Muốn biết cách tẩy ria mép bằng oxy già, chị em đừng bỏ qua bài này nhé

Trên mạng hiện nay lan truyền khá nhiều phương pháp loại bỏ lông mép. Tuy nhiên, cách điều trị đơn giản và dễ tìm mà bạn có thể sử dụng để đạt được kết quả nhanh chóng đó là dùng oxy già tẩy ria mép tại nhà. Oxy già có sẵn ở gần như tất cả các hiệu thuốc và không hề tốn kém.

Oxy già được biết đến với khả năng sát khuẩn, khử mùi hiệu quả cho các trường hợp rửa vết thương, vết loét, làm sạch ống chân răng, hốc tủy, trị hôi miệng… và giờ đây nó cũng được sử dụng nhiều để tẩy ria mép. Ngoài ra, trong oxy già có chứa một số thành phần được cho là có khả năng phá hủy màu lông tự nhiên, làm chúng phai đi khiến ria mép bị mờ dần. Do vậy, sau một thời gian dùng oxy già tẩy ria mép, bạn sẽ thấy hiệu quả rất rõ rệt.

Nguyên liệu: 1 lọ oxy già, bông ngoáy tai, kem dưỡng ẩm và ½ quả chanh tươi.

Bước 1: Dùng chanh tươi chà lên mép để loại bỏ bụi bẩn và tẩy da chết. Sau đó, dùng khăn mềm lau khô hoặc rửa sạch.

Bước 2: Dùng bông tăm thấm oxy già rồi thoa lên vùng ria mép muốn loại bỏ. Thực hiện trong 5 phút.

Bước 3: Rửa thật sạch với nước.

Bước 4: Dùng khăn mềm lau khô rồi thoa kem dưỡng ẩm lên mép.

Một số lưu ý khi tẩy ria mép bằng oxy già:

Không lạm dụng. Một tuần chỉ nên thực hiện 1 đến 2 lần. Cần kiên trì trong vài tuần để có kết quả.

Không thoa dung dịch lên vết thương hở, hay vùng da có nhiều mụn, sưng tấy.

Nếu có bất cứ triệu chứng kích ứng da này, bạn nên dừng sử dụng oxy già tẩy ria mép để đảm bảo an toàn nhé.

Ngoài cách tẩy ria mép bằng oxy già ở trên, bạn cũng có thể áp dụng một số phương pháp dưới đây để loại bỏ ria mép vĩnh viễn nhé. Tuy phức tạp hơn cách dùng oxy già tẩy ria mép nhưng chúng cũng rất đáng để thử đấy.

1. Tẩy ria mép bằng cách dùng đu đủ

So với việc dùng dung dịch oxy già để tẩy ria mép, dùng đu đủ nhẹ nhàng hơn vì đây là một loại quả cực kỳ có lợi cho làm đẹp da và chăm sóc da toàn diện. Để loại bỏ lông mép bằng đu đủ, bạn có thể lựa chọn 1 trong 2 cách sau:

Trộn đều đu đủ với ½ thìa bột nghệ. Nhẹ nhàng masage lên mặt rồi để yên trong 15 đến 20 phút trước khi sử sạch. Thực hiện 1 tuần 1 lần.

Cách thứ 2 đó là trộn ½ chén đu đủ với 1 thìa sữa. Sau đó, thoa lên mặt để trong 10 phút rồi rửa sạch. Thực hiện ít nhất 3 đến 4 lần mỗi tuần trong ít nhất 1 tháng.

2. Dùng tinh bột nghệ tẩy ria mép

Một phương pháp khác để loại bỏ ria mép đó là dùng tinh bột nghệ. Tương tự, bạn cũng có hai cách để lựa chọn.

Trộn đều 1 lượng tinh bột nghệ với bột mì nguyên chất. Sau đó, cho thêm một ít dầu mè vào để tạo hỗn hợp sền sệt. Sau đó, thoa đều lên mặt và để trong vòng nửa giờ trước khi lau sạch. Thực hiện 1 lần mỗi tuần.

Cách thứ 2 đó là trộn đều 2 thìa tinh bột nghệ với sữa hoặc hoa hồng. Sau đó, thoa lên mép và chờ cho đến lúc da khô thì rửa sạch.

3. Dùng chanh tẩy ria mép

Dùng hỗn hợp chanh và mật ong cũng là một cách thay thế cách tẩy ria mép bằng oxy già rất lý tưởng. Nhờ có nhiều đặc tính mạnh mẽ như làm sạch, tẩy tế bào chết, khử trùng, dưỡng ẩm nên cả hai nguyên liệu này sẽ giúp bạn làm mờ lông ở mép, làm sáng da và ngăn chặn ngứa rát.

Cách thực hiện như sau:

Bước 1: Trộn đều 1 thìa nước cốt chanh với 4 thìa mật ong.

Bước 2: Thoa đều lên mặt, để yên trong 15 đến 20 phút.

Bước 3: Nhúng miếng vải mỏng vào nước ấm rồi nhẹ nhàng chà xát lên mặt.

Bước 4: Rửa lại mặt thật sạch. Thực hiện ít nhất 2 lần mỗi tuần trong vài tháng.

Vậy là bạn đã nắm được cách tẩy ria mép bằng oxy già và những phương pháp thay thế hiệu quả nhất rồi đấy. Chúc bạn thành công.