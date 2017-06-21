Mẹo chăm sóc tự nhiên để lông mi đen dài, cong vút

Đối với phụ nữ, việc sở hữu hàng mi đẹp để có đôi mắt sâu hút hồn là vô cùng quan trọng. Việc nối mi thẩm mỹ hiện nay được khá nhiều chị em áp dụng, tuy nhiên kết quả kéo dài không lâu. Học ngay mẹo chăm sóc lông mi này để hàng mi luôn đen dài, cong vút vô cùng quyến rũ.

Trang điểm trong một thời gian dài có thể làm tắc nghẽn lỗ chân lông và ngăn làn da được hô hấp. Khu vực xung quanh mắt đặc biệt nhạy cảm vì da mắt rất mỏng. Mascara trên mắt sẽ làm lông mi bị nặng nề và không thể phát triển. Các chất hóa học trong mỹ phẩm khiến lông mi bị rụng nhiều hơn và khó tái tạo.

Cắt tỉa mi

Tóc sẽ phát triển nhanh hơn khi được cắt tỉa phần chẻ ngọn, điều này cũng có thể áp dụng lên mi. Hãy thử cắt tỉa lông mi để kích thích chúng mọc nhanh hơn. Chú ý có thể tổn thương đến mắt hoặc cắt quá tay làm lông mi bị cắt trụi.

Cùng với những bí quyết trên, lối sống lành mạnh và chế độ dinh dưỡng phù hợp vẫn là yếu tố quan trọng nhất. Bổ sung trứng, thịt, táo và rau xanh vào bữa ăn hàng ngày để tăng sức khỏe cho mắt và lông mi.

Thoa sản phẩm dưỡng trước khi đi ngủ

Tinh dầu

3 loại tinh dầu hỗ trợ dài mi tốt nhất là dầu dừa, dầu oliu và dầu thầu dầu. Trong đó dầu dừa và dầu oliu có giá thành rẻ, phù hợp với túi tiền của đa số chị em.

Dầu dừa hay dầu oliu chứa lượng lớn các axit béo và vitamin E giúp chống oxy hóa, hỗ trợ lưu thông máu và tăng cường kết cấu chắc khỏe cho nang lông và tóc.

Dầu dừa và dầu oliu khi thẩm thấu sâu vào da sẽ giúp kích thích và phát triển nang lông, khiến lông mi mọc siêu nhanh mà không cần dùng thuốc. Ngoài ra, chúng còn giúp làm đậm chân mày, tóc chắc khỏe và tăng độ cứng cho móng.

Vaseline

Vaseline giúp dưỡng ẩm, phục hồi mi bị khô gãy và kích thích mi mọc nhanh hơn. Hãy thoa vaseline lên mi trước khi đi ngủ và rửa sạch bằng nước ấm vào sáng hôm sau, mi sẽ dài một cách tự nhiên nhất mà không cần nối mi.