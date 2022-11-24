Những sai lầm khi chăm sóc tóc khiến các sản phẩm dù là dầu gội, dầu dưỡng cao cấp cũng đành vô hiệu

Làm đẹp 24/11/2022 08:06

Gội đầu dường như là một quá trình rất đơn giản mà chúng ta vẫn làm hàng ngày, vì vậy nó không quá khó hay cần bất kỳ kiến ​​thức đặc biệt nào. Tuy nhiên, có rất nhiều điều nhỏ bé nhưng rất quan trọng mà chỉ một số ít người biết đến để gội đầu mang lại hiệu quả cao.

Đôi lúc bạn cảm thấy hoang mang tại sao ngay cả những sản phẩm tóc đắt tiền nhất cũng không thể đảm bảo chăm sóc tóc đúng cách. Muốn mái tóc chắc khỏe, bạn phải thấu hiểu một vài chi tiết nhỏ này.

1. Bạn chọn sai sản phẩm chăm sóc tóc 

Những sai lầm khi chăm sóc tóc khiến các sản phẩm dù là dầu gội, dầu dưỡng cao cấp cũng đành vô hiệu - Ảnh 1

Dầu gội đầu cần được chọn phù hợp với loại da, loại tóc và cấu trúc tóc. Nếu bạn có da đầu nhờn, đừng mua những loại dầu gội nặng có chứa các chất gây kích ứng. Chúng làm khô da đầu và tăng sản xuất bã nhờn. Dầu gội dưỡng ẩm giúp loại bỏ màu trên tóc nhuộm nhanh hơn. Vì vậy, nếu bạn muốn giữ màu lâu hơn, hãy chọn loại dầu gội dành cho tóc nhuộm.

2. Bạn sử dụng cách chăm sóc tóc thay thế cho nhau 

Những sai lầm khi chăm sóc tóc khiến các sản phẩm dù là dầu gội, dầu dưỡng cao cấp cũng đành vô hiệu - Ảnh 2

Nhiều người cho rằng có thể thay dầu dưỡng tóc bằng mặt nạ dưỡng tóc. Họ cho rằng, phương pháp này sẽ giúp tóc xỉn màu và yếu được phục hồi. Trong thực tế, điều này không đúng. Mục đích của dầu dưỡng là bao phủ lớp biểu bì tóc còn mặt nạ là nuôi dưỡng tóc. Sử dụng mặt nạ dưỡng thay vì dầu dưỡng tóc có thể khiến tóc bạn bị quá tải với sản phẩm và thậm chí có thể trở nên xỉn màu hơn.

3. Bạn có hy vọng rất cao đối với dầu gội đầu

Những sai lầm khi chăm sóc tóc khiến các sản phẩm dù là dầu gội, dầu dưỡng cao cấp cũng đành vô hiệu - Ảnh 3

Nhiệm vụ chính của dầu gội là gội sạch. Không dưỡng ẩm, không nuôi dưỡng, không làm tăng sự phát triển của tóc, nhưng sẽ gội sạch dầu trên tóc. Ngoại lệ duy nhất là dầu gội chữa bệnh, nhưng chúng chỉ có thể được bác sĩ kê đơn.

4. Bạn không sử dụng bảo vệ nhiệt cho tóc 

Những sai lầm khi chăm sóc tóc khiến các sản phẩm dù là dầu gội, dầu dưỡng cao cấp cũng đành vô hiệu - Ảnh 4

Nếu bạn thích sử dụng máy sấy tóc và máy tóc kiểu, đừng quên bảo vệ nhiệt. Bảo vệ nhiệt tốt sẽ giữ cho tóc của bạn an toàn và giúp quá trình tạo kiểu dễ dàng hơn. Điều quan trọng nhất là hãy nhớ rằng kem bảo vệ nhiệt cho tóc sẽ giúp tóc chống chọi tốt với máy tạo kiểu, máy sấy và uốn tóc.

