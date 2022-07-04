Make up cho người mới chẳng còn khó khi các nàng biết 6 nguyên tắc "mấu chốt" này

Làm đẹp 04/07/2022 06:00

Chị em mới tập make up hẳn còn loay hoay chưa biết làm thế nào để có một lớp make up hoàn hảo. Bài viết này sẽ chỉ ra những điểm quan trọng nhất và những mẹo giúp chị em make up dễ dàng hơn.

 

Make up cho người mới chẳng còn khó khi các nàng biết 6 nguyên tắc 'mấu chốt' này - Ảnh 1

Làm sạch trước khi trang điểm

Tẩy trang là bước đầu làm sạch da bạn mà bạn cần lưu ý khi skincare. Kể cả bạn không trang điểm hay chỉ dùng kem chống nắng thì cũng cần tẩy trang. Sau đó là sữa rửa mặt giúp lấy đi bụi bẩn, bã nhờn để giúp việc chăm sóc da hiệu quả. Để da hấp thu được các dưỡng chất tốt nhất bạn nên sử dụng toner để da được sạch sâu. Và cuối cùng là không quên tẩy da chết 1-2 lần/ tuần.

Các nàng hãy nhớ để bảo vệ da khỏi những tác hại của ánh mặt trời, các tia tử ngoại cần thoa kem chống nắng và che chắn cẩn thận trước khi ra ngoài.

Cho da "uống đủ nước" trước khi trang điểm

Cho dù bạn thuộc da khô hay da dầu, trước khi trang điểm, bạn nên sử dụng một loại kem dưỡng ẩm nhẹ hoặc đắp mặt nạ để không làm cho lớp nền bị nhờn. Vì khi da được cung cấp đủ nước sẽ căng mịn, hạn chế tiết dầu giúp lớp nền không bị bóng nhẫy và giữ được lâu hơn.

Make up cho người mới chẳng còn khó khi các nàng biết 6 nguyên tắc 'mấu chốt' này - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Lớp trang điểm "không tì vết"

Làn da của chúng ta khó tránh khỏi những khuyết điểm như lỗ chân lông to, vết mẩn đỏ, sẹo mụn, quầng thâm,… . Một lớp nền thôi là không đủ để che phủ chúng, thay vào đó bạn sẽ cần sự trợ giúp từ kem lót và kem che khuyết điểm. Kem lót sẽ giữ cho lớp trang điểm lâu phai, làm mờ các lỗ chân lông to, đồng thời ngăn cách sự tiếp xúc giữa da với các loại mỹ phẩm. Kem che khuyết sẽ che lấp đi các khuyết điểm giúp bạn có lớp trang điểm "không tì vết".

Tìm hiểu kỹ về da 

Make up cho người mới chẳng còn khó khi các nàng biết 6 nguyên tắc 'mấu chốt' này - Ảnh 3
Ảnh minh họa: Internet

Điều quan trọng nhất để có một lớp make up lung linh, là các sản phẩm mà bạn sử dụng phải phù hợp với làn da bạn. Tốt nhất bạn nên đến các cửa hàng mỹ phẩm, giải thích cho các nhân viên tại đó chính xác những gì bạn cần và họ sẽ giúp bạn. Có thể bạn phải mất vài lần để tìm ra loại kem nền, nhãn hiệu phù hợp với bản thân.

Má hồng

Phấn má giúp định hình gương mặt, lại vừa quyết định sự tươi tắn, trẻ trung. Sau khi tán đều che khuyết điểm, hãy dùng phấn phủ hoặc cushion rồi mới sử dụng đến phấn má.

Tips nhỏ cho chị em phấn má hồng dạng kem không chỉ bám lâu hơn mà còn giúp lớp trang điểm lên màu tự nhiên. Nếu có lỡ đánh má hồng lố tay, các nàng chỉ việc dặm lên một lớp phần phủ dạng bột để cải thiện nhé!

