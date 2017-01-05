Nhỏ 3 giọt sơn móng tay vào 1 tô nước: Mẹo hay ai không làm sẽ tiếc hùi hụi

Móng Marble là xu hướng vẽ móng theo hoa văn của những vân đá cẩm thạch bằng cách kết hợp nhiều màu sắc khác nhau của sơn móng tay. Thoạt nhìn, bạn có thể sẽ nghĩ mẫu móng này thật khó, chỉ những người thợ nail chuyên nghiệp mới có thể vẽ đẹp. Tuy nhiên với hướng dẫn sau, cùng 1 số dụng cụ vẽ móng đơn giản, bạn sẽ có bộ nail tuyệt đẹp mà không tốn nhiều thời gian công sức.

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