5. Bạn đắp mặt nạ hoặc dầu dưỡng lên tóc ướt sũng 

Những sai lầm khi chăm sóc tóc khiến các sản phẩm dù là dầu gội, dầu dưỡng cao cấp cũng đành vô hiệu - Ảnh 5

Trước khi đắp mặt nạ hoặc dầu dưỡng tóc, bạn nên loại bỏ hầu hết lượng ẩm thừa. Vấn đề là, nước là rào cản giữa tóc và mặt nạ. Tất nhiên, tóc sẽ mềm và bóng nhưng nó sẽ không nhận được tất cả các chất dinh dưỡng từ mặt nạ. Không vò tóc, chỉ cần nhẹ nhàng lau khô và quấn khăn trong vài phút.

6. Bạn sợ silicone

Những sai lầm khi chăm sóc tóc khiến các sản phẩm dù là dầu gội, dầu dưỡng cao cấp cũng đành vô hiệu - Ảnh 6

Silicone không đáng sợ như bạn nghĩ. Nó thậm chí có thể hữu ích. Nếu bạn có mái tóc xoăn hoặc hư tổn, các sản phẩm làm từ silicone có thể rất tốt cho bạn. Chúng giúp đơn giản hóa việc chải đầu, bảo vệ tóc khỏi bị hư tổn và giúp tóc không bị khô. Đừng quên gội sạch da đầu và tóc bằng dầu gội đặc biệt.

7. Bạn không sử dụng dầu gội làm sạch sâu 

Những sai lầm khi chăm sóc tóc khiến các sản phẩm dù là dầu gội, dầu dưỡng cao cấp cũng đành vô hiệu - Ảnh 7

Đây chính xác là loại dầu gội bạn cần để gội đầu nếu bạn sử dụng các sản phẩm làm từ silicone. Dầu gội làm sạch sâu có chứa hóa chất phân hủy bụi bẩn và dầu.

Dầu gội làm sạch sâu rất tốt cho những người có da đầu nhờn và những người thường xuyên sử dụng silicone và gel. Sau khi dùng dầu gội làm sạch sâu, bạn nên dùng luôn dầu dưỡng hoặc đắp mặt nạ. Đừng quên rằng những loại dầu gội như vậy sẽ rửa sạch thuốc nhuộm tóc và làm khô da đầu. Không sử dụng nó nhiều hơn một lần một tháng.

8. Bạn hy vọng rằng một loại mặt nạ tốt có thể cứu được mái tóc hư tổn của bạn

Những sai lầm khi chăm sóc tóc khiến các sản phẩm dù là dầu gội, dầu dưỡng cao cấp cũng đành vô hiệu - Ảnh 8

Tất nhiên, những chiếc mặt nạ tốt có thể làm nên những điều đáng kinh ngạc. Nhưng đừng đặt hy vọng quá cao. Tóc chẻ ngọn hoặc tóc hư tổn không thể cứu vãn bằng bất kỳ sản phẩm nào. Bạn chỉ có thể cắt nó và chờ nó phát triển. Mặt nạ chỉ mang lại hiệu ứng thị giác.

9. Bạn không sử dụng biện pháp chống nắng 

Những sai lầm khi chăm sóc tóc khiến các sản phẩm dù là dầu gội, dầu dưỡng cao cấp cũng đành vô hiệu - Ảnh 9

Tóc của chúng ta, cũng giống như da, cần được bảo vệ khỏi tia cực tím vào mùa hè. Tia UV làm cho tóc khô, dễ gãy, xỉn màu và khiến tóc không thể phục hồi theo cách tự nhiên. Thật không may, mũ không thể bảo vệ tóc của bạn. Vì vậy, hãy sử dụng các loại thuốc xịt và mặt nạ có SPF khác nhau.

Những thứ gây hại cho tóc của bạn

Những sai lầm khi chăm sóc tóc khiến các sản phẩm dù là dầu gội, dầu dưỡng cao cấp cũng đành vô hiệu - Ảnh 10

  1. Thuốc mọc tóc: Chúng làm cho tóc của bạn nặng đến mức có thể mềm nhũn. Nếu bạn muốn giữ nếp thì không cần dùng keo xịt tóc.
  2. Gói tóc trong một chiếc khăn:Nhiều phụ nữ quấn khăn tắm sau khi tắm xong. Đây là một ý tưởng thực sự tồi. Tóc ướt sẽ yếu hơn và có thể bị kéo bằng khăn, dẫn đến rụng tóc.
  3. Tóc đuôi ngựa buộc chặt: Tóc đuôi ngựa buộc chặt có tác dụng tương tự như một chiếc khăn. Chúng rất tiện lợi, đặc biệt là trong thời tiết có gió, nhưng lại rất hại cho tóc nếu bạn buộc kiểu này thường xuyên.

