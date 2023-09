Nhấn vào điểm này, bắp tay sẽ trở nên thon gọn khó tin không cần tập thể dục

Bắp tay to thường là do sự tích tụ mỡ thừa, do cơ bắp bị nhão ở những người không thường xuyên tập luyện thể dục. Tuy nhiên một nguyên nhân ít ai biết được cũng gây nên tình trạng bắp tay to đó là do hệ bạch huyết bị ách tắc, không lưu thông.

Vậy hệ bạch huyết là gì? Hệ thống bạch huyết (Lymphatic system) gồm một mạng lưới các ống khắp cơ thể, hút chất dịch dư (được gọi là bạch huyết) từ các mô, rồi lọc sạch qua hạch, tuyến ức và lá lách, cuối cùng đổ nó trở lại vào máu. Giống như hệ thống xử lý rác thải, hệ bạch huyết bảo đảm cân bằng lượng dịch trong cơ thể, trả lại những dưỡng chất còn sót, xử lí những tế bào có hại và chứa tế bào máu trắng đảm nhiệm vai trò miễn dịch.