Những lợi ích tuyệt vời khi sử dụng bồn tắm gỗ ngay tại nhà

- Đến thời điểm hiện tại có thể khẳng định rằng bồn tắm gỗ là sản phẩm mang lại cho người sử dụng không chỉ tiện ích mà còn là lợi ích tuyệt vời đối với sức khỏe của chúng ta hàng ngày. Sau đây xin mời mọi người cùng tìm hiểu cụ thể hơn về những công dụng đó.

- Nghe có vẻ kỳ lạ nhưng đó là sự thật mà nó còn được chứng minh bằng những kinh nghiệm lâu năm và y học hiện đại. Người dân tộc Dao đỏ sinh sống tại vùng Sapa - Lào cai đã dùng bài thuốc từ lá, thân và rễ cây đem nấu thành nước thuốc rồi đổ vào Bồn tắm gỗ để ngâm người. Bài thuốc của người Dao đỏ kết hợp với ngâm mình trong Thùng tắm được làm bằng gỗ Pơ mu nó ảo diệu đến mức làm cho người ngâm mình trong Bồn phải "say: mơ màng làm cho người bỗng nhẹ đi, nâng nâng và toàn thân cảm thấy thông suốt và tràn đầy sinh lực.

Xưởng sản xuất Bồn tắm gỗ

- Theo phân tích của các nhà khoa học thì sản phẩm tốt như vậy phụ thuộc vào 2 yếu tố:

Thứ nhất là do bài Thuốc: Người dao đỏ đã quá hiểu được từng cây thuốc trên rừng, họ chọn lựa và kết hợp với nhau để thành một thứ thuốc tuyệt vời gần như có tác dụng ngay lập tức đối với sức khỏe. Thuốc tắm ngâm qua làn da, làm cho da trẻ hóa đảo thải độc tố và ngấm tới các lớp cơ làm tan biến đi cảm giác mệt mỏi, ủ rũ. Còn các bệnh về Xương khớp sẽ tự động biến mất dần đi khi được kích thích từ thuốc trong một thời gian dài. Nhưng tại sao lại tốt cho cơ thể một cách nhanh chóng đến vậy thì chúng ta cùng tìm hiểu yếu tố thứ hai nhé.

Người dao đỏ đã quá hiểu được từng cây thuốc trên rừng, họ chọn lựa và kết hợp với nhau để thành một thứ thuốc tuyệt vời gần như có tác dụng ngay lập tức đối với sức khỏe. Thuốc tắm ngâm qua làn da, làm cho da trẻ hóa đảo thải độc tố và ngấm tới các lớp cơ làm tan biến đi cảm giác mệt mỏi, ủ rũ. Còn các bệnh về Xương khớp sẽ tự động biến mất dần đi khi được kích thích từ thuốc trong một thời gian dài. Nhưng tại sao lại tốt cho cơ thể một cách nhanh chóng đến vậy thì chúng ta cùng tìm hiểu yếu tố thứ hai nhé. Thứ hai là do Bồn tắm được làm bằng gỗ Pơ mu: Như một công thức có sẵn thì như có một sợi dây vô hình nào đó từ cả hai mang đến điều diệu kỳ cho sức khỏe người dùng. Thiếu Thùng tắm gỗ thì bào của người Dao đỏ trở nên kém đi hiệu quả. Bởi vì bồn tắm có những bí ẩn riêng của nó mà không thiết bị nào có thể thay thế được. Đầu tiên, Sản phẩm được làm từ gỗ tự nhiên, vốn rất lành tính đối với con người nên khi sử dụng sẽ không phải lo ảnh hưởng tiêu cực như các thiết bị công nghiệp.