Make up cho người mới chẳng còn khó khi các nàng biết 6 nguyên tắc 'mấu chốt' này - Ảnh 4

Lựa chọn mascara

Nếu chưa chọn được loại mascara, đầu tiên các nàng cần xác định tính chất của đôi mi, chúng ngắn hay dài, cong hay thẳng, mỏng hay dày. Tùy theo tính chất mà mỗi loại mascara sẽ có công dụng khác nhau, điều bạn cần tìm là loại mascara nào phù hợp với mục đích và tiêu chí của bạn.

Cải thiện vòng 1 săn chắc bằng phương pháp tự nhiên tránh xa dao kéo, chống chảy xệ hiệu quả

Cải thiện vòng 1 săn chắc bằng phương pháp tự nhiên tránh xa dao kéo, chống chảy xệ hiệu quả

Vòng 1 chảy xệ khiến chị em tự ti? Mách bạn các mẹo cải thiện tự nhiên vừa tiết kiệm vừa không mất tiền đi phẫu thuật thẩm mỹ

Xem thêm
Từ khóa:   bí quyết makeup chọn mỹ phẩm chăm da

TIN MỚI NHẤT

Đúng ngày mai, thứ Hai 5/10/2026, 3 con giáp bùng nổ tài lộc, công việc suôn sẻ trăm bề, không thăng chức thì cũng nhận thưởng lớn

Đúng ngày mai, thứ Hai 5/10/2026, 3 con giáp bùng nổ tài lộc, công việc suôn sẻ trăm bề, không thăng chức thì cũng nhận thưởng lớn

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 46 phút trước
Trong 5 ngày 4, 5, 6, 7, 8 tháng 10, 3 con giáp ‘lộc rót vào tay’, tiền của dồi dào, Đắc Tài Đắc Lộc, danh lợi song toàn

Trong 5 ngày 4, 5, 6, 7, 8 tháng 10, 3 con giáp ‘lộc rót vào tay’, tiền của dồi dào, Đắc Tài Đắc Lộc, danh lợi song toàn

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 36 phút trước
Mừng 3 con giáp Phật bà hiển linh 'báo mộng', chính thức hết khổ, đổi vận đại gia, hốt tiền hốt bạc của thiên hạ trong 33 ngày tới

Mừng 3 con giáp Phật bà hiển linh 'báo mộng', chính thức hết khổ, đổi vận đại gia, hốt tiền hốt bạc của thiên hạ trong 33 ngày tới

Tâm linh - Tử vi 4 giờ 36 phút trước
Danh tính 3 đối tượng bị bắt tạm giam tại Phòng khám đa khoa Thái Hà vì 'thổi' bệnh để moi tiền bệnh nhân

Danh tính 3 đối tượng bị bắt tạm giam tại Phòng khám đa khoa Thái Hà vì 'thổi' bệnh để moi tiền bệnh nhân

Đời sống 5 giờ 2 phút trước
Chia buồn với 3 con giáp trúng vận Tam Tai, tương lai mờ mịt, khó khăn liên tiếp khó khăn, tiền bạc mất hết trong tuần mới 5 đến 11/10

Chia buồn với 3 con giáp trúng vận Tam Tai, tương lai mờ mịt, khó khăn liên tiếp khó khăn, tiền bạc mất hết trong tuần mới 5 đến 11/10

Tâm linh - Tử vi 5 giờ 36 phút trước
Mừng 3 con giáp may mắn hưởng trọn cơn mưa Tài Lộc, xoay chuyển càn khôn, bước vào thời kì đại vận, công thành danh toại trong tháng 11, 12/2026

Mừng 3 con giáp may mắn hưởng trọn cơn mưa Tài Lộc, xoay chuyển càn khôn, bước vào thời kì đại vận, công thành danh toại trong tháng 11, 12/2026

Tâm linh - Tử vi 6 giờ 36 phút trước
Từ sau ngày 5/10 dương lịch, 3 con giáp được Thần Tài sủng ái, giàu sang tự gõ cửa, tiền đẻ ra tiền khiến ai cũng hờn đỏ mắt

