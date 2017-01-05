Nhỏ 3 giọt sơn móng tay vào 1 tô nước: Mẹo hay ai không làm sẽ tiếc hùi hụi

Làm đẹp 05/01/2017 13:36

Đây là cách giúp bạn có được bộ móng cực đẹp mà không cần phải tốn công vẽ hay cần sự khéo léo phức tạp.

Móng Marble là xu hướng vẽ móng theo hoa văn của những vân đá cẩm thạch bằng cách kết hợp nhiều màu sắc khác nhau của sơn móng tay. Thoạt nhìn, bạn có thể sẽ nghĩ mẫu móng này thật khó, chỉ những người thợ nail chuyên nghiệp mới có thể vẽ đẹp. Tuy nhiên với hướng dẫn sau, cùng 1 số dụng cụ vẽ móng đơn giản, bạn sẽ có bộ nail tuyệt đẹp mà không tốn nhiều thời gian công sức.

Chuẩn bị:

- 2 hay 3 màu sơn móng tay tùy thích

- 1 chén nước

- Băng keo

- Sơn màu trắng

- Sơn bóng

- 1 cây kim

Cách làm:

Nhỏ 3 giọt sơn móng tay vào 1 tô nước: Mẹo hay ai không làm sẽ tiếc hùi hụi - Ảnh 1
Đầu tiên, bạn sơn 1 lớp sơn lót dưỡng móng

Nhỏ 3 giọt sơn móng tay vào 1 tô nước: Mẹo hay ai không làm sẽ tiếc hùi hụi - Ảnh 2
Tiếp theo, sơn một lớp sơn trắng, rồi quấn băng keo quanh phần móng tay để sơn không bị lem ra ngoài.

Nhỏ 3 giọt sơn móng tay vào 1 tô nước: Mẹo hay ai không làm sẽ tiếc hùi hụi - Ảnh 3
Đổ nước vào 1 cái tô miệng rộng

Nhỏ 3 giọt sơn móng tay vào 1 tô nước: Mẹo hay ai không làm sẽ tiếc hùi hụi - Ảnh 4
Nhỏ lần lượt sơn móng từng màu vào chén nước

Nhỏ 3 giọt sơn móng tay vào 1 tô nước: Mẹo hay ai không làm sẽ tiếc hùi hụi - Ảnh 5
Dùng kim đi vài đường để tạo vân trên lớp sơn

Nhỏ 3 giọt sơn móng tay vào 1 tô nước: Mẹo hay ai không làm sẽ tiếc hùi hụi - Ảnh 6
Nhúng móng tay vào nước sao cho sơn bám lên bề mặt móng

Nhỏ 3 giọt sơn móng tay vào 1 tô nước: Mẹo hay ai không làm sẽ tiếc hùi hụi - Ảnh 7

Nhỏ 3 giọt sơn móng tay vào 1 tô nước: Mẹo hay ai không làm sẽ tiếc hùi hụi - Ảnh 8
Lột bỏ phần băng keo, sơn 1 lớp sơn bóng lên trên cùng.

(Nguồn: Wikihow)

 

 

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