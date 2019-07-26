Mặt nạ sữa tươi – Cách làm đẹp đơn giản cho làn da trắng đẹp, mịn màng

Hiện nay, sữa tươi không chỉ là nguồn thực phẩm hàng ngày mà còn là thành phần không thể thiếu trong nhiều công thức làm đẹp . Trong sữa tươi chứa nhiều thành phần dưỡng chất, dưỡng ẩm, tốt cho da, cụ thể là:

+ Vitamin D, magie và chất đạm có trong sữa tươi còn giúp nuôi dưỡng da từ sâu bên trong, loại bỏ các biểu hiện của sự lão hoá như mụn, nếp nhăn…

+ Vitamin A giúp da khoẻ mạnh, giảm hẳn những sự kích ứng từ môi trường bên ngoài.

Mặc dù mặt nạ sữa tươi có rất nhiều tác dụng tốt, nhưng bạn cũng cần sử dụng cho hợp lý để tránh những phản ứng phụ không đáng xảy ra.

Đắp mặt nạ sữa tươi hằng ngày có tốt không?

Không nên đắp mặt nạ sữa tươi hàng ngày

Mặt nạ sữa tươi khá lành tính nên các chị em có thể yên tâm sử dụng. Tuy nhiên trong sữa tươi có thành phần tẩy tế bào chết là axit lactic. Thành phần này giúp chị em tẩy lớp da chết sần sùi và tái tạo một làn da mới mịn màng. Nhưng mà đắp quá nhiều lần, ngày nào cũng đắp sẽ gây ra hiện tượng bào mòn, dẫn tới việc làn da mỏng manh nhạy cảm, dễ bị kích ứng. Tần suất đắp mặt nạ sữa tươi phù hợp để chăm sóc da đẹp, mịn màng là khoảng 2 đến 3 lần mỗi tuần, mỗi lần chỉ đắp tầm 15 đến 20 phút là đủ. Sau đó rửa sạch và dùng khăn bông lau khô.

Các cách đắp mặt nạ sữa tươi

Có rất nhiều cách dưỡng da với mặt nạ sữa tươi, tùy vào tính chất của làn da mà bạn chọn loại mặt nạ cho phù hợp.

Mặt nạ sữa tươi không đường

Mặt nạ đông đá sữa tươi không đường

Sữa tươi không đường có tính thanh lọc và làm dịu da hiệu quả, phù hợp với những làn da nhạy cảm, dễ nổi mụn và kích ứng. Sữa tươi không đường thường được kết hợp với nhiều nguyên liệu thiên nhiên khác để điều trị nhiều vấn đề xấu trên da mặt như sạm màu, da khô ráp, tàn nhang, nếp nhăn…

Thông thường khi đắp mặt nạ sữa tươi không đường, các chị em nên để sữa tươi đông đá để tạo thành đá viên. Sau đó dùng đá viên chà nhẹ khắp mặt để từ từ tan ra. Cách này vừa giúp loại bỏ bã nhờn trên da hiệu quả mà nhiệt độ lạnh từ đá viên sẽ thúc đẩy cơ bao quanh lỗ chân lông thu gọn lại, giúp da mặt mịn màng và trắng sáng hơn.

Mặt nạ ngũ hoa với sữa tươi

Hạt ngũ hoa có thể thay thế cho các loại sữa rửa mặt và các loại mặt nạ thông thường khác. Vì thế khi kết hợp ngũ hoa với sữa tươi sẽ tạo ra một loại mặt nạ hoàn hảo, phù hợp cho hầu hết các loại da hiện nay. Đặc biệt là da nhờn bởi hạt ngũ hoa không chỉ hút mụn mà còn thấm được chất nhờn trên da.

