Mẹo chăm sóc tự nhiên để lông mi đen dài, cong vút

Làm đẹp 21/06/2017 14:25

Học ngay mẹo nhỏ sau để chăm sóc hàng mi đen dày, cong vút, tăng thêm phần quyến rũ hút hồn cho đôi mắt nhé.

Đối với phụ nữ, việc sở hữu hàng mi đẹp để có đôi mắt sâu hút hồn là vô cùng quan trọng. Việc nối mi thẩm mỹ hiện nay được khá nhiều chị em áp dụng, tuy nhiên kết quả kéo dài không lâu. Học ngay mẹo chăm sóc lông mi này để hàng mi luôn đen dài, cong vút vô cùng quyến rũ.

Mẹo chăm sóc tự nhiên để lông mi đen dài, cong vút - Ảnh 1
Học ngay mẹo chăm sóc dưới đây để mi luôn đen dài, cong vút vô cùng quyến rũ - Ảnh: Internet

Tẩy trang sạch trước khi đi ngủ

Trang điểm trong một thời gian dài có thể làm tắc nghẽn lỗ chân lông và ngăn làn da được hô hấp. Khu vực xung quanh mắt đặc biệt nhạy cảm vì da mắt rất mỏng. Mascara trên mắt sẽ làm lông mi bị nặng nề và không thể phát triển. Các chất hóa học trong mỹ phẩm khiến lông mi bị rụng nhiều hơn và khó tái tạo.

Cắt tỉa mi

Tóc sẽ phát triển nhanh hơn khi được cắt tỉa phần chẻ ngọn, điều này cũng có thể áp dụng lên mi. Hãy thử cắt tỉa lông mi để kích thích chúng mọc nhanh hơn. Chú ý có thể tổn thương đến mắt hoặc cắt quá tay làm lông mi bị cắt trụi.

Cùng với những bí quyết trên, lối sống lành mạnh và chế độ dinh dưỡng phù hợp vẫn là yếu tố quan trọng nhất. Bổ sung trứng, thịt, táo và rau xanh vào bữa ăn hàng ngày để tăng sức khỏe cho mắt và lông mi.

Thoa sản phẩm dưỡng trước khi đi ngủ

Tinh dầu

3 loại tinh dầu hỗ trợ dài mi tốt nhất là dầu dừa, dầu oliu và dầu thầu dầu. Trong đó dầu dừa và dầu oliu có giá thành rẻ, phù hợp với túi tiền của đa số chị em.

Dầu dừa hay dầu oliu chứa lượng lớn các axit béo và vitamin E giúp chống oxy hóa, hỗ trợ lưu thông máu và tăng cường kết cấu chắc khỏe cho nang lông và tóc.

Dầu dừa và dầu oliu khi thẩm thấu sâu vào da sẽ giúp kích thích và phát triển nang lông, khiến lông mi mọc siêu nhanh mà không cần dùng thuốc. Ngoài ra, chúng còn giúp làm đậm chân mày, tóc chắc khỏe và tăng độ cứng cho móng.

Mẹo chăm sóc tự nhiên để lông mi đen dài, cong vút - Ảnh 2
Thoa dầu dừa hoặc dầu oliu trước khi ngủ giúp mi mọc siêu nhanh, dày mượt quyến rũ - Ảnh: Internet

Vaseline

Vaseline giúp dưỡng ẩm, phục hồi mi bị khô gãy và kích thích mi mọc nhanh hơn. Hãy thoa vaseline lên mi trước khi đi ngủ và rửa sạch bằng nước ấm vào sáng hôm sau, mi sẽ dài một cách tự nhiên nhất mà không cần nối mi.

Mẹo giúp lông mi dài cong vút không cần nối

Mẹo giúp lông mi dài cong vút không cần nối

Hàng mi dài cong vút chỉ bằng những bí quyết đơn giản từ thiên nhiên không cần phải nối.

Xem thêm
Từ khóa:   làm dài lông mi chăm sóc lông mi dưỡng dài lông mi

TIN MỚI NHẤT

Uống nước chanh nóng mật ong mỗi sáng, cơ thể sẽ nhận về những lợi ích gì?

Uống nước chanh nóng mật ong mỗi sáng, cơ thể sẽ nhận về những lợi ích gì?

Dinh dưỡng 56 phút trước
Sau hôm nay, thứ Năm 15/10/2026, 3 con giáp được Thần Tài ban lộc, công việc vạn sự hanh thông, kiếm bộn tiền để chuẩn bị đón Tết

Sau hôm nay, thứ Năm 15/10/2026, 3 con giáp được Thần Tài ban lộc, công việc vạn sự hanh thông, kiếm bộn tiền để chuẩn bị đón Tết

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 11 phút trước
Trúng số độc đắc sau 16h30 chiều nay (14/10/2026), 3 con giáp lộc lá đầy tay, phú quý gõ cửa, sự nghiệp 'như rồng bay', tiền tài cao vút

