Những điều cần chú ý khi điều trị thâm mụn kẻo vết thâm mãi không lành.

Để điều trị thâm sẹo thành công, thì trong quá trình điều trị bạn cần phải tuân thủ một số nguyên tắc cụ thể dưới đây:

Mật ong rất giàu dưỡng chất, vitamin, các chất chống oxy hóa, chất kháng khuẩn nên có tác dụng tốt với da bị mụn và vết thâm. Trong khi đó, chanh giàu vitamin C giúp tẩy da chết, loại bỏ lớp da thâm sần, xấu xí, kích thích sản sinh tế bào mới trẻ khỏe và đẹp hơn.

Mật ong rất giàu dưỡng chất, vitamin, các chất chống oxy hóa, chất kháng khuẩn và chanh giàu vitamin C giúp tẩy da chết, loại bỏ lớp da thâm sần, xấu xí, kích thích sản sinh tế bào mới trẻ khỏe và đẹp hơn. Ảnh minh họa: Internet

Cách thực hiện:

Vắt 1 trái chanh tươi, bỏ hạt

Trộn với 3 thìa mật ong nguyên chất

Rửa mặt sạch và bôi hỗn hợp mật ong chanh trong 30 phút

Rửa sạch với nước ấm, sau đó dùng toner se khít lỗ chân lông.

Mật ong không bắt nắng mà còn có tác dụng bảo vệ da khỏi ánh nắng mặt trời. Tuy nhiên chanh lại có tính acid và tẩy mạnh nên có thể làm da bị yếu và dễ bắt nắng. Vậy nên để an toàn, bạn hãy bảo vệ da tối đa trước khi ra nắng nhé!

2. Mật ong + nghệ

Mật ong rất giàu các thành phần như peptit, chất chống oxy hóa, vitamin B, axit béo và axit amin giúp làm dịu và giảm viêm đỏ, ngăn ngừa thâm mụn. Ngoài ra, nghệ có chứa hoạt chất curcumin giúp chống oxy hóa, kháng viêm và diệt khuẩn cho da hiệu quả.

Mật ong rất giàu các thành phần như peptit, chất chống oxy hóa, vitamin B, axit béo và axit amin giúp làm dịu và nghệ có chứa hoạt chất curcumin giúp chống oxy hóa, kháng viêm và diệt khuẩn cho da hiệu quả. Ảnh minh họa: Internet

Cách thực hiện: