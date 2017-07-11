Nhấn vào điểm này, bắp tay sẽ trở nên thon gọn khó tin không cần tập thể dục

Bắp tay to khiến bạn gái cảm thấy mất tự tin khi diện áo quây, áo hai dây. Với vài động tác massage đơn giản sau, bạn có thể tự làm thon gọn bắp tay mà không cần mất công tập luyện.

Bắp tay to thường là do sự tích tụ mỡ thừa, do cơ bắp bị nhão ở những người không thường xuyên tập luyện thể dục. Tuy nhiên một nguyên nhân ít ai biết được cũng gây nên tình trạng bắp tay to đó là do hệ bạch huyết bị ách tắc, không lưu thông. Vậy hệ bạch huyết là gì? Hệ thống bạch huyết (Lymphatic system) gồm một mạng lưới các ống khắp cơ thể, hút chất dịch dư (được gọi là bạch huyết) từ các mô, rồi lọc sạch qua hạch, tuyến ức và lá lách, cuối cùng đổ nó trở lại vào máu. Giống như hệ thống xử lý rác thải, hệ bạch huyết bảo đảm cân bằng lượng dịch trong cơ thể, trả lại những dưỡng chất còn sót, xử lí những tế bào có hại và chứa tế bào máu trắng đảm nhiệm vai trò miễn dịch.

Tuy nhiên, không giống như hệ thống tim mạch, hệ bạch huyết không có một máy bơm để di chuyển chất dịch. Vì thế hệ bạch huyết rất dễ bị ứ đọng và gây nên sự mệt mỏi, đình trệ hoạt động nhiều cơ quan và khiến cho một số bộ phận trở nên tích tụ nước, mỡ hay chất độc hại. Một trong những nơi thường bị hiện tượng như vậy là vùng bắp tay. Bắp tay to khiến cho bạn gái cảm thấy thiếu tự tin khi mặc áo hai dây.

Chỉ với 1 vài động tác massage sau, bạn sẽ giúp hệ bạch huyết lưu thông tốt, bắp tay sẽ trở nên thon gọn bất ngờ mà bạn khó tin vào mắt mình. Đầu tiên, trước khi massage, bạn cần thoa dầu massage vào tay. Có thể dùng dầu nền pha với tinh dầu hoặc dầu dừa, dầu jojoba. Lặp lại 3 động tác trên 2 lần mỗi ngày sau 1 tuần, bạn sẽ ngạc nhiên với bắp tay thon gọn khó tin của mình. Chúc bạn thành công!

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/nhan-vao-diem-nay-bap-tay-se-nhanh-chong-tro-nen-thon-gon-khong-can-tap-the-duc-142595.html