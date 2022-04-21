Mẹo dưỡng tóc bồng bềnh, óng ả nhanh chóng với 6 bí kíp đơn giản không tưởng này

Đây sẽ là những thủ thuật đơn giản nhất có thể giúp bạn đạt được điều đó.

Thực tế có rất nhiều cách bạn có thể làm để giúp tóc mọc nhanh và dày hơn, và hầu hết các phương pháp này đều đơn giản và dễ thực hiện.

Nếu bạn quyết định ăn chay, bạn có thể muốn chú ý hơn đến lượng kẽm bạn nhận được qua chế độ ăn uống của mình. Nghiên cứu đã chỉ ra rằng những người không ăn thịt có nguy cơ cao bị thiếu kẽm, do đó, có thể dẫn đến rụng tóc. Vì protein giúp cơ thể tận dụng tối đa chất dinh dưỡng thiết yếu này, những người ăn chay và thuần chay nên tiêu thụ gấp đôi lượng kẽm so với khuyến nghị.

2. Chọn các loại dầu gội nhẹ nhàng

Dầu gội đầu yêu thích của bạn có thể tạo bọt đáng kinh ngạc, nhưng nếu bạn muốn tóc dày hơn một cách tự nhiên, bạn có thể đọc nhãn kỹ hơn. Các chất sulfat tạo ra bọt này sẽ không làm bạn yêu thích, đặc biệt nếu bạn có làn da đầu nhạy cảm và tóc mỏng. Mặc dù chúng có hiệu quả trong việc loại bỏ bụi bẩn, nhưng sulfat cũng có thể lấy đi quá nhiều dầu tự nhiên mà tóc bạn cần để duy trì sự khỏe mạnh.

3. Tránh xa các công cụ tạo kiểu tóc

Khi bạn gần như không có thời gian để uống hết cà phê vào buổi sáng, bạn hoàn toàn có thể hiểu được rằng bạn muốn lấy máy sấy tóc để làm khô các lọn tóc của mình càng nhanh càng tốt. Nhưng các công cụ tạo kiểu tóc bằng nhiệt cao thực sự có thể khiến bạn không tạo được những sợi tóc dày và chắc hơn. Khi bạn đặt nhiệt trực tiếp lên tóc, nó sẽ tạo ra các lỗ nhỏ trên lớp bảo vệ của tóc, điều này có thể làm hỏng các lọn tóc của bạn và dẫn đến gãy rụng.

4. Chú ý đến da đầu của bạn

Bạn có thể sử dụng sản phẩm tẩy tế bào chết và dưỡng ẩm để giữ cho da mặt và cơ thể mịn màng hoàn hảo, nhưng da đầu của bạn cũng cần được chăm sóc nhiều như vậy. Các tuyến trên da đầu của bạn sản xuất bã nhờn tích tụ theo thời gian và chỉ dầu gội đầu có thể không đủ để loại bỏ nó. Sử dụng chất tẩy tế bào chết cho da đầu giúp giữ cho da đầu khỏe mạnh và khuyến khích tóc bạn mọc nhanh hơn.

5. Đừng quá lạm dụng dầu gội khô

Khi bạn không có thời gian và năng lượng để gội đầu đúng cách, bạn có thể thấy hấp dẫn khi xịt dầu gội khô lên mái tóc kém tươi của mình. Mặc dù nó hoàn toàn an toàn để sử dụng thỉnh thoảng, việc sử dụng dầu gội khô quá thường xuyên có thể làm hỏng mái tóc của bạn và dẫn đến gãy rụng, tắc nghẽn nang lông và thậm chí là rụng tóc.

6. Đừng quên vitamin C

Ngoài nhiều lợi ích cho sức khỏe, vitamin C có thể củng cố mái tóc của bạn và giúp tóc mọc dày hơn. Nó rất quan trọng đối với việc sản xuất collagen, ngăn ngừa gãy rụng và thậm chí có thể tránh cho tóc bạc sớm. Hầu hết chúng ta đều biết rằng cam quýt là một nguồn cung cấp vitamin C tuyệt vời, nhưng nó cũng có thể được tìm thấy trong bông cải xanh, cải xoăn và dâu tây.

Theo Brightside