Trúng số độc đắc sau 16h30 chiều nay (14/10/2026), 3 con giáp lộc lá đầy tay, phú quý gõ cửa, sự nghiệp 'như rồng bay', tiền tài cao vút

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 41 phút trước
Phản xạ cực nhanh, cô gái thoát nạn ngay trước đầu xe tải

Phản xạ cực nhanh, cô gái thoát nạn ngay trước đầu xe tải

Video 1 giờ 56 phút trước
Cuối ngày hôm nay (15/10/2026), Thần Tài đãi ngộ đặc biệt, 3 con giáp 'phẩy nhẹ tay là tiền về tận cửa', vận trình hanh thông, giàu sang ập đến không ngừng

Cuối ngày hôm nay (15/10/2026), Thần Tài đãi ngộ đặc biệt, 3 con giáp 'phẩy nhẹ tay là tiền về tận cửa', vận trình hanh thông, giàu sang ập đến không ngừng

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 26 phút trước
Đúng hôm nay, thứ 5 ngày 15/10/2026, 3 con giáp may mắn, 'chạy đằng trời' cũng không thoát được VẬN ĐỎ, Tài Lộc sung túc, hạnh phúc ngập tràn

Đúng hôm nay, thứ 5 ngày 15/10/2026, 3 con giáp may mắn, 'chạy đằng trời' cũng không thoát được VẬN ĐỎ, Tài Lộc sung túc, hạnh phúc ngập tràn

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 56 phút trước
Bị gấu tấn công, bé trai sống sót khó tin khi điện thoại phát nổ trong túi quần

Bị gấu tấn công, bé trai sống sót khó tin khi điện thoại phát nổ trong túi quần

Video 3 giờ 56 phút trước
Sập trần thạch cao tại siêu thị, ít nhất 38 người bị thương

Sập trần thạch cao tại siêu thị, ít nhất 38 người bị thương

Video 4 giờ 56 phút trước
Giăng lưới đánh cá, người dân phát hiện rắn hổ mang khủng bên trong

Giăng lưới đánh cá, người dân phát hiện rắn hổ mang khủng bên trong

Video 5 giờ 56 phút trước
Qua đêm nay, 3 con giáp may mắn vượt trội, top con giáp tiền bạc bủa vây, ngủ một đêm thức dậy đã là đại gia bạc tỷ

Qua đêm nay, 3 con giáp may mắn vượt trội, top con giáp tiền bạc bủa vây, ngủ một đêm thức dậy đã là đại gia bạc tỷ

Tâm linh - Tử vi 7 giờ 52 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Tử vi thứ Năm 15/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Dậu sự nghiệp hưng thịnh, tiền tài tăng vọt, Mão - Thân công việc bất trắc, tiền mất tật mang

Tử vi thứ Năm 15/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Dậu sự nghiệp hưng thịnh, tiền tài tăng vọt, Mão - Thân công việc bất trắc, tiền mất tật mang

NÓNG: Tiêu hủy 573 gói Chân gà Bà Tuyết tại Nhật Bản, doanh nghiệp nói gì?

NÓNG: Tiêu hủy 573 gói Chân gà Bà Tuyết tại Nhật Bản, doanh nghiệp nói gì?

Đúng ngày mai, thứ Năm 15/10/2026, 3 con giáp này nhận được tin vui tới tấp, vàng ập vào nhà, “TÌNH - TIỀN” đều viên mãn khiến ai cũng phải ghen tỵ

Đúng ngày mai, thứ Năm 15/10/2026, 3 con giáp này nhận được tin vui tới tấp, vàng ập vào nhà, “TÌNH - TIỀN” đều viên mãn khiến ai cũng phải ghen tỵ

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

L’Oréal Paris: Di sản hơn 120 năm đồng hành và trao quyền cho phụ nữ

L’Oréal Paris: Di sản hơn 120 năm đồng hành và trao quyền cho phụ nữ

Trung thu trao gửi chân tình: Chọn bộ quà Saras Beauty nào cho phù hợp?

Trung thu trao gửi chân tình: Chọn bộ quà Saras Beauty nào cho phù hợp?

Khám phá nước hoa SR Eden: Điểm nhấn hương thơm cho phong cách trẻ trung, hiện đại

Khám phá nước hoa SR Eden: Điểm nhấn hương thơm cho phong cách trẻ trung, hiện đại

Nước hoa nữ SR Marilyn: Tôn vinh nét đẹp cuốn hút, hiện đại

Nước hoa nữ SR Marilyn: Tôn vinh nét đẹp cuốn hút, hiện đại

Tập luyện ngoài trời an toàn: Các nguyên tắc bảo vệ sức khỏe và chăm sóc làn da

Tập luyện ngoài trời an toàn: Các nguyên tắc bảo vệ sức khỏe và chăm sóc làn da

Nước hoa nữ SR Rossy: Tái hiện vẻ thanh lịch và quyến rũ của vườn hồng tươi mới

Nước hoa nữ SR Rossy: Tái hiện vẻ thanh lịch và quyến rũ của vườn hồng tươi mới