Ngăn chặn mụn bùng phát với 10 thói quen chăm sóc da trong và sau khi bị mụn nhẹ nhàng hiệu quả

Rửa hai lần một ngày và sau khi đổ mồ hôi

Dưới đây là 10 thói quen chăm sóc da mà các chuyên gia da liễu khuyên bạn nên áp dụng để giúp bạn đạt được hiệu quả tốt nhất trong quá trình điều trị mụn của mình:

Sử dụng các đầu ngón tay của bạn để thoa một chất tẩy rửa nhẹ nhàng, không mài mòn lên da

Đổ mồ hôi, đặc biệt là khi đội mũ hoặc đội mũ bảo hiểm có thể làm cho mụn trứng cá nặng hơn, vì vậy hãy rửa sạch da càng sớm càng tốt sau khi đổ mồ hôi.

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Sử dụng khăn lau, miếng bọt biển hoặc bất cứ thứ gì khác có thể gây kích ứng da vì độ ma sát mạnh lên làn da mụn đang nhạy cảm của bạn.

Hãy nhẹ nhàng với làn da của bạn

Sử dụng các sản phẩm dịu nhẹ, chẳng hạn như những sản phẩm không chứa cồn nên được ưu tiên. Không sử dụng các sản phẩm gây kích ứng da của bạn như chất làm se da, làm săn da và tẩy tế bào chết không hợp da bạn. Da khô, đỏ khiến tình trạng mụn xuất hiện nhiều hơn nếu bạn cố ý sử dụng các sản phẩm quá mạnh lên làn da mỏng manh.

Chà xát da có thể khiến tình trạng mụn trở nên tồi tệ hơn

Tránh cám dỗ của việc chà xát kên da bạn để tẩy tế bào chết trên da của bạn. Điều này sẽ chỉ khiến da thêm tổn thương vì nó đnag rât yếu khi bị mụn.

Rửa sạch da bằng nước ấm

Bạn nên rửa mặt bằng nước ấm dịu nhẹ cho làn da được "thở" và phục hồi an toàn

Gội đầu thường xuyên

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Nếu bạn có tóc dầu, hãy gội đầu hàng ngày.

Hãy để làn da của bạn được chữa lành một cách tự nhiên

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Nếu bạn lấy, nặn hoặc cạy mụn, da của bạn sẽ mất nhiều thời gian hơn để sạch mụn và bạn sẽ tăng nguy cơ bị sẹo mụn.

Để tay ra khỏi mặt

Chạm vào da suốt cả ngày có thể gây bùng phát mụn. Điều này là do vi khuẩn tích tụ trên da tay có thể chuyển sang mặt khi làm rờ vào làm tăng tính nghiêm trọng của mụn trên da bạn.

Tránh nắng và tắm nắng trên giường

Rám nắng làm hỏng làn da của bạn. Ngoài ra, một số loại thuốc trị mụn làm cho da rất nhạy cảm với tia cực tím (UV) mà bạn nhận được từ cả mặt trời và các thiết bị làm rám nắng trong nhà.

Sử dụng giường tắm nắng làm tăng nguy cơ mắc ung thư hắc tố, dạng ung thư da nguy hiểm nhất, lên 75%.

Tham khảo ý kiến ​​bác sĩ da liễu nếu:

Mụn bọc khiến bạn e ngại, xấu hổ.

Các sản phẩm bạn đã thử không hoạt động hiệu quả.

Mụn trứng cá của bạn để lại sẹo hoặc làm sạm da.

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Ngày nay, hầu như mọi trường hợp mụn đều có thể được điều trị thành công. Bác sĩ da liễu có thể giúp điều trị mụn trứng cá hiện có, ngăn ngừa mụn mới và giảm nguy cơ hình thành sẹo. Nếu bạn có thắc mắc hoặc lo lắng về việc chăm sóc da của mình, bạn nên hẹn gặp bác sĩ da liễu.

Theo AAD