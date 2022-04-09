Ngăn chặn mụn bùng phát với 10 thói quen chăm sóc da trong và sau khi bị mụn nhẹ nhàng hiệu quả

Làm đẹp 09/04/2022 16:19

Bạn đang trung thành với các phương pháp điều trị mụn nhưng vẫn thấy mụn mới mọc liên tục phải không? Thói quen chăm sóc da của bạn có thể là nguyên nhân dẫn đến tình trạng này. 

Ngăn chặn mụn bùng phát với 10 thói quen chăm sóc da trong và sau khi bị mụn nhẹ nhàng hiệu quả - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Dưới đây là 10 thói quen chăm sóc da mà các chuyên gia da liễu khuyên bạn nên áp dụng để giúp bạn đạt được hiệu quả tốt nhất trong quá trình điều trị mụn của mình:

Rửa hai lần một ngày và sau khi đổ mồ hôi

Ngăn chặn mụn bùng phát với 10 thói quen chăm sóc da trong và sau khi bị mụn nhẹ nhàng hiệu quả - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Đổ mồ hôi, đặc biệt là khi đội mũ hoặc đội mũ bảo hiểm có thể làm cho mụn trứng cá nặng hơn, vì vậy hãy rửa sạch da càng sớm càng tốt sau khi đổ mồ hôi.

Sử dụng các đầu ngón tay của bạn để thoa một chất tẩy rửa nhẹ nhàng, không mài mòn lên da

Ngăn chặn mụn bùng phát với 10 thói quen chăm sóc da trong và sau khi bị mụn nhẹ nhàng hiệu quả - Ảnh 3
Ảnh minh họa: Internet

Sử dụng khăn lau, miếng bọt biển hoặc bất cứ thứ gì khác có thể gây kích ứng da vì độ ma sát mạnh lên làn da mụn đang nhạy cảm của bạn.

Hãy nhẹ nhàng với làn da của bạn

Sử dụng các sản phẩm dịu nhẹ, chẳng hạn như những sản phẩm không chứa cồn nên được ưu tiên. Không sử dụng các sản phẩm gây kích ứng da của bạn như chất làm se da, làm săn da và tẩy tế bào chết không hợp da bạn. Da khô, đỏ khiến tình trạng mụn xuất hiện nhiều hơn nếu bạn cố ý sử dụng các sản phẩm quá mạnh lên làn da mỏng manh.

Chà xát da có thể khiến tình trạng mụn trở nên tồi tệ hơn

Tránh cám dỗ của việc chà xát kên da bạn để tẩy tế bào chết trên da của bạn. Điều này sẽ chỉ khiến da thêm tổn thương vì nó đnag rât yếu khi bị mụn.

Rửa sạch da bằng nước ấm

Bạn nên rửa mặt bằng nước ấm dịu nhẹ cho làn da được "thở" và phục hồi an toàn 

Gội đầu thường xuyên

Ngăn chặn mụn bùng phát với 10 thói quen chăm sóc da trong và sau khi bị mụn nhẹ nhàng hiệu quả - Ảnh 4
Ảnh minh họa: Internet

Nếu bạn có tóc dầu, hãy gội đầu hàng ngày.

Hãy để làn da của bạn được chữa lành một cách tự nhiên

Ngăn chặn mụn bùng phát với 10 thói quen chăm sóc da trong và sau khi bị mụn nhẹ nhàng hiệu quả - Ảnh 5
Ảnh minh họa: Internet

Nếu bạn lấy, nặn hoặc cạy mụn, da của bạn sẽ mất nhiều thời gian hơn để sạch mụn và bạn sẽ tăng nguy cơ bị sẹo mụn.

Để tay ra khỏi mặt

Chạm vào da suốt cả ngày có thể gây bùng phát mụn. Điều này là do vi khuẩn tích tụ trên da tay có thể chuyển sang mặt khi làm rờ vào làm tăng tính nghiêm trọng của mụn trên da bạn.

Tránh nắng và tắm nắng trên giường

Rám nắng làm hỏng làn da của bạn. Ngoài ra, một số loại thuốc trị mụn làm cho da rất nhạy cảm với tia cực tím (UV) mà bạn nhận được từ cả mặt trời và các thiết bị làm rám nắng trong nhà.

