Nhan sắc của người đẹp chuyển giới Lynk Lee gây bất ngờ khi phẫu thuật nâng mũi: người người tiếc nuối

Lynk Lee xuất hiện với dáng mũi mới. Ảnh: Internet

Trước đó, nhiều người vốn đã quen thuộc với phần mũi cao của Lynk Lee vốn đã khá ‘chuẩn Tây’. Cuộc thẩm mỹ lần này có vẻ như khiến Lynk Lee gượng gạo hơn do can thiệp thẩm mỹ quá đà. Nhiều người thất vọng và cho rằng chiếc mũi mới nhìn Lynk Lee khá ‘dữ’ so với trước kia. Một số ý kiến cũng cho hay, vốn dĩ phần mũi ban đầu của Lynk Lee đã rất đẹp nên việc can thiệp thẩm mỹ mới là không phù hợp. Mặc dù rất yêu quý nữ ca sĩ song họ có phần tiếc nuối cho việc can thiệp ngoại hình thẩm mỹ này.

Lynk Lee gây thất vọng với dáng mũi mới. Ảnh: Internet

Ở góc quay cận, không ít người phải giật mình vì nhan sắc đầy lạ lẫm của người đẹp dù có phần thon gọn hơn hẳn trước kia. Dù đã sở hữu nhan sắc khá nuột nà chuẩn con gái nhưng Lynk Lee vẫn quyết tâm chỉnh sửa thêm các đường nét trên gương mặt để hoàn hảo hơn.

Đầu tháng 5/2020, Lynk Lee thông báo cho tất mọi người biết rằng anh đã quyết định đổi tên thành Tô Ngọc Bảo Linh, cùng với đó là đăng tải nhiều bức hình nữ tính, duyên dáng mang phong cách Hàn Quốc.

Người đẹp cũng thừa nhận mình đã chuyển giới từ nam sang nữ vào ngày 2/4. Phía Lynk Lee cũng tiết lộ đã chi gần 200 triệu đồng để “lột xác” thành công với ngoại hình nữ tính, bao gồm: tiêm filler má, nhấn mí…

Vào tháng 6/2020, Lynk Lee thực hiện ca phẫu thuật tại Hàn kéo dài suốt 7 - 8 tiếng đồng hồ với hàng loạt các phẫu thuật: sửa khung xương mặt, gọt hàm, hạ đường chân tóc để trán bớt cao, trượt cằm, căng da mặt bằng chỉ giúp tổng thể gương mặt thanh tú, hài hòa. Chi phí cho ca đại phẫu lần này của Bảo Linh có giá khoảng 1 tỷ đồng.

Lynk Lee trải qua nhiều cuộc phẫu thuật. Ảnh: Internet

Cũng trong dịp này, Bảo Linh còn "nâng cấp" thêm vòng một để vóc dáng được cân đối, mềm mại. Sau ca đại phẫu, nữ ca sĩ ở lại Hàn Quốc một tháng để bình phục sức khỏe và thực hiện cách ly theo quy định sau khi về nước. Cô cũng cho biết sau khi "đại tu" gương mặt việc sinh hoạt, ăn uống không tránh được khó khăn do can thiệp phần hàm, tận 3 tháng sau khi thực hiện phẫu thuật cô mới có thể nhai được bình thường.

Ca sĩ sinh năm 1988 cũng thừa nhận với fan rằng bản thân cảm thấy thoải mái và được sống đúng với chính mình từ thời điểm công khai giới tính. Đặc biệt, Lynk Lee cho biết cảm thấy mệt mỏi vì cố trở nên nam tính trong quá khứ. Vì thế, quyết định công khai giới tính để bản thân được vui vẻ, có thể trút bỏ vỏ bọc bấy lâu.