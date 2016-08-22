Nhúng lược vào chén giấm rồi chải tóc, bạn sẽ phải ngạc nhiên với kết quả xảy ra sau đó

Nhúng lược vào giấm là một mẹo hay mà cô nàng nào cũng nên biết.

Rất nhiều người thường xuyên bị nấm tóc, gàu, ngứa da đầu từ ngày này qua tháng khác dẫn đến rụng tóc liên tục mà không tìm ra nguyên nhân. Vấn đề này thường là do da đầu bị nhiễm khuẩn, nhiễm nấm tái đi tái lại. Mà nguồn gốc của những chất bẩn này không phải từ đâu xa lạ, mà chính từ chiếc lược hàng ngày bạn hay dùng.

Giấm có tính chất sát trùng tự nhiên, và là 1 chất làm sạch lý tưởng và không tốn kém cho các hộ gia đình. Đặc tính của giấm có thể làm sạch và tiêu diệt các vi khuẩn, bụi gàu, mỹ phẩm xịt tóc còn vương lại trên các răng lược.

Làm sạch lược bằng giấm

Bước 1: Cho nước sôi và giấm trắng theo tỷ lệ 1:1 vào một cái chén hay tô to. Bạn bắt buộc phải dùng nước thật nóng để đảm bảo khi phối hợp với giấm sẽ cho hỗn hợp có tác dụng tốt nhất.

Bước 2: Cho lược vào ngâm trong hỗn hợp giấm sao cho lược ngập toàn bộ trong chén giấm. Thời gian ngâm từ 15-30 phút

Bước 3: Lấy lược ra, dùng một miếng vải chà xung quanh các răng lược để loại bỏ sạch chất bẩn cũng như mỹ phẩm trên đó

Bước 4: Rửa sạch lại lược dưới vòi nước chảy liên tục để loại bỏ mùi giấm.

Bước 5: Lau khô lược, phơi lược ở nơi thoáng mát để lược hoàn toàn khô ráo.

Dùng dấm trị ngứa da đầu, nấm tóc

Để trị ngứa da đầu, nấm tóc, bạn có thể pha giấm với nước theo tỷ lệ 2 giấm 1 nước. Sau đó, bạn làm ướt tóc, nhúng lược vào bát giấm và chải nhiều lần lên tóc, vừa chải vừa massage da đầu.

Sau khi chải 15 phút, dùng số dấm còn lại trong chén dội lên tóc và da đầu. Cuối cùng, xả nước để làm sạch giấm trên tóc.

Làm 2-3 lần/ tuần, tóc bạn sẽ không còn bị gàu ngứa.

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