Make up cho người mới chẳng còn khó khi các nàng biết 6 nguyên tắc "mấu chốt" này

Làm sạch trước khi trang điểm Tẩy trang là bước đầu làm sạch da bạn mà bạn cần lưu ý khi skincare. Kể cả bạn không trang điểm hay chỉ dùng kem chống nắng thì cũng cần tẩy trang. Sau đó là sữa rửa mặt giúp lấy đi bụi bẩn, bã nhờn để giúp việc chăm sóc da hiệu quả. Để da hấp thu được các dưỡng chất tốt nhất bạn nên sử dụng toner để da được sạch sâu. Và cuối cùng là không quên tẩy da chết 1-2 lần/ tuần. Các nàng hãy nhớ để bảo vệ da khỏi những tác hại của ánh mặt trời, các tia tử ngoại cần thoa kem chống nắng và che chắn cẩn thận trước khi ra ngoài. Cho da "uống đủ nước" trước khi trang điểm Cho dù bạn thuộc da khô hay da dầu, trước khi trang điểm, bạn nên sử dụng một loại kem dưỡng ẩm nhẹ hoặc đắp mặt nạ để không làm cho lớp nền bị nhờn. Vì khi da được cung cấp đủ nước sẽ căng mịn, hạn chế tiết dầu giúp lớp nền không bị bóng nhẫy và giữ được lâu hơn. Ảnh minh họa: Internet Lớp trang điểm "không tì vết" Làn da của chúng ta khó tránh khỏi những khuyết điểm như lỗ chân lông to, vết mẩn đỏ, sẹo mụn, quầng thâm,… . Một lớp nền thôi là không đủ để che phủ chúng, thay vào đó bạn sẽ cần sự trợ giúp từ kem lót và kem che khuyết điểm. Kem lót sẽ giữ cho lớp trang điểm lâu phai, làm mờ các lỗ chân lông to, đồng thời ngăn cách sự tiếp xúc giữa da với các loại mỹ phẩm. Kem che khuyết sẽ che lấp đi các khuyết điểm giúp bạn có lớp trang điểm "không tì vết". Tìm hiểu kỹ về da Ảnh minh họa: Internet Điều quan trọng nhất để có một lớp make up lung linh, là các sản phẩm mà bạn sử dụng phải phù hợp với làn da bạn. Tốt nhất bạn nên đến các cửa hàng mỹ phẩm, giải thích cho các nhân viên tại đó chính xác những gì bạn cần và họ sẽ giúp bạn. Có thể bạn phải mất vài lần để tìm ra loại kem nền, nhãn hiệu phù hợp với bản thân. Má hồng Phấn má giúp định hình gương mặt, lại vừa quyết định sự tươi tắn, trẻ trung. Sau khi tán đều che khuyết điểm, hãy dùng phấn phủ hoặc cushion rồi mới sử dụng đến phấn má. Tips nhỏ cho chị em phấn má hồng dạng kem không chỉ bám lâu hơn mà còn giúp lớp trang điểm lên màu tự nhiên. Nếu có lỡ đánh má hồng lố tay, các nàng chỉ việc dặm lên một lớp phần phủ dạng bột để cải thiện nhé! Lựa chọn mascara Nếu chưa chọn được loại mascara, đầu tiên các nàng cần xác định tính chất của đôi mi, chúng ngắn hay dài, cong hay thẳng, mỏng hay dày. Tùy theo tính chất mà mỗi loại mascara sẽ có công dụng khác nhau, điều bạn cần tìm là loại mascara nào phù hợp với mục đích và tiêu chí của bạn.