Môi mềm mịn tự nhiên với các cách trị khô môi tại nhà cực hay

Làm đẹp 27/10/2017 11:12

Đôi môi tưởng như rất khó chăm sóc vì vừa mỏng lại nhạy cảm, rất dễ bị nứt nẻ khi thời tiết khô, độ ẩm thấp, nhưng với các cách trị khô môi tại nhà đơn giản, bạn sẽ tự bảo dưỡng làm đẹp đôi môi trở nên hấp dẫn, đẹp tự nhiên vô cùng.

Tình trạng khô môi, nứt nẻ thực sự là vấn đề nhiều chị em phải vật lộn để tìm cách thoát khỏi chúng. Hơn nữa cách trị khô môi không phải chỉ là một cách duy nhất mà là phải kết hợp nhiều phương pháp lại với nhau. Để tiết kiệm thời gian, công sức và tiền bạc, hãy cùng tìm hiểu cách trị khô môi tại nhà đơn giản nhất dưới đây nhé. Các bạn sẽ dưỡng môi từ những cách dễ thực hiện nhất mà hiệu quả vô cùng. 

Giới thiệu các cách trị khô môi tại nhà đơn giản 

Mách bạn các cách <a target='_blank' href='https://www.phunuvagiadinh.vn/tri-moi-kho.topic'>trị môi khô</a> tại nhà đơn giản giúp môi mềm mượt tự nhiên
Mách bạn các cách trị môi khô tại nhà đơn giản giúp môi mềm mượt tự nhiên. Ảnh: Internet

#1. Cách đầu tiên nói đến chính là dùng son dưỡng môi rồi, chăm chỉ thoa son dưỡng môi cả ngày để giữ ẩm và làm mềm môi nhanh chóng, hiệu quả nhất. Nếu có dùng son môi thì nên dùng loại son có nhiều dưỡng ẩm hơn bình thường rồi mới đánh lớp son lên trên. Nhưng tốt nhất, khi môi đã khô thì chị em cũng hạn chế thoa son bình thường mà hãy chuyển sang loại son dưỡng có màu thì tốt hơn đấy. 

#2. Khi môi đang khô và bong tróc da thì trước khi rửa mặt hay dùng mỹ phẩm nên thoa chút son dưỡng hoặc dầu oliu, dầu hạnh nhân đều trên môi nhẹ nhàng, các sản phẩm làm sạch da mặt, mỹ phẩm có thể khiến môi bạn càng bị khô hơn, nhất là khi chúng có chứa axit salicylic và benzoyl peroxide - sẽ phá vỡ sự cân bằng pH của làn da môi nhạy cảm. 

Dùng son dưỡng thường xuyên sẽ giúp các bạn trị môi khô tại nhà hiệu quả nhất
Dùng son dưỡng thường xuyên sẽ giúp các bạn trị môi khô tại nhà hiệu quả nhất. Ảnh: Internet

#3. Trang bị và bật máy làm ẩm vào ban đêm sẽ giúp cho không chỉ đôi môi mà cả làn da của bạn đều được giữ ẩm tuyệt vời, trị khô môi tại nhà đơn giản. 

#4. Đối với những đôi môi đang bị nứt và đau, hãy cắt dưa chuột thành những miếng mỏng và đắp trên môi trong 5 phút. Nó giúp trị môi khô tại nhà đơn giản, mang lại cảm giác thoải mái cho làn môi. 

#5. Tiến hành tẩy tế bào chết môi để trị khô môi tại nhà đơn giản, sử dụng son dưỡng hoặc đắp khăn ẩm lên để làm mềm moi, giảm thiểu thương tổn khi loại bỏ lớp da chết, rồi dùng hỗn hợp đường và mật ong chà nhẹ nhàng, vừa giúp môi căng mọng, dưỡng ẩm, sạch lớp bong tróc trước đấy. Đối với ai có đôi môi rất nhạy cảm, hãy mua riêng một bàn chải đánh răng mềm và chải nhẹ là được. 

Tẩy da chết môi bằng bàn chải đánh răng mềm giúp sạch lớp da môi bong tróc
Tẩy da chết môi bằng bàn chải đánh răng mềm giúp sạch lớp da môi bong tróc. Ảnh: Internet

#6. Đừng liếm môi. Trời khô, chúng ta hay vô thức liếm môi tưởng rằng sẽ giúp môi đỡ khô nhưng thực ra hành động đó lại làm đôi môi chúng ta khô nhiều hơn. Nước bọt có chứa axit tiêu hóa một phần thức ăn, nên nó sẽ gây kích ứng môi, làm môi mất nước nhanh hơn, hơn nữa liên tục liếm sẽ khiến mất cả lớp dầu bảo vệ tự nhiên trên bờ môi của bạn. 

#9. Uống nước đầy đủ không chỉ giúp cơ thể luôn khỏe mạnh, các cơ quan hoạt động tốt mà còn là cách trị môi khô tại nhà hiệu quả và cực kỳ dễ dàng thực hiện.

#10. Đừng quên sử dụng các sản phẩm chống nắng như kem chống nắng để ngăn ngừa môi bị khô, nứt, thâm, hay xuất hiện các nếp nhăn trên môi do sự tác động tiêu cực của các tia UV trong nắng mặt trời. 

#11. Dưỡng môi bằng các nguyên liệu tự nhiên cũng là một cách trị môi khô đơn giản tại nhà như sử dụng mật ong, bơ, vitamin E hay nha đam giúp đôi môi luôn mịn màng, căng mịn hấp dẫn. Việc bôi gel nha đam trị môi khô tại nhà còn giúp giảm đau và chữa lành các vết xước nhỏ ở trên môi do bị nứt hoặc bị phỏng nữa nhé. 

Dùng sản phẩm thiên nhiên như mật ong, nha đam là cách trị môi khô tại nhà an toàn, chất lượng
Dùng sản phẩm thiên nhiên như mật ong, nha đam là cách trị môi khô tại nhà an toàn, chất lượng. Ảnh: Internet

#13. Tăng cường ăn nhiều hoa quả chứa vitamin C và các chất chống oxy hóa như cam, bưởi, hay các thực phẩm giàu protein như thịt bò, ...giúp môi được nuôi dưỡng khỏe mạnh, nhiều dưỡng chất từ bên trong, khắc phục vấn đề khô môi nhanh chóng. 

#14. Tránh những phẩm cay nóng, chúng sẽ khiến bạn gặp đau đớn khi ăn cũng như làm tình trạng nứt nẻ môi bị kích ứng nặng hơn.

#15. Khi áp dụng các cách trị môi khô tại nhà ở trên mà đôi môi của bạn không đỡ thì nên đi khám bác sĩ, có thể nó là dấu hiệu của một căn bệnh nào đó như ung thư, cần đi khám xét nghiệm tổng quát từ bên trong và bên ngoài với bác sĩ để tìm được nguyên nhân đúng nhất cũng như cách trị môi khô hiệu quả nhất. 

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