Muốn ngăn ngừa lão hóa, kham khảo qua 6 loại thực phẩm sao đây

Làm đẹp 29/11/2022 07:58

Cùng tìm hiểu 6 loại rau củ quả càng ăn càng khỏe, lại còn mang đến lợi ích tuyệt vời cho quá trình làm đẹp.

Ớt chuông đỏ

Ớt chuông đỏ cũng là thực phẩm được nhiều bà nội trợ lựa chọn cho bữa cơm nhà mình. Ớt chuông đỏ chứa nhiều chất chống oxy hóa giúp ngăn ngừa lão hóa. Ngoài ra, ớt chuông chứa nhiều vitamin C, kích thích cơ thể sản xuất collagen. Ớt chuông đỏ còn chứa carotenoid - sắc tố thực vật tạo ra màu đỏ tươi, vàng, cam trong nhiều loại trái cây và rau củ - có nhiều đặc tính chống viêm.

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Ảnh minh họa: Internet

Bắp cải tím

Màu tím của bắp cải làm tăng nét hấp dẫn cho món ăn của bạn, trên hết, chúng có nhiều khoáng chất cần thiết giúp cho bạn đẹp từ trong ra ngoài.

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Ảnh minh họa: Internet

Theo thông tin từ các chuyên gia dinh dưỡng Ấn Độ, bắp cải tím chứa nhiều vitamin C và vitamin K, tốt cho làn da. Hàm lượng chất chống ôxy hóa cao trong bắp cải tím sẽ giúp làn da trở nên mềm mại và sạch sẽ. Bên cạnh đó, bắp cải tím i-ốt và lưu huỳnh trong rau bắp cải tím, bạn có thể tự thanh lọc cặn bã từ bên trong cơ thể trong khi đó vẫn giữ cho làn da thêm rạng rỡ.

Việc nhai sống bắp cải tím thường xuyên cũng giúp tống độc chất từ trong cơ thể ra ngoài. Màu tím của bắp cải là do nó có nguồn anthocyanins dồi dào, chất được cho là có tác dụng như kem chống nắng, bảo vệ các tế bào khỏi những tổn hại do các tia cực tím gây ra cho da. Ngoài ra, chất anthocyanins còn có thể giúp giảm nguy cơ mắc bệnh tim, đái tháo đường và một số loại bệnh ung thư.

Rau bắp cải tím có thể luộc ăn hoặc ăn tươi đều ngon. Bạn có thể cho rau cải tím thái lát vào món bánh mì bơ-gơ kẹp thịt băm hay đổi món bằng loại rau trộn thập cẩm có bắp cải tím.

Cải bó xôi

Cải bó xôi hay còn gọi là rau chân vịt, chứa nhiều chất dưỡng ẩm, chống oxy hóa, giúp cung cấp oxy và bổ sung dưỡng chất cho toàn bộ cơ thể như vitamin A, C, E, K, magie, lutein. Hàm lượng vitamin C cao trong loại rau xanh này giúp tăng cường sản xuất collagen để giữ cho làn da săn chắc và mịn màng. Ngoài ra, vitamin A trong cải bó xôi có thể tăng cường sự chắc khỏe và bóng mượt cho tóc, trong khi vitamin K được chứng minh giúp giảm viêm trong tế bào.

Quả bơ

Bơ có nhiều axit béo chống viêm, giúp thúc đẩy làn da mềm mại, mịn màng. Chúng cũng chứa nhiều chất dinh dưỡng thiết yếu có thể ngăn ngừa các tác động tiêu cực của quá trình lão hóa như: vitamin K, C, E, A, vitamin nhóm B, kali. Hàm lượng cao vitamin A trong bơ có thể giúp cơ thể loại bỏ các tế bào da chết, đem đến làn da sáng đẹp. Hàm lượng carotenoid trong đó cũng có thể hỗ trợ ngăn chặn độc tố và tác hại từ tia nắng mặt trời, giúp chống lại các bệnh ung thư da.

Lựu

Lựu chứa nhiều vitamin C và chất chống oxy hóa mạnh. Loại trái cây lành mạnh này cũng là nguồn cung cấp hợp chất punicalagins, có thể giúp bảo tồn collagen trong da, làm chậm các dấu hiệu lão hóa.

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Ảnh minh họa: Internet

 Súp lơ

Thành phần dưỡng chất: Súp lơ là một nguồn tuyệt vời của vitamin C và một axit amin mạnh được gọi là histidine

Histidine bảo vệ làn da của bạn khỏi sự tác động tiêu cực từ tia UV. Vitamin C chống lại bất kỳ thiệt hại nào gây ra bởi các gốc tự do, giúp cơ thể bạn hấp thụ chất sắt và chữa lành vết thương và vết sẹo để lại sau khi nặn mụn. Chính vì vậy mà súp lơ luôn là một loại rau củ dẫn đầu trong cuộc đua chống lão hóa của phái đẹp.

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Từ khóa:   làm đẹp chọn thực phẩm ngăn ngừa lão hóa

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