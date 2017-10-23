Ngâm gừng thái sợi với thứ này rồi uống liên tục trong 2 tuần, giảm liền 6kg mỡ và eo phẳng lỳ đẹp khó cưỡng

Làm đẹp 23/10/2017 18:37

Công thức nước uống từ gừng cực kỳ đơn giản giúp giảm 6kg/2 tuần, vòng eo phẳng lỳ vô cùng quyến rũ.

Gừng có tác dụng giảm cân và đốt cháy mỡ bụng hiệu quả. Gừng chứa rất nhiều chất dinh dưỡng như kali, niacin, phốt pho và vitamin C. Chúng giúp cung cấp protein cho cơ thể, điều chỉnh và cân bằng sự trao đổi chất, hỗ trợ phân hủy carbonhydrate thành năng lượng có ích. Ngoài ra, gừng còn giúp kích thích tiêu hóa, cải thiện lượng đường trong máu, ngăn chặn tình trạng béo phì, giảm mức cholesterol, tạo cảm giác no bụng và hạn chế cơn thèm ăn.

Mật ong tuy có vị ngọt nhưng mức năng lượng lại rất thấp, dù ăn nhiều cũng không sợ tăng cân. Chanh chứa nhiều vitamin C giúp chống oxy hóa, giảm lượng tinh bột, chất béo hấp thụ vào cơ thể, đồng thời dưỡng da sáng khỏe tự nhiên.

Kết hợp cả 3 nguyên liệu trên thành nước uống giảm cân và sử dụng liên tục trong 2 tuần, giảm 6kg sẽ là chuyện cực kỳ đơn giản.

Chuẩn bị:

- 5 củ gừng to

- 2 quả chanh tươi

- Mật ong

- Hộp có nắp

Ngâm gừng thái sợi với thứ này rồi uống liên tục trong 2 tuần, giảm liền 6kg mỡ và eo phẳng lỳ đẹp khó cưỡng - Ảnh 1
Gừng, chanh và mật ong có tác dụng đào thải độc tố, kích thích trao đổi chất và tiêu hao mỡ thừa - Ảnh: Internet

Cách làm:

- Gừng mua về rửa sạch bụi bẩn, đất cát rồi gọt vỏ, đập dập. Tiếp theo bạn thái gừng thành sợi mỏng.

Ngâm gừng thái sợi với thứ này rồi uống liên tục trong 2 tuần, giảm liền 6kg mỡ và eo phẳng lỳ đẹp khó cưỡng - Ảnh 2
Thái gừng thành sợi mỏng - Ảnh: Internet

- Tiếp theo, bạn vắt lấy nước cốt chanh, phần vỏ thì thái thành lát mỏng.

- Sau đó, bạn xếp gừng và chanh vào lọ, đổ mật ong xâm xấp mặt rồi thêm nước cốt chanh vào. Bảo quản trong ngăn mát tủ lạnh 1 tuần thì lấy ra sử dụng.

Ngâm gừng thái sợi với thứ này rồi uống liên tục trong 2 tuần, giảm liền 6kg mỡ và eo phẳng lỳ đẹp khó cưỡng - Ảnh 3
Ngâm gừng với chanh và mật ong trong 1 tuần rồi mang ra sử dụng - Ảnh: Internet

Cách sử dụng: Lấy 1, 2 muỗng hỗn hợp này pha với 200ml nước ấm, uống vào trước bữa ăn khoảng 20 phút. Bạn có thể ăn 2-3 muỗng gừng mỗi ngày để tăng hiệu quả giảm cân lên nhiều lần.

Ngâm gừng thái sợi với thứ này rồi uống liên tục trong 2 tuần, giảm liền 6kg mỡ và eo phẳng lỳ đẹp khó cưỡng - Ảnh 4
Uống 1 ly nước ấm pha từ hỗn hợp này trước bữa ăn khoảng 20 phút - Ảnh: Internet

Ngâm gừng thái sợi với thứ này rồi uống liên tục trong 2 tuần, giảm liền 6kg mỡ và eo phẳng lỳ đẹp khó cưỡng - Ảnh 5
Nên ăn cả gừng tươi để tăng hiệu quả giảm cân - Ảnh: Internet

Lưu ý: Trong thời gian giảm cân, bạn nên hạn chế đường, tinh bột, đồ ngọt và tăng cường ăn rau xanh để đạt được kết quả tốt nhất. Ngoài ra, phải uống đủ 2 lít nước mỗi ngày để làm đẹp da, tăng cường quá trình trao đổi chất và đào thải mỡ thừa.

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