Như một công thức có sẵn thì như có một sợi dây vô hình nào đó từ cả hai mang đến điều diệu kỳ cho sức khỏe người dùng. Thiếu Thùng tắm gỗ thì bào của người Dao đỏ trở nên kém đi hiệu quả. Bởi vì bồn tắm có những bí ẩn riêng của nó mà không thiết bị nào có thể thay thế được. Đầu tiên, Sản phẩm được làm từ gỗ tự nhiên, vốn rất lành tính đối với con người nên khi sử dụng sẽ không phải lo ảnh hưởng tiêu cực như các thiết bị công nghiệp. Tiếp theo, là hương thơm nhẹ nhàng Toát ra từ Thùng tắm khi ngâm thuốc. Hương thơm dịu nhẹ của gỗ Pơmu và pha chút phần hắc của gỗ Ngọc am kích thích tất cả các hệ thần kinh, thính giác cũng như các giác quan của cơ thể để đón nhận tự nhiên các vị thuốc từ cơ thể.

là hương thơm nhẹ nhàng Toát ra từ Thùng tắm khi ngâm thuốc. Hương thơm dịu nhẹ của gỗ Pơmu và pha chút phần hắc của gỗ Ngọc am kích thích tất cả các hệ thần kinh, thính giác cũng như các giác quan của cơ thể để đón nhận tự nhiên các vị thuốc từ cơ thể. Nói vậy, Chúng ta cũng có thể thấy được rằng tắm Thuốc trong Bồn tắm gỗ pơ mu có công dụng tuyệt vời như thế nào rồi đó.

Bồn tắm gỗ cao cấp có thể giữ nhiệt rất tốt:

Ngâm, tắm nước nóng đặc biệt trong mùa đông yêu cầu phải giữ được nhiệt lâu, điều này Bồn tắm tròn gỗ thông có thể làm được và thậm chí rất là tốt. Ngâm mình trong Bồn sau những ngày dài làm việc mệt mỏi, quả thật giúp chúng ta cảm thấy có tinh thần, sức sống vô cùng thoải mái. Với lớp gỗ dày tới 2.5cm nên bồn tắm gỗ giữ nhiệt rất tốt. Bạn có thể tự mình kiểm tra bằng cách sờ tay vào mặt ngoài của thành Bồn gỗ thì chỉ có cảm thấy hơi chút ấm thôi, như vậy nhiệt lượng mất đi là quá ít.

Giá của Bồn tắm gỗ rất rẻ so với Thị trường:

Khi mà chúng ta cứ nghĩ rằng giá của một sản phẩm bồn tắm gỗ thông tự nhiên là rất đắt đỏ, rất khó tiếp cận với những khách hàng tầm trung thì đó hoàn toàn là một sai lầm. Nếu so sánh với các sản phẩm Bồn tắm gỗ được làm bằng Sứ, men cùng loại thì lại rẻ hơn rất là nhiều. Một sản phẩm vừa rẻ vừa tốt như vậy thì sao Chúng ta lại không sử dụng cơ chứ. Rẻ nhưng lại tốt, khó tin nhưng lại có thật.

Bồn tắm rất là an toàn:

Nói về độ an toàn, thân thiện thì không thể bỏ qua những sản phẩm đến từ thiên nhiên. Thùng tắm gỗ được làm 100% từ chất liệu thiên nhiên như Gỗ Pơ mu, Gỗ Sồi,...nên luôn là lựa chọn an toàn, đặc biệt với trẻ nhỏ. Hoàn toàn không sợ trơn trượt hay gây nguy hiểm như các chất liệu men sứ hay kim loại khác. Hơn nữa dù bạn dùng nước nóng, lạnh cũng không gây ra hiện tượng nứt, vỡ do đột ngột thay đổi nhiệt độ. Dễ dàng di chuyển giúp thay đổi không gian và dễ dàng vệ sinh.

Bồn tắm gỗ Pơ mu bọc da cao cấp

2. Hướng dẫn cách sử dụng và bảo quản Bồn tắm gỗ

Sau khi mua sản phẩm về việc đầu tiên bạn nên tìm hiểu là cách sử dụng và bảo quản đúng cách. Nó là yếu tố giúp bạn có một sản phẩm chất lượng và bền bỉ theo thời gian.

Cách sử dụng Bồn tắm gỗ cao cấp:

- Sau khi mua Bồn tắm gỗ cao cấp về việc đầu tiên bạn nên làm đổ nước lạnh vào trong bồn để ngâm khoảng 2-3 tiếng để cách thớ gỗ có thể giãn ra hết cỡ. Sau đó tráng qua lại bằng nước ấm như vậy vừa kiểm tra bồn có bị rò rỉ không và cũng để nó thích nghi dần với nước nóng. (Tuyệt đối không được đổ nước nóng vào trước).

