dưỡng tóc bằng mặt nạ dưỡng tóc. Họ cho rằng, phương pháp này sẽ giúp tóc xỉn màu và yếu được phục hồi. Trong thực tế, điều này không đúng. Mục đích của dầu dưỡng là bao phủ lớp biểu bì tóc còn mặt nạ là nuôi dưỡng tóc. Sử dụng mặt nạ dưỡng thay vì dầu dưỡng tóc có thể khiến tóc bạn bị quá tải với sản phẩm và thậm chí có thể trở nên xỉn màu hơn.

3. Bạn có hy vọng rất cao đối với dầu gội đầu

Nhiệm vụ chính của dầu gội là gội sạch. Không dưỡng ẩm, không nuôi dưỡng, không làm tăng sự phát triển của tóc, nhưng sẽ gội sạch dầu trên tóc. Ngoại lệ duy nhất là dầu gội chữa bệnh, nhưng chúng chỉ có thể được bác sĩ kê đơn.

4. Bạn không sử dụng bảo vệ nhiệt cho tóc

Nếu bạn thích sử dụng máy sấy tóc và máy tóc kiểu, đừng quên bảo vệ nhiệt. Bảo vệ nhiệt tốt sẽ giữ cho tóc của bạn an toàn và giúp quá trình tạo kiểu dễ dàng hơn. Điều quan trọng nhất là hãy nhớ rằng kem bảo vệ nhiệt cho tóc sẽ giúp tóc chống chọi tốt với máy tạo kiểu, máy sấy và uốn tóc.

5. Bạn đắp mặt nạ hoặc dầu dưỡng lên tóc ướt sũng

Trước khi đắp mặt nạ hoặc dầu dưỡng tóc, bạn nên loại bỏ hầu hết lượng ẩm thừa. Vấn đề là, nước là rào cản giữa tóc và mặt nạ. Tất nhiên, tóc sẽ mềm và bóng nhưng nó sẽ không nhận được tất cả các chất dinh dưỡng từ mặt nạ. Không vò tóc, chỉ cần nhẹ nhàng lau khô và quấn khăn trong vài phút.

6. Bạn sợ silicone

Silicone không đáng sợ như bạn nghĩ. Nó thậm chí có thể hữu ích. Nếu bạn có mái tóc xoăn hoặc hư tổn, các sản phẩm làm từ silicone có thể rất tốt cho bạn. Chúng giúp đơn giản hóa việc chải đầu, bảo vệ tóc khỏi bị hư tổn và giúp tóc không bị khô. Đừng quên gội sạch da đầu và tóc bằng dầu gội đặc biệt.

7. Bạn không sử dụng dầu gội làm sạch sâu

Đây chính xác là loại dầu gội bạn cần để gội đầu nếu bạn sử dụng các sản phẩm làm từ silicone. Dầu gội làm sạch sâu có chứa hóa chất phân hủy bụi bẩn và dầu.

Dầu gội làm sạch sâu rất tốt cho những người có da đầu nhờn và những người thường xuyên sử dụng silicone và gel. Sau khi dùng dầu gội làm sạch sâu, bạn nên dùng luôn dầu dưỡng hoặc đắp mặt nạ. Đừng quên rằng những loại dầu gội như vậy sẽ rửa sạch thuốc nhuộm tóc và làm khô da đầu. Không sử dụng nó nhiều hơn một lần một tháng.

8. Bạn hy vọng rằng một loại mặt nạ tốt có thể cứu được mái tóc hư tổn của bạn

Tất nhiên, những chiếc mặt nạ tốt có thể làm nên những điều đáng kinh ngạc. Nhưng đừng đặt hy vọng quá cao. Tóc chẻ ngọn hoặc tóc hư tổn không thể cứu vãn bằng bất kỳ sản phẩm nào. Bạn chỉ có thể cắt nó và chờ nó phát triển. Mặt nạ chỉ mang lại hiệu ứng thị giác.

9. Bạn không sử dụng biện pháp chống nắng

Tóc của chúng ta, cũng giống như da, cần được bảo vệ khỏi tia cực tím vào mùa hè. Tia UV làm cho tóc khô, dễ gãy, xỉn màu và khiến tóc không thể phục hồi theo cách tự nhiên. Thật không may, mũ không thể bảo vệ tóc của bạn. Vì vậy, hãy sử dụng các loại thuốc xịt và mặt nạ có SPF khác nhau.

Những thứ gây hại cho tóc của bạn

Thuốc mọc tóc: Chúng làm cho tóc của bạn nặng đến mức có thể mềm nhũn. Nếu bạn muốn giữ nếp thì không cần dùng keo xịt tóc. Gói tóc trong một chiếc khăn:Nhiều phụ nữ quấn khăn tắm sau khi tắm xong. Đây là một ý tưởng thực sự tồi. Tóc ướt sẽ yếu hơn và có thể bị kéo bằng khăn, dẫn đến rụng tóc. Tóc đuôi ngựa buộc chặt: Tóc đuôi ngựa buộc chặt có tác dụng tương tự như một chiếc khăn. Chúng rất tiện lợi, đặc biệt là trong thời tiết có gió, nhưng lại rất hại cho tóc nếu bạn buộc kiểu này thường xuyên.

Theo Brightside