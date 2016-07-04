Nghiền nát loại củ này thoa lên người, da trắng bật 2 tông chỉ sau một tuần sử dụng

Không cần bỏ chục triệu tắm trắng, bạn hoàn toàn có thể làm trắng da tại nhà chỉ với hỗn hợp kỳ diệu sau.

Khác với các công thức tắm trắng dùng chanh, bột đậu hay cám gạo, ở công thức này, chúng ta sẽ dùng khoai tây và sữa chua để làm bật tông da.

Khoai tây là một loại củ quen thuộc với sữa tươi... cung cấp cellulose, giàu vitamin B1, B2, phốt pho và hàm lượng vitamin C dưỡng chất cần thiết nuôi dưỡng làn da, làm trắng sáng hiệu quả tức thì. Để thực hiện công thức này, bạn nên sử dụng khoai tây Đà Lạt, tốt nhất là loại củ nhỏ, không phân thuốc, không dùng khoai Trung Quốc hoặc khoai đã nảy mầm.

Nhiều nghiên cứu cho rằng, sự kết hợp giữa khoai tây và sữa tươi đem đến cho bạn một công thức làm trắng da nhanh chóng và hiệu quả nhờ sự kết hợp giữa vitamin trong khoai tây và protein trong sữa. Nguyên liệu thứ 3 là mật ong, có tác dụng làm sáng và ẩm da. Mật ong rừng có tác dụng tốt hơn mật ong nuôi.

Nguyên liệu:

- Khoai tây

- Một chút muối

- Sữa tươi không đường 100ml

- Mật ong 3 thìa cafe

Cách làm:

Khoai tây bạn mua về, rửa sạch, khía vài đường trên vỏ khoai tây.

Cho khoai vào nồi luộc, thêm một chút muối, luộc đến khi khoai mềm hẳn (bạn có thể cắm đũa vào để thử).

Sau khi mềm, lấy khoai ra ra, bóc vỏ, cho vào cái chén và tán nhuyễn.

Khi khoai đã nhuyễn, cho từ từ sữa tươi vào và cho thêm 3 muỗng mật ong, ta có hỗn hợp sệt.

Tắm sạch, sau đó lấy hỗn hợp khoai tây sữa tươi thoa đều massage toàn thân. Sau 15 phút, tắm sạch với nước và lau khô người, thoa lotion dưỡng ẩm.

Tuần 2-3 lần tắm với khoai tây, bạn chỉ cần 1 tuần để có làn da trắng mịn không thua gì các hot girl, và cực kỳ an toàn lành tính.

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