Sử dụng giường tắm nắng làm tăng nguy cơ mắc ung thư hắc tố, dạng ung thư da nguy hiểm nhất, lên 75%.

Tham khảo ý kiến ​​bác sĩ da liễu nếu:

  • Mụn bọc khiến bạn e ngại, xấu hổ.

  • Các sản phẩm bạn đã thử không hoạt động hiệu quả.

  • Mụn trứng cá của bạn để lại sẹo hoặc làm sạm da.

Ngăn chặn mụn bùng phát với 10 thói quen chăm sóc da trong và sau khi bị mụn nhẹ nhàng hiệu quả - Ảnh 6
Ảnh minh họa: Internet

Ngày nay, hầu như mọi trường hợp mụn đều có thể được điều trị thành công. Bác sĩ da liễu có thể giúp điều trị mụn trứng cá hiện có, ngăn ngừa mụn mới và giảm nguy cơ hình thành sẹo. Nếu bạn có thắc mắc hoặc lo lắng về việc chăm sóc da của mình, bạn nên hẹn gặp bác sĩ da liễu.

Theo AAD

Mùa hè thật lý tưởng cho những chuyến du lịch hay nghỉ dưỡng, nhưng sẽ thật thiếu sót nếu bỏ qua những bí kíp chăm da mướt mát đón nắng hè

Mùa hè thật lý tưởng cho những chuyến du lịch hay nghỉ dưỡng, nhưng sẽ thật thiếu sót nếu bỏ qua những bí kíp chăm da mướt mát đón nắng hè

Gần đến mùa hè rồi, và đó đó đồng nghĩa với những ngày đi biển, kỳ nghỉ nhiệt đới và dành thời gian ở ngoài trời! Nhưng sau thời tiết khắc nghiệt kéo dài của những tháng mùa đông, chắc chắn làn da của bạn sẽ không đủ sức khỏe để đón nắng mùa hè. Để giúp làm sạch và cung cấp độ ẩm cho làn da của bạn, hãy thử các kỹ thuật đơn giản sau để giữ cho làn da được hồi sinh suốt cả mùa hè.

Xem thêm
Từ khóa:   điều trị mụn Cách làm sạch da mặt bị mụn chăm sóc da mụn

TIN MỚI NHẤT

Nửa đầu tháng 9 âm lịch, 3 con giáp được “CHẤM SỔ VÀNG”, tài lộc cất cánh bay cao, vận số sang trang, tương lai huy hoàng

Nửa đầu tháng 9 âm lịch, 3 con giáp được “CHẤM SỔ VÀNG”, tài lộc cất cánh bay cao, vận số sang trang, tương lai huy hoàng

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 14 phút trước
Đúng 20h hôm nay, ngày 6/10/2026, 3 con giáp làm đâu thắng đó, sự nghiệp thăng tiến không ngừng, vét sạch tiền của thiên hạ

Đúng 20h hôm nay, ngày 6/10/2026, 3 con giáp làm đâu thắng đó, sự nghiệp thăng tiến không ngừng, vét sạch tiền của thiên hạ

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 14 phút trước
Đúng ngày mai, thứ Tư 7/10/2026, 3 con giáp giàu lên bất thình lình, đón Lộc Trời tới tấp, nằm ngủ trên đống tiền, sống không muộn phiền

Đúng ngày mai, thứ Tư 7/10/2026, 3 con giáp giàu lên bất thình lình, đón Lộc Trời tới tấp, nằm ngủ trên đống tiền, sống không muộn phiền

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 14 phút trước
Nam thanh niên dùng tay không đỡ bé trai 5 tuổi ngã khỏi ban công khiến nhiều người cảm phục

Nam thanh niên dùng tay không đỡ bé trai 5 tuổi ngã khỏi ban công khiến nhiều người cảm phục

Video 3 giờ 44 phút trước
Đúng hôm nay, thứ 3 ngày 6/10/2026, 3 con giáp chạm đâu cũng 'thành vàng', Quý Nhân phù trợ nồng nhiệt, may túi '3 gang' để hứng Lộc Trời

Đúng hôm nay, thứ 3 ngày 6/10/2026, 3 con giáp chạm đâu cũng 'thành vàng', Quý Nhân phù trợ nồng nhiệt, may túi '3 gang' để hứng Lộc Trời

