Muốn tóc chắc khỏe, bóng mượt từ trong ra ngoài, bạn nhất định đừng bỏ lỡ 5 loại vitamin tốt nhất này

Trên thực tế, nhiều thiếu hụt dinh dưỡng có liên quan đến rụng tóc. Mặc dù các yếu tố như tuổi tác, di truyền và nội tiết tố cũng ảnh hưởng đến sự phát triển của tóc, nhưng việc hấp thụ chất dinh dưỡng tối ưu là yếu tố then chốt. Dưới đây là 5 loại vitamin và 3 chất dinh dưỡng khác có thể quan trọng cho sự phát triển của tóc.

Tất cả các tế bào cần vitamin A để phát triển. Điều này bao gồm tóc, mô phát triển nhanh nhất trong cơ thể con người. Vitamin A cũng giúp các tuyến da tạo ra chất nhờn gọi là bã nhờn. Bã nhờn dưỡng ẩm da đầu và giúp tóc khỏe mạnh.

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Chế độ ăn uống thiếu vitamin A có thể dẫn đến một số vấn đề, bao gồm cả rụng tóc. Mặc dù điều quan trọng là phải bổ sung đủ vitamin A, nhưng bạn cũng không nên sử dụng quá đà. Các nghiên cứu cho thấy rằng quá nhiều vitamin A cũng có thể góp phần gây rụng tóc.

Khoai lang, cà rốt, bí ngô, rau bina và cải xoăn đều chứa nhiều beta-carotene, được chuyển hóa thành vitamin A. Vitamin A cũng có thể được tìm thấy trong các sản phẩm động vật như sữa, trứng và sữa chua. Dầu gan cá tuyết là một nguồn đặc biệt tốt.

2. Vitamin nhóm B

Một trong những loại vitamin tốt nhất được biết đến cho sự phát triển của tóc là một loại vitamin B được gọi là biotin. Các nghiên cứu liên kết sự thiếu hụt biotin với việc bị rụng tóc.

Các vitamin B cũng giúp tạo ra các tế bào hồng cầu, mang oxy và chất dinh dưỡng đến da đầu và nang tóc. Những quá trình này rất quan trọng đối với sự phát triển của tóc.

Ảnh minh họa: Internet

Bạn có thể nhận được vitamin B từ nhiều loại thực phẩm, bao gồm:

Các loại ngũ cốc

Quả hạnh

Thịt

Cá

Hải sản

Rau củ

Ngoài ra, thực phẩm động vật là nguồn cung cấp vitamin B12 duy nhất. Vì vậy, nếu bạn đang theo một chế độ ăn chay hoặc thuần chay, hãy cân nhắc dùng thực phẩm bổ sung.

3. Vitamin C

Ảnh minh họa: Internet

Các gốc tự do có thể ngăn chặn sự phát triển và khiến tóc bạn già đi. Vitamin C là một chất chống oxy hóa mạnh giúp bảo vệ chống lại stress oxy hóa do các gốc tự do gây ra. Ngoài ra, cơ thể bạn cần vitamin C để tạo ra một loại protein được gọi là collagen, một phần quan trọng của cấu trúc tóc.

Vitamin C cũng giúp cơ thể bạn hấp thụ sắt, một khoáng chất cần thiết cho sự phát triển của tóc. Dâu tây, ớt, ổi và trái cây họ cam quýt đều là những nguồn cung cấp vitamin C dồi dào.

4. Vitamin D

Mức độ vitamin D thấp có liên quan đến chứng rụng tóc. Vitamin D được cho là có vai trò trong việc sản xuất tóc, nhưng hầu hết các nghiên cứu đều tập trung vào các thụ thể vitamin D. Vai trò thực sự của vitamin D đối với sự phát triển của tóc vẫn chưa được biết rõ.

Cơ thể bạn sản xuất vitamin D thông qua tiếp xúc trực tiếp với tia nắng mặt trời. Các nguồn cung cấp vitamin D trong chế độ ăn uống tốt bao gồm:

Cá béo

Dầu gan cá

Một số loại nấm

Thực phẩm tăng cường

5. Vitamin E

Ảnh minh họa: Internet

Tương tự như vitamin C, vitamin E là một chất chống oxy hóa có thể giúp ngăn ngừa stress oxy hóa.

Hạt hướng dương, hạnh nhân, rau bina và quả bơ đều là những nguồn cung cấp vitamin E dồi dào mà bạn nên cân nhắc thêm vào chế độ ăn uống của mình.

Cac chất dinh dưỡng khác cũng là "chiến binh" bảo vệ tóc chắc khỏe

Sắt

Ảnh minh họa: Internet

Sắt giúp các tế bào hồng cầu mang oxy đến các tế bào của bạn. Điều này làm cho nó trở thành một khoáng chất quan trọng cho nhiều chức năng của cơ thể, bao gồm cả sự phát triển của tóc.

Thiếu sắt, gây thiếu máu là nguyên nhân chính gây rụng tóc. Nó đặc biệt phổ biến ở phụ nữ. Thực phẩm giàu chất sắt bao gồm nghêu, sò, trứng, thịt đỏ, rau bina và đậu lăng.

Kẽm

Kẽm đóng một vai trò quan trọng trong sự phát triển và sửa chữa mô tóc. Nó cũng giúp giữ cho các tuyến dầu xung quanh nang lông hoạt động tốt.

Rụng tóc là một triệu chứng phổ biến của thiếu kẽm. Các nghiên cứu cho thấy giải quyết tình trạng thiếu kẽm bằng cách bổ sung có thể làm giảm rụng tóc do thiếu hụt chất này.

Ảnh minh họa: Internet

Tuy nhiên, có một số báo cá rằng bổ sung kẽm với liều lượng quá cao cũng có thể góp phần gây rụng tóc. Vì lý do này, có thể tốt hơn nếu bạn bổ sung kẽm từ thực phẩm nguyên chất. Thực phẩm giàu kẽm bao gồm hàu, thịt bò, rau bina, mầm lúa mì, hạt bí ngô và đậu lăng.

Chất đạm

Tóc được tạo ra gần như hoàn toàn từ protein. Tiêu thụ đủ rất quan trọng cho sự phát triển của tóc. Các nghiên cứu trên động vật cho thấy sự thiếu hụt protein có thể làm giảm sự phát triển của tóc và thậm chí dẫn đến rụng tóc.

Theo Healthline