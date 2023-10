Ngăn ngừa lão hóa, sở hữu chiếc cổ quyến rũ nhân đôi khi nàng "bỏ túi" 5 típ chăm sóc da này

Cổ thường là nơi đầu tiên xuất hiện các dấu hiệu lão hóa. Đây là một thực tế khiến phụ nữ phiền lòng. Điều này là do da ở đây mỏng hơn các bộ phận khác trên cơ thể và hơn nữa, nó có ít tuyến dầu hơn, đó là lý do khiến da mất độ đàn hồi nhanh hơn. May mắn thay, bạn có thể chống lại những thay đổi liên quan đến tuổi tác một cách hiệu quả.

Một số mẹo phổ biến có thể ngăn ngừa lão hóa và giúp cổ bạn trẻ lâu hơn. 1. Đừng lạm dụng nước hoa Nước hoa có chứa cồn và các chất tạo mùi thơm khác nhau làm khô da và kém đàn hồi. Nếu bạn đã quen với việc xịt lại nước hoa của mình trong ngày, tốt hơn là chỉ nên thoa nó lên cổ tay. 2. Không đeo đồ trang sức nặng Dây chuyền và mặt dây chuyền nặng sẽ kéo căng làn da nhẹ nhàng trên cổ. Tốt hơn là chỉ nên đeo chúng vào những dịp đặc biệt. Cũng vì lý do tương tự, tốt hơn hết bạn nên từ chối mặc những chiếc áo len cổ lọ tổng hợp với cổ áo chật. 3. Quan sát tư thế của bạn Trước hết, một tư thế xấu có thể là lý do gây đau đầu và đau cổ. Thứ hai, do uốn cong liên tục, nếp nhăn có thể xuất hiện và chúng không dễ loại bỏ. Có một kẻ thù nữa của làn da đẹp và dáng đẹp là điện thoại di động. Nhiều người giữ nó thấp hơn tầm mắt khi họ đọc hoặc xem thứ gì đó và điều này cũng làm xuất hiện các nếp nhăn. 4. Dưỡng ẩm cho da thường xuyên Thoạt nhìn có vẻ hiển nhiên, tuy nhiên, nhiều phụ nữ quên rằng cổ cũng giống như da mặt, phải được dưỡng ẩm thường xuyên. Bạn không cần kem dưỡng da đặc biệt vì kem dưỡng da mặt thông thường sẽ tốt cho vùng cổ của bạn. Bạn phải chú ý đến cách bạn thoa nó lên cổ vì điều quan trọng là phải di chuyển các ngón tay nhẹ nhàng lên trên. Cũng rất hữu ích khi bao gồm một số quy trình làm đẹp mà chúng ta vẫn quen làm với khuôn mặt vào cổ của chúng ta. Ví dụ, da trên cổ của bạn cần được tẩy tế bào chết nhẹ nhàng giống như da mặt của bạn. Tốt hơn là sử dụng các biện pháp khắc phục đơn giản. Ví dụ, bạn có thể trộn sữa chua và yến mạch để làm hỗn hợp tẩy tế bào chết phù hợp. Nó sẽ giúp loại bỏ các tế bào da chết mà không làm tổn thương vùng da mỏng manh trên cổ. 5. Ăn nhiều thực phẩm giàu vitamin C và axit béo Vitamin C giúp tăng cường sản xuất collagen, giúp da đàn hồi tốt. Đây là lý do tại sao tốt hơn nên bao gồm nhiều trái cây họ cam quýt, cà chua và quả mọng trong chế độ ăn uống của bạn. Cũng rất tốt nếu bạn ăn thêm các sản phẩm giàu axit béo omega-3 và omega-6 như : dầu ô liu, cá béo, các loại hạt và quả bơ. Chúng giúp nuôi dưỡng làn da từ bên trong và tăng cường cho sức khỏe của bạn.