Tâm linh - Tử vi 4 giờ 14 phút trước
Quả bầu và những tác dụng tích cực cho sức khỏe gia đình

Quả bầu và những tác dụng tích cực cho sức khỏe gia đình

Dinh dưỡng 5 giờ 14 phút trước
Sự thật đằng sau nụ cười của chồng cũ khi được hỏi về chuyện đi bước nữa

Sự thật đằng sau nụ cười của chồng cũ khi được hỏi về chuyện đi bước nữa

Tâm sự 5 giờ 44 phút trước
Đang lái xe trong đêm, nữ tài xế gặp con gấu khổng lồ tấn công chiếc xe ô tô

Đang lái xe trong đêm, nữ tài xế gặp con gấu khổng lồ tấn công chiếc xe ô tô

Video 6 giờ 14 phút trước
Cuối ngày hôm nay (6/10/2026), 3 con giáp sự nghiệp 'bứt tốc như Rồng', chỉ việc ngồi quơ tay ra tiền, phúc mệnh đỏ rực rỡ

Cuối ngày hôm nay (6/10/2026), 3 con giáp sự nghiệp 'bứt tốc như Rồng', chỉ việc ngồi quơ tay ra tiền, phúc mệnh đỏ rực rỡ

Tâm linh - Tử vi 6 giờ 29 phút trước
Hành động bất ngờ của mẹ chồng khi biết chuyện con trai ngoại tình

Hành động bất ngờ của mẹ chồng khi biết chuyện con trai ngoại tình

Tâm sự gia đình 6 giờ 44 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Tử vi thứ Ba 6/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Tuất phúc khí dồi dào, sự nghiệp thăng tiến vượt bậc, Mão - Thân đối mặt với họa phá tài, tài lộc ảm đạm

Tử vi thứ Ba 6/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Tuất phúc khí dồi dào, sự nghiệp thăng tiến vượt bậc, Mão - Thân đối mặt với họa phá tài, tài lộc ảm đạm

Đúng ngày mai, thứ Ba 6/10/2026, 3 con giáp được Ngọc Hoàng 'cưng như trứng mỏng', Phúc Khí hơn người, tiền bạc đổ về túi nhiều không xuể

Đúng ngày mai, thứ Ba 6/10/2026, 3 con giáp được Ngọc Hoàng 'cưng như trứng mỏng', Phúc Khí hơn người, tiền bạc đổ về túi nhiều không xuể

Tử vi tuần mới 5/10 đến 11/10, 3 con giáp NGỒI IM MAY MẮN cũng kéo đến, tiền bạc như thác đổ về, muốn nghèo cũng khó

Tử vi tuần mới 5/10 đến 11/10, 3 con giáp NGỒI IM MAY MẮN cũng kéo đến, tiền bạc như thác đổ về, muốn nghèo cũng khó

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

L’Oréal Paris: Di sản hơn 120 năm đồng hành và trao quyền cho phụ nữ

L’Oréal Paris: Di sản hơn 120 năm đồng hành và trao quyền cho phụ nữ

Trung thu trao gửi chân tình: Chọn bộ quà Saras Beauty nào cho phù hợp?

Trung thu trao gửi chân tình: Chọn bộ quà Saras Beauty nào cho phù hợp?

Khám phá nước hoa SR Eden: Điểm nhấn hương thơm cho phong cách trẻ trung, hiện đại

Khám phá nước hoa SR Eden: Điểm nhấn hương thơm cho phong cách trẻ trung, hiện đại

Nước hoa nữ SR Marilyn: Tôn vinh nét đẹp cuốn hút, hiện đại

Nước hoa nữ SR Marilyn: Tôn vinh nét đẹp cuốn hút, hiện đại

Tập luyện ngoài trời an toàn: Các nguyên tắc bảo vệ sức khỏe và chăm sóc làn da

Tập luyện ngoài trời an toàn: Các nguyên tắc bảo vệ sức khỏe và chăm sóc làn da

Nước hoa nữ SR Rossy: Tái hiện vẻ thanh lịch và quyến rũ của vườn hồng tươi mới

Nước hoa nữ SR Rossy: Tái hiện vẻ thanh lịch và quyến rũ của vườn hồng tươi mới