Từ sau ngày 5/10 dương lịch, 3 con giáp được Thần Tài sủng ái, giàu sang tự gõ cửa, tiền đẻ ra tiền khiến ai cũng hờn đỏ mắt

Tâm linh - Tử vi 7 giờ 36 phút trước
Trúng số độc đắc vào đúng 2 ngày liên tiếp (5/10-6/10/2026), 3 con giáp như 'chuột sa hũ nếp', tiền tài viên mãn, sự nghiệp gặt hái thành quả xứng đáng

Trúng số độc đắc vào đúng 2 ngày liên tiếp (5/10-6/10/2026), 3 con giáp như 'chuột sa hũ nếp', tiền tài viên mãn, sự nghiệp gặt hái thành quả xứng đáng

Tâm linh - Tử vi 7 giờ 51 phút trước
Cải thìa và những công dụng bất ngờ đối với sức khỏe nhưng không phải ai cũng biết

Cải thìa và những công dụng bất ngờ đối với sức khỏe nhưng không phải ai cũng biết

Dinh dưỡng 8 giờ 6 phút trước
TP.HCM: Cháy nhà 4 tầng trong khu dân cư Trung Sơn

TP.HCM: Cháy nhà 4 tầng trong khu dân cư Trung Sơn

Đời sống 8 giờ 10 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Tử vi thứ Hai 5/10/2026 của 12 con giáp: Sửu - Dần công thành danh toại, tiền bạc rủng rỉnh đầy túi, Mão - Tỵ vận hung đeo bám, công việc trắc trở không ngờ

Tử vi thứ Hai 5/10/2026 của 12 con giáp: Sửu - Dần công thành danh toại, tiền bạc rủng rỉnh đầy túi, Mão - Tỵ vận hung đeo bám, công việc trắc trở không ngờ

Tử vi tuần mới từ ngày 5/10 đến 11/10/2026, 3 con giáp chuẩn bị may túi đựng vàng vì giàu bất thình lình, sự nghiệp lên hương, Tài Lộc thăng tiến

Tử vi tuần mới từ ngày 5/10 đến 11/10/2026, 3 con giáp chuẩn bị may túi đựng vàng vì giàu bất thình lình, sự nghiệp lên hương, Tài Lộc thăng tiến

Đúng hôm nay, Chủ Nhật 4/10/2026, 3 con giáp ngồi 'rung đùi' cũng có tiền về, Phú Quý đủ đường, người đời nhìn bằng con mắt nể phục

Đúng hôm nay, Chủ Nhật 4/10/2026, 3 con giáp ngồi 'rung đùi' cũng có tiền về, Phú Quý đủ đường, người đời nhìn bằng con mắt nể phục

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

L’Oréal Paris: Di sản hơn 120 năm đồng hành và trao quyền cho phụ nữ

L’Oréal Paris: Di sản hơn 120 năm đồng hành và trao quyền cho phụ nữ

Trung thu trao gửi chân tình: Chọn bộ quà Saras Beauty nào cho phù hợp?

Trung thu trao gửi chân tình: Chọn bộ quà Saras Beauty nào cho phù hợp?

Khám phá nước hoa SR Eden: Điểm nhấn hương thơm cho phong cách trẻ trung, hiện đại

Khám phá nước hoa SR Eden: Điểm nhấn hương thơm cho phong cách trẻ trung, hiện đại

Nước hoa nữ SR Marilyn: Tôn vinh nét đẹp cuốn hút, hiện đại

Nước hoa nữ SR Marilyn: Tôn vinh nét đẹp cuốn hút, hiện đại

Tập luyện ngoài trời an toàn: Các nguyên tắc bảo vệ sức khỏe và chăm sóc làn da

Tập luyện ngoài trời an toàn: Các nguyên tắc bảo vệ sức khỏe và chăm sóc làn da

Nước hoa nữ SR Rossy: Tái hiện vẻ thanh lịch và quyến rũ của vườn hồng tươi mới

Nước hoa nữ SR Rossy: Tái hiện vẻ thanh lịch và quyến rũ của vườn hồng tươi mới