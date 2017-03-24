Những cách rửa mặt khiến da xấu đi nhanh chóng và đầy khuyết điểm

Trong các bước chăm sóc da , rửa mặt là tiền để để tiếp tục những bước dưỡng da khác. Trước khi dưỡng bạn cần phải đảm bảo rằng da mặt luôn trong trạng thái sạch sẽ, lỗ chân lông thông thoáng, không còn tồn dư mỹ phẩm trên mặt. Tuy nhiên nếu rửa mặt không đúng cách, da dễ dàng bị tổn thương nhanh chóng. Để tránh điều này, cần hạn chế những cách rửa mặt sai lầm sau.

Nước nóng là một kẻ thù của làn da, nhất là khi bạn rửa mặt. Nước nóng làm cho da bị khô và rát, các lỗ chân lông giãn nở và khó lòng co lại. Do đó bạn nên chọn nước ấm vừa phải để rửa hoặc tốt nhất là rửa bằng nước lạnh. Nước nóng lấy đi phần dầu trên da nhanh chóng, khiến bạn có thể cảm thấy da sạch hơn tuy nhiên nó cũng lấy cả dầu có ích, giúp dưỡng ẩm da. Vì vậy một số nghiên cứu đã chứng minh rằng việc rửa mặt với nước nóng khiến da nhanh lão hóa hơn rất nhiều.

2. Dùng quá nhiều sữa rửa mặt

Sữa rửa mặt hiện nay trên thị trường được bày bán đa phần có chỉ số PH khá cao, đồng nghĩa với độ kiềm nhiều. Chúng có tác dụng làm sạch da nhanh chóng tuy nhiên cũng khiến da bị khô và mất nước. Khi bạn dùng một lượng lớn sữa rửa mặt đồng nghĩa với việc bạn sẽ khiến mức PH trên da tăng cao. Vì vậy, chúng ta nên lấy một lượng thật nhỏ bằng hạt đậu, hòa tan trong lòng bàn tay thật kỹ để tạo bọt trước khi dùng trên da để không khiến da bị khô đồng thời tiết kiệm sữa rửa mặt.

3. Rửa mặt bằng khăn

Nghe thật lạ phải không nhưng rửa mặt bằng khăn, thói quen của rất nhiều người lại khiến da xấu đi nhanh chóng vì lây lan vi khuẩn từ khăn qua da mặt. Không như quần áo được giặt thường xuyên, chúng ta thường rất ít giặt khăn mặt kỹ hoặc đun sôi khăn với nước nóng để khử khuẩn. Thay vào đó, khăn bị treo thường xuyên trong nhà tắm, nơi có độ ẩm cao là môi trường lý tưởng cho vi khuẩn sinh sôi nảy nở và gây hại cho da bạn. Vì vậy, nên rửa mặt bằng tay và bông tẩy trang thay vì dùng khăn mặt.

4. Rửa mặt tần suất quá dày

Các bác sỹ da liễu khuyên rằng bạn chỉ nên rửa mặt với tần suất 2 lần một ngày. Những cô nàng có làn da dầu nhiều nhờn thường có xu hướng thích rửa mặt thường xuyên để tránh cảm giác khó chịu. Tuy nhiên nếu rửa quá nhiều da sẽ bị khô và dầu sẽ đổ ngày càng nhiều hơn. Vì vậy, những lúc không rửa mặt bạn có thể dùng giấy thấm dầu để chặm bớt nhờn trên da và chỉ rửa với sữa rửa mặt vào cuối ngày.

(Nguồn: Life Hack)