Răng khôn gây ra nhiều vấn đề sức khỏe răng miệng như viêm nướu, đâm vào răng số 7 làm hư hỏng, xô lệch hàm, sâu răng, viêm nha chu và thậm chí là u nang xương hàm.

Răng khôn còn gọi là răng số 8. Đây là chiếc răng mọc cuối cùng trong hàm khi bước vào tuổi trưởng thành từ 17 đến 25 tuổi. Vì mọc lên sau cùng khi cung hàm đã không còn chỗ trống nên chúng có tỉ lệ mọc ngầm, mọc lệch rất cao.

Để tránh các biến chứng này, bác sĩ nha khoa thường khuyên bạn nên nhổ răng khôn sớm. Nhiều người thường quan tâm đến câu hỏi nhổ răng khôn bao nhiêu tiền ?

Tình trạng răng khôn mọc lệch gây ảnh hưởng tiêu cực đến sức khỏe răng miệng

Sau khi nhổ răng khôn, bạn có thể gặp phải một số triệu chứng như đau nhức, sưng tấy, chảy máu. Để hạn chế tình trạng này cần lựa chọn trung tâm nha khoa uy tín và tuân thủ theo hướng dẫn của bác sĩ.

Nhổ răng khôn bao nhiêu tiền phụ thuộc vào yếu tố nào?

Để xác định nhổ răng khôn bao nhiêu tiền cần dựa vào một số yếu tố như:

- Độ phức tạp của ca nhổ răng

Răng khôn mọc ngầm, mọc lệch hoặc dị dạng đều là các trường hợp khó. Do vậy, chi phí cho ca tiểu phẫu loại bỏ răng khôn thường khó hơn so với các trường hợp răng khôn mọc thẳng bình thường.

- Công nghệ nhổ răng

Nhổ răng khôn bao nhiêu tiền còn tùy thuộc vào thiết bị, công nghệ của nha khoa. Nhiều trung tâm nha khoa hiện đã ứng dụng công nghệ nhổ răng tiên tiến, hiện đại vào điều trị. Điều này sẽ khiến chi phí nhổ răng cao hơn nhưng khách hàng sẽ thoải mái hơn, hạn chế được sưng đau và thời gian lành thương nhanh chóng.

- Vị trí răng cần nhổ

Răng khôn mọc ở hàm trên thường dễ nhổ hơn răng khôn mọc ở hàm dưới. Bởi xương hàm trên thường sẽ mềm và xốp hơn xương hàm dưới, răng khôn hàm trên thường có chân chụm nên việc lấy răng ra sẽ dễ dàng hơn.

Độ phức tạp của răng khôn sẽ ảnh hưởng đến chi phí nhổ răng

Nhổ răng khôn bao nhiêu tiền?

Chi phí nhổ răng khôn tại các cơ sở y tế hiện nay dao động từ vài trăm cho tới vài triệu đồng mỗi răng. Chi phí này có sự chênh lệch giữa từng người và thay đổi tùy theo trung tâm nha khoa thực hiện.

Nha khoa Nhân Tâm - Địa chỉ nhổ răng khôn an toàn

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- Máy chụp X-quang CT Cone Beam giúp bác sĩ xác định chính xác hình dáng, vị trí răng khôn mọc, từ đó lên phác đồ điều trị thích hợp, hạn chế tối đa nguy cơ biến chứng.

- Máy nhổ răng siêu âm Piezotome giúp bác sĩ làm lung lay chân răng bằng tác động lực của bước sóng cao tần. Hạn chế được xâm lấn, thương tổn mô mềm, giảm đau nhức, sưng tấy và tránh tác động tới thần kinh.

- Công nghệ hỗ trợ lành thương nhanh PRP, cấy huyết tương giàu tiểu cầu lấy từ máu của khách hàng bằng biện pháp ly tâm. Sau khi nhổ răng, bác sĩ cấy huyết tương PRP kích thích tái tạo mô, đẩy nhanh tốc độ làm lành vết thương, hạn chế đau nhức, khó chịu sau nhổ răng.

Nhổ răng khôn nhẹ nhàng, nhanh chóng tại Nha khoa Nhân Tâm

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