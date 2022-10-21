Muốn răng trắng sáng tránh xa ngay các loại thức uống tưởng lạ mà quen

Làm đẹp 21/10/2022 11:55

Muốn 'trang bị' cho bản thân một hàm răng trắng sáng, tự tin giao tiếp trước một ai đó thì việc đầu tiên là tránh ngay những loại thức uống này.

Nước ép trái cây đậm màu

Các loại nước ép trái cây chứa nhiều vitamin và khoáng chất tốt cho cơ thể nhưng chúng cũng có những nhược điểm nhất định.

Các axit và màu sắc đậm trong trái cây sẽ khiến màu sắc của hàm răng trở nên ố vàng nhanh chóng.

Để bảo vệ hàm răng, bạn nên sử dụng ống hút khi uống nước trái cây đậm màu và súc miệng bằng nước lọc ngay sau khi uống.

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Ảnh minh họa: Internet

Cà phê và trà

Trong trà có chứa chất caffein và có thể khiến cho răng bị ố vàng, xỉn màu nhanh hơn cả cà phê. Đây có thể nói là hai loại đồ uống khá quen thuộc với người Việt ta hằng ngày nhưng chúng cũng lại là “kẻ thù không đội trời chung” của những ai muốn bảo vệ hàm răng trắng sáng.

Cà phê và trà đều có chứa nhiều chất caffeine tuy giúp bạn cảm thấy tỉnh táo, minh mẫn nhưng chúng có thể làm xỉn màu răng, khiến cho hàm răng bị ố vàng. Đặc biệt, trà khô và trà đen là hai loại trà có rất nhiều hoạt chất gây xỉn màu hơn cả cà phê.

Còn trà tươi thì có thể làm bào mòn lớp men răng, làm mòn răng và khiến răng nhạy cảm hơn, nhanh hư hỏng.

Nước ngọt có màu

Nhiệt độ lạnh từ nước ngọt sẽ tác động lên hàm răng và khiến những chiếc răng của bạn bị co lại, dễ bám màu hơn. Do vậy, bạn nên hạn chế tiêu thụ những loại nước ngọt có màu để bảo vệ hàm răng của mình. Còn nếu có uống thì cũng cần chú ý tới việc súc miệng ngay sau đó để phẩm màu không bám lại nhiều vào răng.

Muốn răng trắng sáng tránh xa ngay các loại thức uống tưởng lạ mà quen - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Những đồ uống có cồn

Rượu và bia có thể làm hao mòn men răng nhanh chóng. Trong thành phần của rượu có chứa các loại axit làm mềm men răng, làm cho răng dễ bị tổn thương và sâu răng. Hơn nữa, có một số loại rượu đỏ có chứa axit cùng với sắc tố màu sẫm chromogens còn khiến cho răng bị xỉn màu, hoen ố rất mất thẩm mỹ.

So với rượu thì bia ít gây hại hơn vì nó chứa ít tinh bột và tính axit của nó cũng nhẹ hơn nhiều. Hơn nữa, uống bia rượu nhiều có thể làm giảm khả năng sản xuất ra nước bọt, ảnh hưởng đến việc tẩy rửa những loại vi khuẩn và axit trong miệng. Ngoài ra, chúng cũng là nguyên nhân gây hôi miệng phổ biến.

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