Ngâm gừng thái sợi với thứ này rồi uống liên tục trong 2 tuần, giảm liền 6kg mỡ và eo phẳng lỳ đẹp khó cưỡng

Mật ong tuy có vị ngọt nhưng mức năng lượng lại rất thấp, dù ăn nhiều cũng không sợ tăng cân. Chanh chứa nhiều vitamin C giúp chống oxy hóa, giảm lượng tinh bột, chất béo hấp thụ vào cơ thể, đồng thời dưỡng da sáng khỏe tự nhiên.

Gừng có tác dụng giảm cân và đốt cháy mỡ bụng hiệu quả. Gừng chứa rất nhiều chất dinh dưỡng như kali, niacin, phốt pho và vitamin C. Chúng giúp cung cấp protein cho cơ thể, điều chỉnh và cân bằng sự trao đổi chất, hỗ trợ phân hủy carbonhydrate thành năng lượng có ích. Ngoài ra, gừng còn giúp kích thích tiêu hóa, cải thiện lượng đường trong máu, ngăn chặn tình trạng béo phì, giảm mức cholesterol, tạo cảm giác no bụng và hạn chế cơn thèm ăn.

Kết hợp cả 3 nguyên liệu trên thành nước uống giảm cân và sử dụng liên tục trong 2 tuần, giảm 6kg sẽ là chuyện cực kỳ đơn giản.

- 5 củ gừng to

- 2 quả chanh tươi

- Mật ong

- Hộp có nắp

Cách làm:

- Gừng mua về rửa sạch bụi bẩn, đất cát rồi gọt vỏ, đập dập. Tiếp theo bạn thái gừng thành sợi mỏng.

- Tiếp theo, bạn vắt lấy nước cốt chanh, phần vỏ thì thái thành lát mỏng.

- Sau đó, bạn xếp gừng và chanh vào lọ, đổ mật ong xâm xấp mặt rồi thêm nước cốt chanh vào. Bảo quản trong ngăn mát tủ lạnh 1 tuần thì lấy ra sử dụng.

Cách sử dụng: Lấy 1, 2 muỗng hỗn hợp này pha với 200ml nước ấm, uống vào trước bữa ăn khoảng 20 phút. Bạn có thể ăn 2-3 muỗng gừng mỗi ngày để tăng hiệu quả giảm cân lên nhiều lần.

Lưu ý: Trong thời gian giảm cân, bạn nên hạn chế đường, tinh bột, đồ ngọt và tăng cường ăn rau xanh để đạt được kết quả tốt nhất. Ngoài ra, phải uống đủ 2 lít nước mỗi ngày để làm đẹp da, tăng cường quá trình trao đổi chất và đào thải mỡ thừa.