- Tiếp theo là đổ một lượng nước vừa phải để vào ngâm mình có thể thoải mái, nên ngâm từ 20-30 phút ngâm quá lâu sẽ ảnh hưởng không tốt đến sức khỏe.

- Sau khi sử dụng xong nên tháo nước ra và lau chùi sạch sẽ sao cho cả bên trong và bên ngoài đều sạch sẽ, khô ráo để tránh bị ẩm mốc. Hạn chế tác động mạnh lên thành bồn dễ gây ra rò rỉ và lỏng lẻo các thanh gỗ.

Bảo quản Bồn tắm bằng gỗ:

- Việc bảo quản Bồn tắm gỗ được xem là việc vô cùng quan trọng để giữ cho sản phẩm được bền theo năm tháng

- Vị trí đặt Bồn tắm rất là quan trọng nên hạn chế để ở những nơi có độ ẩm cao và nhiệt độ quá mức cho phép

- Tuyệt đối không nên để ở các tầng cao, tầng mái vì đó là nơi có nhiệt độ cao và chịu ánh nắng trực tiếp từ mặt trời

- Khi không còn sử dụng nên lau chùi sạch sẽ và tránh kéo lê sản phẩm khi bên trong vẫn còn nước

Bồn tắm gỗ xông hơi

3. Tại sao nên mua Bồn tắm gỗ tại Nam Hà Store?

- Nam Hà Store là cơ sở sản xuất Bồn tắm gỗ lớn nhất miền Bắc với đội ngũ nhân viên đông đảo hơn 50 người và mỗi năm sản lượng Bồn tắm tiêu thụ ở ngoài Thị trường lên đến 5000 thùng. Vậy mua Bồn tắm tại Nam Hà sẽ có ưu điểm gì Cùng tham khảo qua những chính sách tuyệt vời mà khi bạn mua hàng tại đây nhé.

Cam kết về chất lượng Bồn tắm bằng gỗ

✓ Sản phẩm Thùng tắm gỗ là sản phẩm do Cssx Nam Hà sản xuất và phân phối có nguồn gốc và xuất xứ rõ ràng. Chất lượng đảm bảo không gây ảnh hưởng đến người tiêu dùng.

✓ Sản phẩm được nghiên cứu sản xuất phù hợp với điều kiện khí hậu và môi trường tại Việt nam.

✓ Sản phẩm được bảo hành dài hạn và được hỗ trợ kỹ thuật miễn phí cùng với đổi trả hàng hóa khi có lỗi từ nhà sản xuất.

✓ Giá sản phẩm rẻ nhất so với Thị trường hiện nay.

Cam kết về dịch vụ bồn tắm gỗ cao cấp

✓ Mua càng nhiều chiết khấu càng cao.

✓ Đàm phán với mức giá tốt nhất.

✓ Giá cả hợp lý phổ thông đối với mọi người.

✓ Bảo hành 12 tháng, cam kết hàng đảm bảo chất lượng.

✓ Chuyên gia kỹ thuật sẵn sàng hỗ trợ 24/7.

Chính sách dịch vụ bồn tắm

✓ Chính sách bảo hành và đổi trả hàng hóa.

✓ Chính sách vận chuyển và hình thức thanh toán.

✓ Chính sách bảo mật thông tin.

4. Hướng dẫn mua hàng:

+ Khi khách hàng đã lựa chọn được sản phẩm Bồn tắm gỗ ưng ý có thể mua trực tiếp tại cửa hàng hoặc đặt mua trực tiếp tại Website bán hàng của chúng tôi www.namhastore.com sẽ có nhân viên lập tức kiểm tra đơn hàng, chuẩn bị và giao ngay cho quý khách.

+ Đối với khách hàng ở gần sẽ được giao hàng tận nơi bởi nhân viên công ty còn đối với khách hàng ở xa sẽ chuyển qua bưu điện hoặc bằng Xe khách. Thanh toán trực tiếp bằng tiền mặt hoặc qua thẻ ngay sau khi nhận hàng.