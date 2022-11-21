Nhan sắc của Elly Trần qua cam thường gây sốt cộng đồng mạng, bất ngờ vì khác xa ảnh chụp app

Làm đẹp 21/11/2022 11:50

Nhiều cư dân mạng đã khuyên cô không nên đụng tay vào các app chụp ảnh làm gì, vì nhan sắc ở bên ngoài vốn đã nổi bật rồi.

Elly Trần là cái tên đặc biệt nhận được nhiều sự quan tâm gần đây. Cựu hotgirl mới có buổi gặp gỡ với báo chí để chia sẻ về ồn ào tình ái vừa qua. Ngoài những góc khuất trong cuộc hôn nhân với chồng Tây, nhan sắc của nữ diễn viên ở ngoài đời thực lại gây bất ngờ, 'đốn tim' cộng đồng mạng. Nhiều người cho rằng cô nên chụp ảnh bằng cam thường thay vì sử dụng các ứng dụng làm đẹp như trước đó.

Nhan sắc của Elly Trần qua cam thường gây sốt cộng đồng mạng, bất ngờ vì khác xa ảnh chụp app - Ảnh 1
Nhan sắc của Elly Trần khi không chụp app. Ảnh: Internet

Ngay khi xuất hiện với các hình ảnh không chụp app, thậm chí chụp từ xa, nhan sắc cô nàng vẫn trở nên nổi bật. Một số khán giả khi ngắm nhìn diện mạo 'da trắng, môi hồng' của người đẹp đã phải thốt lên ngỡ ngàng. Vì trên mạng xã hội cô nàng đặc biệt yêu thích việc chỉnh ảnh và chụp với các tạo hình khác nhau, đôi khi gây hiểu lầm và khó để nhận ra khi ở đời thường.

Nhan sắc của Elly Trần qua cam thường gây sốt cộng đồng mạng, bất ngờ vì khác xa ảnh chụp app - Ảnh 2
Elly Trần qua ống kính camera thường. Ảnh: Internet

Trước đó, nhiều người vẫn luôn đặt câu hỏi nhan sắc hotmom dạo gần đây ra sao thì hiện tại chính là những góc cận từng milimet, thậm chí có thể ‘soi’ cả lỗ chân lông trên da nhưng khó dìm hàng mẹ bỉm 2 con này được.

Nhan sắc của Elly Trần qua cam thường gây sốt cộng đồng mạng, bất ngờ vì khác xa ảnh chụp app - Ảnh 3

Ngũ quan hài hòa, nổi bật của người đẹp Elly Trần. Ảnh: Internet

Ngay lập tức những hình ảnh chụp Elly Trần bằng camera thường nhanh chóng trở thành chủ đề nóng nhận về sự quan tâm nồng nhiệt từ cư dân mạng.

Nhan sắc của Elly Trần qua cam thường gây sốt cộng đồng mạng, bất ngờ vì khác xa ảnh chụp app - Ảnh 4
Elly Trần qua góc chụp xa. Ảnh: Internet

Nhiều người xuýt xoa vì làn da trắng sứ, mắt môi yêu kiều của cô nàng và không ngừng bình luận:

- Màu tóc dìm hàng đấy, nhuộm lại màu nâu ánh đồng tôn làn da trắng hồng hơn

- Đẹp bất chấp camera thường luôn mọi người ơi

- Da đẹp quá chị Elly, trộm vía đẹp thật nha

- Thật á bà lần sau đừng dùng app nữa, nó trấn hết tất cả sự xinh đẹp

- Làm sao được nước da như Elly vậy. Quá trắng sáng luôn

Nhan sắc của Elly Trần qua cam thường gây sốt cộng đồng mạng, bất ngờ vì khác xa ảnh chụp app - Ảnh 5
Hotmom có nhiều cách tạo dáng và chụp ảnh khác nhau. Ảnh: Internet

10 năm trước Elly Trần từng là hotgirl hàng đầu "nổi như cồn" đối với giới trẻ. Cô nổi tiếng khá sớm nhờ ngoại hình xinh đẹp, nóng bỏng và được ví như thanh xuân của nhiều bạn trẻ thời bấy giờ.

Đặc biệt, Elly Trần còn là người đẹp nhận được nhiều sự ưu ái của báo chí nước bạn như Trung Quốc, Thái Lan, Hàn Quốc, Nhật Bản... nhờ ngoại hình xinh đẹp, nóng bỏng. Báo điện tử Sina (Trung Quốc) so sánh cô với Lý Ngọc Khiết, một trong những chân dài gợi cảm nhất làng mẫu ảnh Trung Quốc. 

Ngoài được biết đến với vai trò người mẫu, cựu hotgrirl sinh năm 1987 còn là diễn viên từng tham gia các phim: Bóng ma học đường (2011), Khát vọng thượng lưu (2011), Bí ẩn song sinh (2016). Cô từng đoạt giải Cánh diều vàng ở hạng mục Nữ diễn viên chính phim truyền hình với vai diễn trong Khát vọng thượng lưu.

Cho đến hiện tại, nhan sắc của Elly Trần quả thực vẫn 'chẳng đùa được đâu', mẹ 2 con nhưng trông mòn con mắt là có thật.

Sau buổi gặp gỡ vừa qua, Elly Trần cho biết cô vẫn sẽ tiếp tục viết tiếp những chương mới trên mạng xã hội để phanh phui toàn bộ mọi chuyện. Chồng nữ diễn viên cũng đồng thời có những phản hồi về những lời tố cáo của vợ nhưng được nghi ngờ cố tình ‘tẩy trắng’.

Elly Trần cũng tâm sự về 2 con và cho biết thêm trên Báo Dân Trí: Alfie còn ngây thơ, nhưng Cadie lại chín chắn hơn tuổi. Các con rất ủng hộ mẹ. Thấy tôi không vui, con bé cố làm cho tôi vui, rủ tôi đi ăn, đi chơi. Con bé biết tôi nếu bị stress là sẽ không ăn được, nên luôn động viên tôi ăn uống đầy đủ, dặn tôi phải nói ra nỗi buồn, đừng giữ mọi thứ trong lòng. Hôn nhân của tôi thất bại, nhưng việc nuôi dạy con cái là thành công lớn nhất của tôi (cười).

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