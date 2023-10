Nhan sắc lấn lướt đàn em dù đã tuổi U40, Angelababy dưỡng da bằng nguyên liệu giá rẻ

Mới đây, khi xuất hiện trong chương trình truyền hình thực tế Keep Running bản Trung, Angelababy tự tin khoe mặt mộc bên cạnh hai đàn em là Bạch Lộc và Triệu Lộ Tư. Không có lớp trang điểm hào nhoáng, ba nàng tiểu Hoa đán nhận được nhiều lời khen ngợi bởi nhan sắc trong trẻo, tinh khôi. Đặc biệt, nhan sắc mặt mộc của Angelababy còn lấn át hai đàn em.

1. Rửa mặt với sữa tươi

Angelababy thường dùng sữa tươi để rửa mặt, giúp làm trắng, loại bỏ các đốm nâu trên da. Sữa chứa axit lactic có khả năng làm sạch sâu lỗ chân lông, loại bỏ vi khuẩn gây mụn. Ngoài ra, sữa với hàm lượng lớn vitamin D còn kích thích quá trình sản xuất collagen, giúp tăng độ đàn hồi cho da, nhờ đó, làn da mịn màng hơn, hạn chế xuất hiện các dấu hiệu tuổi tác.

Nếu bạn có làn da khô, bong tróc khi trời trở lạnh thì nên dùng sữa tươi để rửa mặt hàng ngày. Các protein, enzyme và axit lactic thấm sâu vào da, giúp làm dịu và làm mềm da, khắc phục tình trạng da khô ráp.

2. Trị mụn bằng nha đam

Angelababy cho biết khi bị căng thẳng, da cô dễ nổi mụn và xỉn màu, kém tươi sáng. Để khắc phục tình trạng này, nữ diễn viên 34 tuổi dùng nha đam làm mặt nạ đắp lên da 2-3 lần mỗi tuần. Nha đam có đặc tính kháng khuẩn, kháng viêm, giúp kiểm soát mụn trứng cá, giảm vết sưng, mẩn đỏ do mụn. Các nghiên cứu đã chỉ ra trong phần gel lô hội có chứa chất chống oxy hóa mạnh thuộc nhóm polyphenol. Các polyphenol này khi kết hợp với những hoạt chất khác trong lô hội có tác dụng ức chế sự phát triển của một số vi khuẩn gây nhiễm trùng.

Ngoài ra, nha đam còn giúp làm dịu vùng da bị bỏng nắng, dưỡng ẩm cho da khô, kích thích các tế bào da mới hình thành. Nha đam cũng kích thích sản sinh collagen, duy trì độ đàn hồi cho da để da luôn mịn màng và trẻ trung.

3. Chăm chỉ tập luyện thể dục

Ngay sau khi sinh con, người hâm mộ không khỏi ngỡ ngàng trước vóc dáng của Angelababy. Cô chăm chỉ tập thể dục và giảm lượng calo nạp vào cơ thể. Trong lần xuất hiện trên My Better Me, người dẫn chương trình đã đo và tiết lộ vòng eo của nữ diễn viên chỉ là 54 cm. Cô cho biết phần quan trọng nhất của việc giữ gìn vóc dáng là phải có kỷ luật với bản thân. Bà mẹ một con nhấn mạnh rằng tập luyện thể dục phải trở thành thói quen và một phần công việc mỗi ngày của bạn.

Dù bước sang U40 nhưng Angelababy vẫn luôn giữ vững được sắc đẹp đẳng cấp mà không cần cố gắng, nhiều lần mỹ nhân tên tuổi chia sẻ cô chăm chút cho làn da bằng những nguyên liệu thiên nhiên vì chúng lành tính, an toàn ngay cả với làn da nhạy cảm. Cô chú trọng việc rửa mặt sạch và chăm chỉ tập luyện thể thao, ăn uống khoa học… Nhờ tuân theo những nguyên tắc này, mà cô nàng vẫn luôn là một trong những mỹ nhân sở hữu nhan sắc hàng đầu showbiz Hoa ngữ.