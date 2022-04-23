Những điều nên và không nên bạn cần lưu ý trước khi tẩy trắng da mặt

Mọi người đều mong muốn có được làn da sáng và sạch. Đối với một số người đã tự tin lựa chọn phương pháp tẩy trắng để làm sáng da của mình. Tẩy trắng không chỉ che đi lông mặt mà còn làm sáng các đốm và sự đổi màu trên da. Nếu bạn đang có ý định tẩy trắng da mặt, đây là một số điều nên làm và không nên làm mà bạn cần ghi nhớ.

Ảnh minh họa: Internet

Những điều bạn nên làm

Để loại bỏ bụi bẩn hoặc dầu trên mặt bạn nên làm sạch da mặt đúng cách trước khi tẩy. Nếu không, dầu sẽ khiến chất tẩy trắng trượt ra khỏi mặt.

Ảnh minh họa: Internet

Buộc tóc thành búi hoặc tóc đuôi ngựa và nếu có tóc con bay lả chả, hãy dùng dây buộc tóc tránh xa khuôn mặt của bạn để bạn không vô tình tẩy nhầm tóc.

Cẩn thận làm theo hướng dẫn, trộn bột tẩy trắng và chất kích hoạt theo đúng tỷ lệ.

Kiểm tra trước khi sử dụng sản phẩm trên toàn bộ khuôn mặt của bạn, đặc biệt nếu bạn có làn da nhạy cảm.

Dùng thìa hoặc cọ để thoa thuốc tẩy lên mặt. Không sử dụng ngón tay của bạn vì chúng có chứa vi trùng.

Ảnh minh họa: Internet

Tẩy trắng da vào ban đêm vì bạn có thể thoa serum hoặc gel dưỡng ẩm và làm dịu da để nó hoạt động trên da khi bạn đang ngủ. Nó cũng giúp chữa lành da, nếu cần. Một lý do khác để tẩy trắng trước khi đi ngủ là bạn sẽ không phải ra nắng sau khi tẩy.

Những điều bạn không nên làm

Không trộn lượng thuốc tẩy trong hộp kim loại. Kim loại sẽ phản ứng với các hóa chất trong thuốc tẩy và có thể gây phản ứng trên da của bạn. Tốt hơn là sử dụng bát thủy tinh.

Không bôi thuốc tẩy lên các vùng da nhạy cảm, đặc biệt là vùng quanh mắt, môi và mũi. Nó có thể gây phát ban.

KHÔNG BAO GIỜ bước ra nắng ngay sau khi tẩy. Tẩy trắng làm cho da nhạy cảm và tia nắng mặt trời có thể làm trầm trọng thêm độ nhạy cảm.

Ảnh minh họa: Internet

Không bôi thuốc tẩy lên vết thương và mụn. Để lại những khu vực đó và chỉ nên thoa thuốc tẩy lên phần còn lại của khuôn mặt.

Theo Femina

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