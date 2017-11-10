Mẹo làm đẹp: Làm gel dưỡng tóc tại nhà với những nguyên liệu dễ tìm nhất

Làm đẹp 10/11/2017 09:58

Làm gel dưỡng tóc taị nhà không hề khó mà lại giúp chăm sóc mái tóc bạn vào nếp, mềm mượt và chắc khỏe thì quá tiện rồi. Cùng học cách tự làm gel dưỡng tóc từ những nguyên liệu quen thuộc, dưỡng tóc luôn suôn đẹp nhé các chị em.

Các sản phẩm tạo kiểu tóc có thể rất tốn kém và đắt tiền. Và nhiều sản phẩm có chứa các hóa chất có thể làm hỏng tóc theo thời gian. Theé nên, tại sao bạn không thể tự tạo cho mình một sản phẩm chăm sóc tóc cho riêng bạn? Làm gel dưỡng tóc tại nhà khá đơn giản mà chỉ cần một vài thành phần quen thuốc như hạt lanh, gelatin, hoặc lô hội thôi đấy. Hãy cùng tham khảo một vài cách làm gel dưỡng tóc tại nhà sau nhé.

Mách bạn mẹo làm đẹp với cách làm gel dưỡng tóc tại nhà dễ thực hiện nhất

Làm gel dưỡng tóc với hạt lanh

Tự làm gel dưỡng tóc từ hạt lanh đơn giản
Tự làm gel dưỡng tóc từ hạt lanh đơn giản. Ảnh: Internet

Hạt lanh có chứa một loại gel tuyệt vời dành cho tóc xoăn và thô. Nó cũng rất sẵn có ngoài siêu thị. Nhưng nhớ đừng mua loại hạt lanh rang sẵn hoặc đã được tẩm ướp gia vị nhé.

Cách làm gel dưỡng tóc với hạt lanh như sau:

  • Bạn cần ngâm ¼ chén (~42 g) hạt lanh trong 6 đến 8 giờ, tốt nhất là ngâm qua đêm.
  • Bỏ bớt nước khi chỉ còn khoảng 475ml. Đun sôi nước để hạt lanh tiết ra gel.
  • Vừa đun, vừa quấy đều và cô đặc gel
  • Khi bạn cảm thấy đã đủ thì dừng đun và để nguội một chút

Đun nóng hạt lanh đến độ sánh như ý là đã tự làm gel dưỡng tóc tại nhà dễ dàng
Đun nóng hạt lanh đến độ sánh như ý là đã tự làm gel dưỡng tóc tại nhà dễ dàng. Ảnh: Internet

  • Đổ dung dịch vào lọ thông qua lưới lọc.
  • Cho thêm một vài giọt tinh dầu nếu muốn gel có hương thơm.
  • Đóng nắp và lưu trữ trong tủ lạnh để dùng dần.

Loại gel này bạn nên sử dụng vào buổi sáng. Khi tắm vào buổi sáng, sử dụng gel để ủ tóc trong khoảng 10 phút. Tóc của bạn sẽ được cung cấp đầy đủ các dưỡng chất cần thiết và khỏe mạnh hơn bao giờ hết.

Tuyệt chiêu làm gel dưỡng tóc tại nhà với gelatin và nha đam

Nha đam có tác dụng rất tốt, không chỉ với da mà còn cả với tóc nữa. Gel nha đam được sử dụng để dưỡng tóc rất tuyệt vời. Gelatin sẽ giúp tóc bạn phục hồi hư tổn và luôn bóng mượt và suôn dài.

Làm gel dưỡng tóc từ nha đam dưỡng tóc khỏe mạnh không ngờ
Làm gel dưỡng tóc từ nha đam dưỡng tóc khỏe mạnh không ngờ. Ảnh: Internet

Hãy cùng tự làm gel dưỡng tóc tại nhà với gelatin và nha đam theo cách sau nhé:

  • Chiết xuất gel nha đam tươi
  • Đun nóng nước và cho vào một lọ để sẵn
  • Cho thêm gelatin vào và khuấy đều
  • Làm nguội cho tới khi bạn có được hỗn hợp gelatin vừa ý
  • Thêm tinh dầu nếu muốn
  • Cho gel nha đam tươi vừa chiết xuất vào và khuấy đều
  • Đóng nắp và lưu trữ trong tủ lạnh để dùng dần

Nếu nhà bạn không có gelatin thì có thể thay thế bằng bột thạch không đường cũng cho kết quả tương đương. Bạn nên sử dụng loại gel này vào buổi tối, trước khi đi ngủ. Bạn hoàn toàn có thể ủ gel qua đêm cũng được (bạn nhớ đeo mũ ủ để tránh dính ra gối nhé). Sáng hôm sau, rửa sạch lại nhẹ nhàng sẽ thấy tóc thật bồng bềnh và óng mượt.

Học cách làm gel dưỡng tóc từ dầu dừa cho tóc chắc khỏe, suôn mềm nhất  

Hẳn các bạn cũng biết dầu dừa có tác dụng rất tốt cho việc dưỡng tóc mềm mại và láng mượt. Nó cũng giúp phục hồi hư tổn của tóc từ bên trong. Vậy cớ gì mà bạn không sử dụng một loại gel dưỡng tóc được làm từ dầu dừa nhỉ?

Tự làm gel dưỡng tóc tại nhà với dầu dừa, sáp ong và nước cốt chanh chăm sóc tóc suôn mềm nhất
Tự làm gel dưỡng tóc tại nhà với dầu dừa, sáp ong và nước cốt chanh chăm sóc tóc suôn mềm nhất. Ảnh: Internet

Cách làm gel dưỡng tóc với dầu dừa như sau:

  • Bạn cần chuẩn bị một lọ dầu dừa cỡ vừa (dầu dừa cô đặc càng tốt), một ít sáp ong vừa đủ, tinh dầu và 1 quả chanh.
  • Đầu tiên bạn cần cắt nhỏ sáp ong, rồi đun nóng sáp ong để cho chúng tan chảy hết
  • Thêm dầu dừa, nước chanh tươi (nhớ bỏ hạt nhé) và quấy đều
  • Thêm tinh dầu nếu muốn (tinh dầu hoa hồng là tốt nhất)
  • Để nguội và cho vào lọ, đóng nắp và dùng dần.

Loại gel dưỡng tóc đặc biệt này có tác dụng rất tốt với tóc thưa và yếu. Sử dụng loại gel dầu dừa này thường xuyên sẽ giúp bạn có mái tóc dày, đen và óng mượt.

Lưu ý: Nếu da đầu bạn tiết ra quá nhiều dầu thì bạn không nên sử dụng loại gel này. Dầu dừa sẽ càng làm tăng lượng dầu tiết ra và có thể gây ra gàu.

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