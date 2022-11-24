Nếu không muốn hư da, đây là 8 điều bạn không nên làm sau khi bị cháy nắng

Làm đẹp 24/11/2022 08:12

Có nhiều cách để điều trị da cháy nắng một cách tự nhiên, chẳng hạn như đắp bột khoai tây sống hoặc một ít mật ong lên mặt. Nhưng một số hành động tưởng chừng như vô hại lại có thể khiến tình trạng cháy nắng của bạn trở nên tồi tệ hơn. 

Ngay cả những thực phẩm bạn ăn hoặc quần áo bạn mặc cũng có thể giúp vết cháy nắng của bạn mau lành hoặc khiến vết bỏng rát hơn.

Đây là những sai lầm cần tránh nếu bạn dành quá nhiều thời gian dưới ánh nắng mặt trời.

1. Sử dụng nha đam với các chất phụ gia 

Nếu không muốn hư da, đây là 8 điều bạn không nên làm sau khi bị cháy nắng - Ảnh 1

Mặc dù lô hội có thể giúp làm dịu vết mẩn đỏ, nhưng bạn nên chú ý đến loại gel lô hội mà bạn đang thoa lên da. Một số thành phần nhân tạo, chẳng hạn như benzocain hoặc lidocain, có thể làm trầm trọng thêm tình trạng kích ứng và khiến da bạn ngứa hơn. Các bác sĩ da liễu khuyên bạn nên sử dụng kem dưỡng ẩm lô hội nguyên chất để điều trị da bị tổn thương do ánh nắng mặt trời.

2. Mặc quần áo chật 

Nếu không muốn hư da, đây là 8 điều bạn không nên làm sau khi bị cháy nắng - Ảnh 2

Không nghi ngờ gì khi quần áo bó sát có thể trông bạn rất tuyệt, nhưng nó chắc chắn không phải là lựa chọn thời trang tốt nhất nếu bạn đang bị cháy nắng. Mặc quần áo bó sát lên vùng da cháy nắng sẽ không để da thở và tự chữa lành. Thay vì mặc quần jean ống suông, hãy chọn quần áo rộng rãi hơn làm từ các loại vải thoáng khí, chẳng hạn như cotton.

3. Uống cà phê 

Nếu không muốn hư da, đây là 8 điều bạn không nên làm sau khi bị cháy nắng - Ảnh 3

Cháy nắng thường gây đau đầu, trong khi một tách cà phê có vẻ như sẽ làm bạn biến mất cảm giác ấy nhưng nó thực sự sẽ khiến bạn cảm thấy tồi tệ hơn. Ở dưới ánh nắng mặt trời quá lâu khiến bạn bị mất nước, uống nhiều nước là điều quan trọng để thay thế lượng chất lỏng bị mất trong cơ thể. Vì caffeine là một chất lợi tiểu, nó khiến bạn đi vệ sinh thường xuyên hơn và khiến cơ thể bạn mất nhiều chất lỏng và khoáng chất cần thiết hơn.

4. Che phủ bằng lớp trang điểm 

Nếu không muốn hư da, đây là 8 điều bạn không nên làm sau khi bị cháy nắng - Ảnh 4

Bạn có thể dễ dàng che đi vết cháy nắng bong tróc bằng lớp trang điểm, nhưng cũng giống như quần áo bó sát, nó sẽ không cho làn da của bạn thở. Nếu bạn nhất thiết phải trang điểm, hãy tránh các sản phẩm nặng và sử dụng cọ mềm để trang điểm.

5. Tẩy tế bào chết 

Nếu không muốn hư da, đây là 8 điều bạn không nên làm sau khi bị cháy nắng - Ảnh 5

Da cháy nắng không dễ chịu đối với mắt, việc tẩy tế bào chết cho lớp da khô, bong tróc trên cơ thể là điều đương nhiên bạn dự định làm. Nhưng nó thực sự có thể làm tổn thương da nhiều hơn, vì các sản phẩm tẩy tế bào chết có xu hướng chà sát trên da. Thay vào đó, hãy để vết cháy nắng lành lại một cách tự nhiên, thường mất đến 7 ngày.

6. Bôi kem body sai cách 

Nếu không muốn hư da, đây là 8 điều bạn không nên làm sau khi bị cháy nắng - Ảnh 6

Thoa kem toàn thân có thể giúp dưỡng ẩm cho làn da bị tổn thương do ánh nắng mặt trời, nhưng hãy đảm bảo rằng sản phẩm bạn đang sử dụng không chứa cồn. Cồn giúp các sản phẩm tiếp cận với da và thấm sâu hơn, nhưng nó cũng có thể loại bỏ lớp dầu tự nhiên mà da của bạn cần để giữ ẩm.

7. Uống nước cam 

Nếu không muốn hư da, đây là 8 điều bạn không nên làm sau khi bị cháy nắng - Ảnh 7

Trong khi đồ uống có múi chứa nhiều chất chống oxy hóa, chúng cũng có thể làm cho làn da của bạn nhạy cảm hơn với ánh sáng. Bạn sẽ không phải từ bỏ hoàn toàn việc uống nước cam, chỉ cần đảm bảo thoa thêm kem chống nắng và tránh ánh nắng trực tiếp sau khi uống nhiều nước cam nhé.

8. Sử dụng kem dưỡng ẩm có SPF 

Nếu không muốn hư da, đây là 8 điều bạn không nên làm sau khi bị cháy nắng - Ảnh 8

Bạn có thể nghĩ rằng kem dưỡng ẩm có SPF chỉ là thứ để da bạn không bị bắt nắng, nhưng thực ra đó không phải là cách tốt nhất để bảo vệ da khỏi tác hại của ánh nắng mặt trời. Một nghiên cứu đã chỉ ra rằng hầu hết mọi người đều bỏ qua các vùng chính trên khuôn mặt khi thoa kem dưỡng ẩm có SPF, trong khi những người sử dụng kem chống nắng thực tế lại thoa đều hơn.

Theo Brightside

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