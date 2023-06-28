Môi trường nha khoa an toàn - yếu tố giúp nha khoa quốc tế Daisy “ghi điểm” với khách hàng

Thấu hiểu điều này nên bên cạnh trình độ chuyên môn của bác sĩ, hệ thống trang thiết bị, công nghệ hiện đại thì Nha khoa Quốc tế DAISY còn chú trọng việc xây dựng môi trường nha khoa an toàn. Theo đó, khi trải nghiệm dịch vụ tại Nha khoa Quốc tế DAISY, mỗi khách hàng đều được phục vụ với tiêu chuẩn một phòng nha - một bác sĩ - một bộ dụng cụ nha riêng biệt.

Trong y tế nói chung và lĩnh vực nha khoa nói riêng, vấn đề vô trùng, vô khuẩn có vai trò đặc biệt quan trọng. Bởi lẽ, trong quá trình thăm khám - điều trị, nếu không đảm bảo yếu tố sạch khuẩn có thể gây nên tình trạng lây nhiễm chéo, làm lây lan một số bệnh truyền nhiễm nguy hiểm.

- Một phòng nha: Phòng nha được trang bị đầy đủ các thiết bị, dụng cụ. Tất cả ghế nha được sát khuẩn sạch sẽ trước và ngay sau khi tiếp đón khách hàng. Vừa tạo không gian riêng tư trong quá trình thực hiện thăm khám - điều trị, vừa đảm bảo an toàn.

Ghế nha được vệ sinh sạch sẽ trước và sau khi tiếp đón khách hàng

- Một bác sĩ: Bác sĩ giỏi chuyên môn, giàu kinh nghiệm sẽ theo dõi, chẩn đoán và đưa ra phác đồ điều trị phù hợp nhất với khách hàng. Không chỉ giỏi về chuyên môn, các bác sĩ còn là những người tâm huyết với nghề, tận tình với người bệnh.

- Một bộ dụng cụ nha riêng biệt: Mỗi khách hàng đến với Nha khoa Quốc tế DAISY được điều trị bằng một bộ dụng cụ nha riêng biệt, khử khuẩn kỹ lưỡng.

Theo tìm hiểu, để đảm bảo xây dựng môi trường nha khoa an toàn, Nha khoa Quốc tế DAISY còn đầu tư hệ thống vô trùng chuẩn B Châu Âu Mocom Classic nhập khẩu trực tiếp từ Ý. Công nghệ này được thiết kế với hệ thống cảm biến đo lường chất lượng nước và cảnh báo mực nước, giúp chu trình vô trùng được an toàn hơn. Ngoài ra, hệ thống vô trùng chuẩn B Châu Âu Mocom Classic còn cho phép kiểm soát thông tin tiệt trùng hoàn toàn tự động, dễ dàng truy xuất dữ liệu theo từng chu trình khử khuẩn. Nhờ vậy, hạn chế tối đa tình trạng lây nhiễm chéo, đảm bảo mang đến môi trường nha khoa an toàn, vô khuẩn, vô trùng kỹ lưỡng, giúp khách hàng an tâm tuyệt đối khi đến thăm khám, điều trị.

Nha khoa Quốc tế DAISY đầu tư hệ thống vô trùng chuẩn B Châu Âu Mocom Classic, giúp khử khuẩn dụng cụ nhanh chóng

Là hệ thống nha khoa tiêu chuẩn Châu Âu, với 3 giá trị cốt lõi là: “An tâm - An toàn - Tinh tế”, Nha khoa Quốc tế DAISY đã tập trung đầu tư hệ thống máy móc, công nghệ hiện đại như: Công nghệ chẩn đoán hình ảnh CT Kavo OP 3D Pro, Công nghệ quét dấu răng iTero Element 5D dùng trong niềng răng, Công nghệ Cold Light Laser dùng trong tẩy trắng răng,... Hỗ trợ cho quá trình thăm khám – điều trị diễn ra hiệu quả, thoải mái nhất. Đồng thời, quan tâm đến việc thu hút, đào tạo, bồi dưỡng đội ngũ bác sĩ nha khoa có chuyên môn cao, giàu kinh nghiệm cho chuỗi phòng khám.

CT Kavo OP 3D Pro - Công nghệ chẩn đoán hình ảnh hiện đại đang được ứng dụng tại DAISY DENTAL

“Sau khi tìm hiểu kỹ, thấy Nha khoa Quốc tế DAISY không chỉ cung cấp các dịch vụ chất lượng, uy tín mà còn xây dựng môi trường nha khoa an toàn nên mình quyết định chọn DAISY ngay mà không đắn đo gì.” Chị Thúy Vân - Khách hàng của Nha khoa Quốc tế DAISY chia sẻ.

Có thể thấy rằng, việc quan tâm xây dựng môi trường nha khoa an toàn của Nha khoa Quốc tế DAISY chính là một trong những yếu tố quan trọng giúp thương hiệu này “ghi điểm” với khách hàng.

Việc xây dựng môi trường nha khoa an toàn thể hiện sự nỗ lực không ngừng của Nha khoa Quốc tế DAISY trong việc mang dịch vụ chăm sóc răng miệng chất lượng cao đến gần hơn với người dân Việt trên khắp cả nước.