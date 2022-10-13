Mách chị em 7 loại thực phẩm bổ sung Estrogen cực an toàn cho sức khỏe

Làm đẹp 13/10/2022 16:29

Để có thể duy trì được sắc đẹp, sức khỏe, ngăn ngừa được những tác động của môi trường thì việc bổ sung Estrogen đặc biệt quan trọng, nhất là với những chị em bước vào giai đoạn tiền mãn kinh. Kham khảo ngay 7 loại thực phẩm tăng cường nội tiết tố này nhé!

Quả bưởi

Bưởi và các loại quả họ cam quýt không chỉ mọng nước mà còn giàu vitamin C. Ăn bưởi cung cấp cho bạn chất xơ, góp phần chống oxi hóa hữu hiệu. Mỗi ngày bạn có thể ăn hoặc uống nước ép bưởi để cấp nước cho cơ thể, làm da khỏe mạnh, mịn màng và cân bằng hormone nữ. Vì bưởi không quá ngọt nên bạn có thể ăn thoải mái mà không lo tăng cân.

Mách chị em 7 loại thực phẩm bổ sung Estrogen cực an toàn cho sức khỏe - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Đậu răng ngựa

Một nguồn đáng tin cậy của phytoestrogen, cũng có nhiều chất xơ và protein. Đậu răng ngựa chứa saponin, là chất chống oxy hóa có khả năng bảo vệ tế bào khỏi các tác nhân gây lão hóa. Đậu răng ngựa còn là thực phẩm chứa hàm lượng protein và chất xơ cao do đó sử dụng loại đậu này giúp cải thiện hệ tiêu hóa, cung cấp năng lượng sống cho tế bào, chống rụng tóc và giảm cholesterol. Ngoài ra, đậu răng ngựa còn chứa một số khoáng chất quan trọng như canxi, sắt và magie.

Đu đủ xanh

Được xem là loại quả giúp “ tăng size” đôi gò bồng đảo 1 cách hiệu quả nhất, đu đủ có chứa chất enzyme chính là tác nhân giúp “đồi núi” nở nang. Hơn nữa, hàm lượng lớn Vitamin A trong đu đủ sẽ giúp cơ thể tổng hợp các hợp chất có tác dụng làm săn chắc và nở nang khuôn ngực của bạn.

Lời khuyên cho các bạn nữ muốn nâng ngực bằng đu đủ là hãy ăn sau khi kì kinh nguyệt kết thúc, cứ kiên trì như vậy, bạn sẽ thấy được hiệu quả đáng kể cho núi đôi của bạn.

Mách chị em 7 loại thực phẩm bổ sung Estrogen cực an toàn cho sức khỏe - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Tỏi

Nhiều người vẫn thường cho tỏi vào món ăn để tăng thêm hương vị mà không biết rằng loại gia vị này giúp tăng cường nội tiết tố nữ estrogen cực tốt. Bên cạnh đó, tỏi cũng giúp chị em tránh được viêm vùng kín, ung thư cổ tử vung, tốt trong việc điều trị viêm họng, viêm xoang. Trong tỏi có chứa nhiều phytoestrogen nên ăn nhiều sẽ giúp kích thích cơ thể tăng tiết nội tiết tố, chống được các chất oxy hóa và tăng cường sức đề kháng cho cơ thể.

Dầu ô liu

Tốt cho sức khỏe của da, móng tay và trái tim bạn, chúng cũng rất tốt cho lượng hormon của bạn. Dầu ô liu có thể phòng ngừa các chứng bệnh như xơ cứng động mạch, tăng huyết áp, bệnh tim, thận suy yếu, xuất huyết não. Dầu ô liu giàu axit béo có lợi cho cơ thể. Đây cũng là loại dầu có nhiều loại vitamin A, D, D, F, K, chất carotine, vitamin hòa tan chất béo và chất chống oxy hoá.

Mách chị em 7 loại thực phẩm bổ sung Estrogen cực an toàn cho sức khỏe - Ảnh 3
Ảnh minh họa: Internet

Đậu nành

Thực phẩm từ đậu nành có chứa hàm lượng isoflavone rất lớn. Đây là một loại phytoestrogen có thể dễ dàng hấp thụ, giúp cơ thể sản sinh hormone estrogen. Đậu nành cũng là nguồn cung cấp protein dinh dưỡng thay thế thịt động vật trong thực đơn ăn chay. Chất xơ có trong đậu nành sẽ hỗ trợ bổ sung năng lượng cho cơ thể trong quá trình giảm cân và duy trì cholesterol trong máu ở mức độ cân bằng. Tuy nhiên đậu nành khó tiêu, khi ăn hay uống những chế phẩm từ đậu nành phải chế biến kỹ.

Hạt lanh

Phytoestrogen trong hạt lanh cao gấp 3 lần hạt đậu nành, khoảng 85,5mg trong 28g hạt lanh. Ngoài ra, chất xơ trong hạt lanh cũng giúp bổ sung chất dinh dưỡng, đẩy lùi cảm giác thèm ăn với người giảm cân và làm giảm nồng độ cholesterol trong máu. Hạt lanh thực phẩm chứa nhiều Estrogen nhất trong danh sách.

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Từ khóa:   làm đẹp sức khỏe thực phẩm tăng cường estrogen

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