Theo Brightside

Xử lý "vi-ô-lông" dưới cánh tay nhanh gọn lẹ mà vẫn đảm bảo có được làn da mịn màng với những phương pháp tự nhiên hữu hiệu này

Xử lý "vi-ô-lông" dưới cánh tay nhanh gọn lẹ mà vẫn đảm bảo có được làn da mịn màng với những phương pháp tự nhiên hữu hiệu này

Mùa hè là thời điểm cho những chiếc váy nhẹ nhàng, áo ba lỗ, quần short và tất nhiên là cả bikini. Tất cả đều rất đẹp để diện, nhưng thật sự là một nỗi khổ đối với những người chưa tìm được cách xử lý "vi ô lông". Cạo lông sẽ gây kích ứng, lông mọc ngược và kết quả chỉ kéo dài tối đa 24 giờ. Đã đến lúc bạn cần cân nhắc một số lựa chọn thay thế cho phương pháp có phần nguy hiểm này!

Xem thêm
Từ khóa:   mẹo chăm sóc tóc bí quyết dưỡng tóc chăm sóc tóc hư tổn

TIN MỚI NHẤT

Đúng ngày mai, thứ Năm 1/10/2026, 3 con giáp Quý Nhân quay lưng, Thần Tài bỏ mặc, cuộc sống lao đao, làm mãi chẳng thể giàu lên

Đúng ngày mai, thứ Năm 1/10/2026, 3 con giáp Quý Nhân quay lưng, Thần Tài bỏ mặc, cuộc sống lao đao, làm mãi chẳng thể giàu lên

Tâm linh - Tử vi 40 phút trước
Đúng 12h45 hôm nay, thứ Tư 30/9/2026, 3 con giáp 'vận đỏ như son', 'gom tiền hốt bạc', nghênh ngang sống trong nhung lụa, vàng bạc dát khắp lối đi

Đúng 12h45 hôm nay, thứ Tư 30/9/2026, 3 con giáp 'vận đỏ như son', 'gom tiền hốt bạc', nghênh ngang sống trong nhung lụa, vàng bạc dát khắp lối đi

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 5 phút trước
Đúng 20h hôm nay, ngày 30/9/2026, 3 con giáp giàu sang khỏi bàn, một bước thành đại gia nức tiếng, tài lộc suôn sẻ hanh thông

Đúng 20h hôm nay, ngày 30/9/2026, 3 con giáp giàu sang khỏi bàn, một bước thành đại gia nức tiếng, tài lộc suôn sẻ hanh thông

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 40 phút trước
3 con giáp trúng số độc đắc 300 tỷ vào đúng ngày 30/9/2026, công việc 'đầu xuôi đuôi lọt', tiền bạc tăng lên choáng ngợp, giàu sang khó ai sánh bằng

3 con giáp trúng số độc đắc 300 tỷ vào đúng ngày 30/9/2026, công việc 'đầu xuôi đuôi lọt', tiền bạc tăng lên choáng ngợp, giàu sang khó ai sánh bằng

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 50 phút trước
Đúng ngày mai, thứ Năm 1/10/2026, 3 con giáp xoay chuyển tình thế, thoát khỏi bể khổ, tài lộc đổ xuống như mưa, đón may mắn dồn dập

Đúng ngày mai, thứ Năm 1/10/2026, 3 con giáp xoay chuyển tình thế, thoát khỏi bể khổ, tài lộc đổ xuống như mưa, đón may mắn dồn dập

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 40 phút trước
Đúng ngày mai, thứ Năm 1/10/2026, Thần Tài trải chiếu tài lộc, 3 con giáp đón tiền bạc 'ào ào như thác đổ', giàu có trong nháy mắt, tiêu xài thoải mái mà không cần lo nghĩ

Đúng ngày mai, thứ Năm 1/10/2026, Thần Tài trải chiếu tài lộc, 3 con giáp đón tiền bạc 'ào ào như thác đổ', giàu có trong nháy mắt, tiêu xài thoải mái mà không cần lo nghĩ

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 55 phút trước
'Lan Hương Như Cố' của Đàm Tùng Vận vấp phải nhiều ý kiến trái chiều

