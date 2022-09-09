Những điều cần chú ý khi điều trị thâm mụn kẻo vết thâm mãi không lành.

Công thức mặt dạ trị thâm mụn vô cùng đơn giản và tiết kiệm tại nhà.
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Các nguyên tắc cần chú ý khi điều trị thâm mụn
Để điều trị thâm sẹo thành công, thì trong quá trình điều trị bạn cần phải tuân thủ một số nguyên tắc cụ thể dưới đây:
- Trước khi trị thâm phải điều trị mụn hoàn toàn, bởi còn mụn thì những vùng da bị thâm khó mà chữa khỏi mà ngược lại còn khiến cho tình trạng mụn nặng hơn.
- Kiên trì điều trị, không bỏ ngang giữa chừng, không ngắt quãng khoảng cách điều trị quá lâu
- Bảo vệ da khỏi ánh mặt trời, khói bụi, vi khuẩn tiềm tàng bên ngoài là điều tuyệt nhiên cần phải. Bằng cách thoa kem chống nắng, hoặc uống viên chống nắng trước khi ra ngoài 30 phút, che chắn cho da thật kĩ bằng khẩu trang, trùm mũ áo khoác,…
- Hạn chế việc sử dụng mỹ phẩm, sữa rửa mặt có tính tẩy rửa mạnh, nên lựa chọn các sản phẩm dành riêng cho da mụn, thâm vì chúng rất dịu nhẹ và không tác động mạnh đến da.
- Trong quá trình điều trị mụn, thâm mụn hay sẹo thâm mụn đều phải kiêng các món có như nước tương, nước đậu đen, thịt bò, thịt dê, tôm, mực, cua, ghẹ, trứng, rau muống,… Đây đều là những món khiến vết thâm đậm màu hơn, mưng mủ và khó lành.
- Bổ sung đủ nước cho cơ thể mỗi ngày từ 1,5-2 lít nước, để cơ thể thanh lọc hoàn toàn những chất độc trong người, cân bằng lượng melanin trong da và giữ ẩm cho da tốt hơn.
- Chăm sóc da thật kĩ, giữ ẩm cho da thường xuyên bằng các loại kem dưỡng dành cho da thâm mụn, có xuất xứ rõ ràng, có kết cấu mỏng nhẹ, không chứa dầu, không gây bí da, và dễ dàng thẩm thấu vào da.
- Chọn các loại mặt nạ từ thiên nhiên hỗ trợ trị thâm để an toàn, lành tính và không gây kích ứng cho da.
- Nằm lòng trong tay những nguyên tắc này và áp dụng nó trong quá trình điều trị thâm, sẽ thúc đẩy hiệu quả trị thâm nhanh hơn. Ngoài ra hãy thử áp dụng những cách trị thâm mụn tự nhiên ở mặt qua những công thức ở nội dung tiếp theo.
Thực phẩm tự nhiên xoá tan thâm mụn
1. Mật ong + chanh
Mật ong rất giàu dưỡng chất, vitamin, các chất chống oxy hóa, chất kháng khuẩn nên có tác dụng tốt với da bị mụn và vết thâm. Trong khi đó, chanh giàu vitamin C giúp tẩy da chết, loại bỏ lớp da thâm sần, xấu xí, kích thích sản sinh tế bào mới trẻ khỏe và đẹp hơn.
Cách thực hiện:
- Vắt 1 trái chanh tươi, bỏ hạt
- Trộn với 3 thìa mật ong nguyên chất
- Rửa mặt sạch và bôi hỗn hợp mật ong chanh trong 30 phút
- Rửa sạch với nước ấm, sau đó dùng toner se khít lỗ chân lông.
Mật ong không bắt nắng mà còn có tác dụng bảo vệ da khỏi ánh nắng mặt trời. Tuy nhiên chanh lại có tính acid và tẩy mạnh nên có thể làm da bị yếu và dễ bắt nắng. Vậy nên để an toàn, bạn hãy bảo vệ da tối đa trước khi ra nắng nhé!
2. Mật ong + nghệ
Mật ong rất giàu các thành phần như peptit, chất chống oxy hóa, vitamin B, axit béo và axit amin giúp làm dịu và giảm viêm đỏ, ngăn ngừa thâm mụn. Ngoài ra, nghệ có chứa hoạt chất curcumin giúp chống oxy hóa, kháng viêm và diệt khuẩn cho da hiệu quả.
Cách thực hiện:
- Rửa sạch nghệ tươi, sau đó giã nhuyễn
- Trộn nghệ tươi với 2 thìa mật ong và thu được hỗn hợp sền sệt
- Rửa sạch mặt bằng sữa rửa mặt dịu nhẹ an toàn
- Thoa hỗn hợp này lên vùng da bị thâm mụn và đợi khoảng 15 phút
- Rửa mặt lại với nước ấm và lau khô
- Áp dụng đều đặn từ 2-3 lần/ tuần để cảm nhận ngay làn da sạch mụn.