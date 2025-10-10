MBS Pilates Fest 2025 - Sự kiện quy mô toàn quốc tôn vinh 5 năm phát triển thương hiệu

Làm đẹp 10/10/2025 10:26

Ngày 07/09 và 21/09/2025, MBS Pilates Fest 2025 diễn ra lần lượt tại TP.HCM và Hà Nội, chính thức đánh dấu cột mốc 5 năm phát triển của thương hiệu. Đây được ghi nhận là sự kiện cộng đồng Pilates quy mô toàn quốc đầu tiên tại Việt Nam, thu hút sự tham gia của hàng trăm hội viên, huấn luyện viên và khách mời.

MBS Pilates Fest 2025 - Sự kiện quy mô toàn quốc tôn vinh 5 năm phát triển thương hiệu - Ảnh 1

Với thông điệp “Giữ vững cốt lõi, Nâng tầm trải nghiệm”, MBS Pilates Fest 2025 đã trở thành điểm hẹn cộng đồng Pilates trên quy mô toàn quốc. Sự kiện gây ấn tượng mạnh mẽ với màn đồng diễn hoành tráng, thể hiện tinh thần kỷ luật và sự đồng đều của cả hệ thống. Sân khấu Got Talent tạo cơ hội để hội viên và huấn luyện viên cùng nhau tỏa sáng, trong khi lễ trao học bổng Next Core tiếp sức cho thế hệ huấn luyện viên mới, khẳng định định hướng đầu tư nhân sự dài hạn của thương hiệu. Đặc biệt, MBS đã ra mắt thiết bị MBS AI Body Scanning, đánh dấu bước tiến công nghệ trong việc chuẩn hóa vóc dáng và tối ưu lộ trình tập luyện. Cùng với đó, nhiều hoạt động trải nghiệm và kết nối đã góp phần tạo nên một bầu không khí gắn bó đúng tinh thần cộng đồng.

Sự kiện được thực hiện bởi MBS Pilates và MBS Signature (Key Pilates cũ), đánh dấu lần đầu tiên một lễ hội Pilates được tổ chức riêng biệt cho cộng đồng. Mục đích của Fest là vừa tri ân hội viên, vừa khẳng định vai trò tiên phong của MBS trong việc xây dựng cộng đồng Pilates vững mạnh.

Tham khảo thêm tại: https://mbspilates.vn

Nước hoa SR Helen: “Ngôn ngữ da thịt và nội tâm hòa làm một”

Nước hoa SR Helen: “Ngôn ngữ da thịt và nội tâm hòa làm một”

SR Helen, chai nước hoa mới nhất từ Saras Pefume, vừa ra mắt với tuyên ngôn: "Ngôn ngữ da thịt và nội tâm hòa làm một." Lấy cảm hứng từ huyền thoại Le Labo Rose 31, SR Helen mang đến hương gỗ ấm áp, sâu lắng từ trầm hương và gia vị. Sản phẩm sử dụng hương liệu cao cấp từ Vương Quốc Anh, là tuyên ngôn mùi hương cho những ai tìm kiếm vẻ bí ẩn, quyền lực và sự tĩnh lặng trong tâm hồn.

Từ khóa:   MBS Pilates MBS Pilates Fest 2025 MBS Signature