Sau khi rửa mặt sạch bằng nước ấm thì chuẩn bị 3 thìa cà phê hạt ngũ hoa và 1 bịch sữa tươi không đường. Trộn 3 thìa cà phê hạt ngũ hoa với sữa tươi, khuấy đều sẽ làm hạt ngũ hoa hút hết sữa và keo lại thành cục. Tiếp theo dàn đều hỗn hợp dưỡng da này thành một màng mỏng và đắp lên da mặt. Để trong thời gian khoảng 20 phút rồi bóc mặt nạ ra và rửa bằng nước mát. Tốt nhất, các bạn nên đắp vào buổi tối trước khi đi ngủ hoặc buổi sáng sẽ cho hiệu quả cao.

Mặt nạ sữa tươi mật ong

Mặt nạ sữa tươi mật ong làm đẹp da hiệu quả

Công dụng lớn nhất của mặt nạ sữa tươi mật ong chính là dưỡng ẩm, chống lại quá trình lão hóa, giúp da trắng hồng mịn màng đồng thời ngăn ngừa mụn hiệu quả. Bạn hãy trộn 1 thìa mật ong và 2 thìa sữa tươi không đường, có thể thêm 1 ít nước cốt chanh vào cũng được, sau đó thoa đều hỗn hợp lên mặt sau khi đã rửa sạch mặt trước đó, massage nhẹ nhàng và thư giãn trong vòng 15-20 phút. Thực hiện 2 lần/tuần bạn sẽ thấy da mình trắng lên một cách rõ rệt.

Mặt nạ sữa tươi trị mụn

Nguồn dinh dưỡng từ sữa tươi giúp da mềm mại, làm sạch da tự nhiên, ngăn ngừa mụn, làm trắng da, thổi bay các vết nám và luôn giữ cho da mịn màng. Để nâng cao hiệu quả trị, bạn hãy kết hợp sữa tươi với chanh. Chanh chứa chất chống oxy hóa, cùng các loại axit như axit citric giúp sát khuẩn, ngăn chặn mụn hình thành. Bên cạnh đó, L-asorbic acid trong nước cốt chanh cũng tác động lên mụn có sẵn làm se và khô cồi mụn, loại bỏ nhân mụn một cách an toàn.

Bạn hãy lấy 1/2 ly sữa tươi không đường và vắt nửa quả chanh vào, khuấy đều sau đó tiến hành massage nhẹ nhàng lên da mặt với hợp chất này, để khoảng 10 – 15 phút rồi rửa sạch lại với nước ấm.

Mặt nạ sữa tươi nghệ

Mặt nạ sữa tươi nghệ trị mụn cho da hữu hiệu

Mặt nạ nghệ sữa tươi có tác dụng gì là câu hỏi mà nhiều bạn gái thắc mắc. Thực ra mặt nạ nghệ sữa tươi có rất nhiều công dụng tốt cho da như là trị mụn, làm sạch bã nhờn, trị thâm, dưỡng trắng, dưỡng ẩm cho da… Sở dĩ nghệ sữa tươi có hiệu quả như vậy là do tinh bột nghệ chứa curcumin – chất chống oxy hóa mạnh, có khả năng chống lại gốc tự do, kháng khuẩn, kiểm soát nhờn hiệu quả còn sữa tươi là thực phẩm giàu giá trị dinh dưỡng, bổ sung nhiều vitamin và khoáng chất có lợi cho da. Chính vì vậy mà đắp mặt nạ sữa tươi tinh bột nghệ từ 2-3 lần/tuần sẽ giúp da sáng, đẹp và sạch mụn hiệu quả.

Mặt nạ rau diếp cá sữa tươi

Mặt nạ rau diếp cá sữa tươi có tác dụng trị mụn hiệu quả. Để làm loại mặt nạ này bạn cần 1 nắm rau diếp cá, mang đi rửa sạch rồi xay, chắt lấy nước. Sau đó cho thêm một ít sữa tươi không đường theo tỉ lệ thích hợp. Sau khi rửa sạch mặt thì hãy lấy hỗn hợp trên bôi lên da. Để trong 15 phút rồi rửa lại mặt với nước sạch. Thực hiện 3-4 lần/tuần, để đánh bay mụn trong thời gian nhanh nhất.