'Lan Hương Như Cố' của Đàm Tùng Vận vấp phải nhiều ý kiến trái chiều

Sao quốc tế 3 giờ 10 phút trước
Tử vi thứ Năm 1/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ sự nghiệp thăng tiến, tiền bạc căng đầy ví, Mão - Thân công việc trắc trở, tài lộc xuống dốc không ngờ

Tử vi thứ Năm 1/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ sự nghiệp thăng tiến, tiền bạc căng đầy ví, Mão - Thân công việc trắc trở, tài lộc xuống dốc không ngờ

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 25 phút trước
Đúng hôm nay, thứ 4 ngày 30/9/2026, 3 con giáp sự nghiệp phát triển lớn lao, kiếm được nhiều của cải, mang lại cuộc sống ấm no, hạnh phúc

Đúng hôm nay, thứ 4 ngày 30/9/2026, 3 con giáp sự nghiệp phát triển lớn lao, kiếm được nhiều của cải, mang lại cuộc sống ấm no, hạnh phúc

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 40 phút trước
Đúng hôm nay, thứ Tư 30/9/2026, 3 con giáp tiền bạc tiêu xài phủ phê, hút cạn lộc trời, nằm không cũng có của nả đầy nhà

Đúng hôm nay, thứ Tư 30/9/2026, 3 con giáp tiền bạc tiêu xài phủ phê, hút cạn lộc trời, nằm không cũng có của nả đầy nhà

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 50 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Đúng ngày mai, thứ Tư 30/9/2026, 3 con giáp Thần Tài ban phước, Quý Nhân kề bên, tài lộc bùng nổ, tiền bạc ngập nhà, hưởng một cuộc sống đầy đủ, ấm no

Đúng ngày mai, thứ Tư 30/9/2026, 3 con giáp Thần Tài ban phước, Quý Nhân kề bên, tài lộc bùng nổ, tiền bạc ngập nhà, hưởng một cuộc sống đầy đủ, ấm no

Trúng số độc đúng 2 ngày liên tiếp (30/9-1/10), 3 con giáp 'đón mưa may mắn', tiền tài ùa vào nhà, cuộc sống đủ đầy khó ai bì kịp

Trúng số độc đúng 2 ngày liên tiếp (30/9-1/10), 3 con giáp 'đón mưa may mắn', tiền tài ùa vào nhà, cuộc sống đủ đầy khó ai bì kịp

Đúng hôm nay, thứ 4 ngày 30/9/2026, 3 con giáp sự nghiệp phát triển lớn lao, kiếm được nhiều của cải, mang lại cuộc sống ấm no, hạnh phúc

Đúng hôm nay, thứ 4 ngày 30/9/2026, 3 con giáp sự nghiệp phát triển lớn lao, kiếm được nhiều của cải, mang lại cuộc sống ấm no, hạnh phúc

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

L’Oréal Paris: Di sản hơn 120 năm đồng hành và trao quyền cho phụ nữ

L’Oréal Paris: Di sản hơn 120 năm đồng hành và trao quyền cho phụ nữ

Trung thu trao gửi chân tình: Chọn bộ quà Saras Beauty nào cho phù hợp?

Trung thu trao gửi chân tình: Chọn bộ quà Saras Beauty nào cho phù hợp?

Khám phá nước hoa SR Eden: Điểm nhấn hương thơm cho phong cách trẻ trung, hiện đại

Khám phá nước hoa SR Eden: Điểm nhấn hương thơm cho phong cách trẻ trung, hiện đại

Nước hoa nữ SR Marilyn: Tôn vinh nét đẹp cuốn hút, hiện đại

Nước hoa nữ SR Marilyn: Tôn vinh nét đẹp cuốn hút, hiện đại

Tập luyện ngoài trời an toàn: Các nguyên tắc bảo vệ sức khỏe và chăm sóc làn da

Tập luyện ngoài trời an toàn: Các nguyên tắc bảo vệ sức khỏe và chăm sóc làn da

Nước hoa nữ SR Rossy: Tái hiện vẻ thanh lịch và quyến rũ của vườn hồng tươi mới

Nước hoa nữ SR Rossy: Tái hiện vẻ thanh lịch và quyến rũ của vườn hồng tươi mới