Mặt nạ sữa tươi và muối

Mặt nạ sữa tươi muối giúp da kháng khuẩn cao

Muối là nguyên liệu chứa lượng chất kháng khuẩn, chống viêm dồi dào giúp da điều trị và ngăn ngừa mụn hữu hiệu. Hơn nữa, nó còn có tác dụng rất tốt trong việc tẩy tế bào chết sẽ giúp da luôn trắng hồng tự nhiên, mềm mịn đáng mơ ước. Vì thế muối và sữa tươi kết hợp sẽ tạo ra loại mặt nạ tuyệt vời không những đánh bay mụn hiệu quả mà còn dưỡng ẩm cho da rất tốt, giúp da căng tràn sức sống.

Bạn hãy lấy muối hòa tan với sữa tươi, sau đó vệ sinh da mặt sạch sẽ rồi thoa đều hỗn hợp lên mặt. Massage theo chuyển động tròn khoảng 2 phút, thư giãn thêm 20 phút thì rửa lại với nước lạnh là hoàn thành.

Mặt nạ vitamin e và sữa tươi

Vitamin E và sữa tươi vốn là hai nguyên liệu quen thuộc để làm đẹp. Khi kết hợp với nhau, hai nguyên liệu này hỗ trợ cho nhau và tối đa hóa tác dụng, giúp da trở nên căng mịn, trẻ trung, giàu sức sống, chống lão hóa và sáng ngời rạng rỡ.

Bạn hãy đổ sữa tươi không đường vào chén, sau đó lấy kim chích đầu 2 viên nang vitamin E cho vào, khuấy lên cho 2 nguyên liệu hòa lẫn vào nhau. Sau đó cho mặt nạ giấy vào chén để thấm đề hỗn hợp, rồi đắp lên mặt, nằm thư giãn khoảng 20 phút, sau đó rửa sạch bằng nước mát.

Mặt nạ sữa tươi yến mạch

Yến mạch là một loại thực phẩm không chỉ tốt cho sức khỏe mà còn có công dụng tuyệt vời trong việc dưỡng da. Vậy nên kết hợp với sữa tươi sẽ tạo thành loại mặt nạ có nhiều công dụng tốt như làm mờ các vết thâm nám, dưỡng ẩm cho da, giúp da trở nên mịn màng, giúp da đàn hồi hơn.

Để làm loại mặt này bạn hãy ngâm bột yến mạch vào nước nóng cho đến khi nở mềm. Sau đó trộn đều sữa tươi vào bột yến mạch để 2 nguyên liệu thật hòa quyện, tạo thành hỗn hợp sệt. Đắp hỗn hợp vừa pha lên da, massage nhẹ nhàng trong khoảng 20 phút rồi rửa sạch lại với nước ấm.

Mặt nạ bơ sữa tươi không đường

Mặt nạ sữa tươi bơ giúp dưỡng ẩm cho da

100g bơ chín cung cấp 20% folate, 13% vitamin B6, 26% vitamin K, 14% vitamin B5, 17% vitamin C, 10% vitamin E, 14% kali... Có tác dụng tẩy tế bào chết, chống lão hoá và làm sáng da. Hơn thế nữa chất dầu tự nhiên trong bơ giúp tái tạo, giữ ẩm làn da ngăn chặn da khô và tăng khả năng đàn hồi. Vì thế, khi bơ kết hợp với sữa tươi không đường sẽ làm tăng khả năng giữ ẩm và làm sáng da lên gấp đôi.

Để làm mặt nạ sữa tươi bơ, bạn hãy lấy 1/4 quả bơ tán nhuyễn sau đó trộn đều với sữa tươi không đường rồi đắp lên mặt khoảng 15 phút, cuối cùng rửa sạch bằng nước mát. Thực hiện 2-3 lần/tuần để làn da có sự cải thiện tốt nhất.